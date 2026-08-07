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బిల్డింగ్ కట్టాలంటే సిమెంట్, స్టీలే వాడాలా ఏంటి? - ఈ అంగన్​వాడీ 'సమ్​థింగ్​ స్పెషల్'

గతంలో అంగన్‌వాడీ కేంద్రానికి సొంత భవనం లేక ఇబ్బందులు - కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లిన గ్రామ సర్పంచ్ - హాలు, గది, వాష్ బేసిన్, శౌచాలయం, నీటి సదుపాయాలతో కంటైనర్​ను ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం

Container Anganwadi Center in Nagarkurnool
Container Anganwadi Center in Nagarkurnool (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2026 at 10:33 AM IST

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Container Anganwadi Center in Nagarkurnool : మాములుగా రెండు గదుల ఇల్లు కట్టాలంటే కనీసం ఆరు నెలల సమయం పడుతుంది. అది ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టు అయితే కనీసం ఏడాదికి పైగా పడుతుంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నారాయణపేట జిల్లా అధికారులు వినూత్న ఆలోచన చేశారు. అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్ని కంటైనర్‌లో ఏర్పాటు చేశారు. అత్యంత తక్కువ సమయంలో, తక్కువ ఖర్చుతో, సకల సౌకర్యాలతో రూపొందిన కంటైనర్ బడి పిల్లలతో పాటు పెద్దలనూ ఆకట్టుకుంటోంది.

అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రగతి పనులు : నారాయణపేట జిల్లా నర్వ మండలం దేశంలో అత్యంత వెనకబడిన ప్రాంతంగా గుర్తింపు పొందింది. యాస్పిరేషనల్ బ్లాక్స్ ప్రోగ్రామ్ కింద కేంద్రం అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ప్రగతి పనులు చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా ప్రాంతీయ అసమానతలు తగ్గించి, ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటారు. నర్వ మండలం యాంకీ గ్రామంలో రెండు అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలుండగా దేనీకి సొంత భవనం లేదు. ఒకటి అద్దె ఇంట్లో కొనసాగుతుండగా, మరోటి ప్రాథమిక పాఠశాలలోని ఓ చిన్న గదిలో నడుస్తోంది. చిన్నారుల కష్టాలు గమనించిన నాటి కలెక్టర్ బోయ శ్రీహర్ష నాలుగేళ్ల క్రితం కంటైనర్‌లో అంగన్‌వాడీ ఏర్పాటుకు యత్నించారు. సుమారు రూ.ఐదు లక్షలు వెచ్చించి తెప్పించినప్పటికీ వివిధ కారణాల వల్ల ప్రారంభించలేకపోయారు.

బిల్డింగ్ కట్టాలంటే సిమెంట్, స్టీలే వాడాలా ఏంటి? - ఈ అంగన్​వాడీ 'సమ్​థింగ్​ స్పెషల్' (ETV Bharat)

కంటైనర్ బడిలో సౌకర్యాలు : అంగన్‌వాడీ కేంద్రానికి గతంలో 20 మంది పిల్లలు వచ్చేవారు. సరైన వసతులు లేకపోవడం, అంగన్‌వాడీ టీచర్‌కు ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సవరణ విధులు వేయడం, తదితర కారణాలతో క్రమంగా చిన్నారుల రాక తగ్గుముఖం పట్టింది. గ్రామానికి కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచి వృథాగా ఉన్న అంగన్‌వాడీ కేంద్రం, మరోవైపు చిన్నారుల ఇబ్బందుల గురించి ప్రస్తుత కలెక్టర్ ప్రియాంక దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. పరిస్థితిపై ఆరా తీసిన కలెక్టర్ ప్రియాంక యాస్పిరేషనల్ బ్లాక్ ప్రోగ్రాం కింద మరో రూ.లక్ష కేటాయించి పూర్తిగా సిద్ధం చేయించి ప్రారంభించారు. చిన్న హాలు, ఓ గది, వాష్ బేసిన్, శౌచాలయం, విద్యుత్తు, నీటి సదుపాయాలు కల్పించారు. పాత గదితో పోల్చుకుంటే కంటైనర్ బడిలో సౌకర్యాలు బాగున్నాయని అంగన్‌వాడీ టీచర్‌తో పాటు స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"గతంలో అద్దె ఇంటిలో అంగన్​వాడీ కొనసాగేది. గతంలో పండగల సమయంలో ఖాళీ చేయాలంటూ ఇబ్బందులు పెట్టేవారు. దీంతో వేరే ఇళ్లు వెతుక్కోవాల్సి వచ్చేది. వస్తువులను తరలించాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు కంటైనర్​ వచ్చినందుకు సంతోషంగా ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఆయా లేరు. సరైన సిబ్బంది ఏర్పాటు చేయడంలో సహకరిస్తే బాగుంటుంది" - జయలక్ష్మి, అంగన్‌వాడీ టీచర్

ఖర్చు, సమయం ఆదా : సాధారణంగా అంగన్‌వాడీ స్కూలు కట్టాలంటే కనీసం రూ.20 లక్షల ఖర్చు, ఏడాది సమయం పడుతుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. కంటైనర్​తో ఖర్చు, సమయం రెండు కలిసొచ్చాయని వెల్లడిస్తున్నారు. అన్ని సౌకర్యాలతో అందంగా ముస్తాబు చేసిన అంగన్‌వాడీ కేంద్రాన్నిచూసి హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మిగతా గ్రామాలకు సైతం ఇదే పద్ధతి ఆదర్శంగా ఉంటుందని అంటున్నారు.

"కంటైనర్ అంటే తొలుత భయపడ్డాం. కానీ సాధారణ బిల్డింగ్​లతో పోల్చితే బాగానే ఉంది. దీనిలో అన్ని సౌకర్యాలూ ఉన్నాయి. చుట్టుపక్కల గ్రామస్థులు దీన్ని చూశాక వారి ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే తరహా అంగన్​వాడీ కేంద్రాలు కావాలని అంటున్నారు" - వెంకట్, సర్పంచ్ భర్త

వర్షం వస్తే కారుతోంది : కంటైనర్ బడి బాగున్నా, మరిన్ని సదుపాయాలు సమకూర్చాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. వర్షం వచ్చినప్పుడు రంధ్రాలున్న చోటు నుంచి నీళ్లు కారుతున్నాయని, వాటిని సరిచేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

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AN ANGANWADI CENTE IN NAGARKURNOOL
కంటైనర్​లో అంగన్​వాడీ కేంద్రం
CONTAINER MODEL ANGANWADI CENTRE
ANGANWADI CENTER IN A CONTAINER
CONTAINER ANGANWADI CENTER

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