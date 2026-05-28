ఎకరం రూ.237 కోట్లు.. భూముల వేలానికి రికార్డు ధర
టీజీఐఐసీ భూముల వేలానికి రికార్డు ధర - రాయదుర్గం పాన్ మక్తాలో రూ.237 కోట్లు పలికిన ఎకరం - గతేడాది అక్టోబర్లో ఇదే ప్రాంతంలో రూ.177 కోట్లు పలికిన ఎకరం
TGIIC (ETV Bharat)
Published : May 28, 2026 at 6:10 PM IST
An Acre In Raidurg Pan Maqta Fetched Rs.237 Crores : హైదరాబాద్లో టీజీఐఐసీ భూముల వేలానికి రికార్డు ధర వచ్చింది. రాయదుర్గం పాన్ మక్తాలో ఎకరం రూ.237 కోట్లు పలికింది. సర్వే నంబర్ 83/1లో 6 ఎకరాల 29 గుంటలకు ఇంకా వేలం కొనసాగుతోంది. గత సంవత్సరం అక్టోబర్లో ఇదే ప్రాంతంలో ఎకరం ధర రూ.177 కోట్లు పలికింది.