డిజిటల్ అరెస్ట్ పేరిట మరో భారీ మోసం - హైదరాబాద్కు చెందిన వృద్ధుడికి రూ.7 కోట్ల టోకరా
కొరియర్లో మాదక ద్రవ్యాలు దొరికాయి అంటూ గత ఏడాది నుంచి బెదిరింపులు - తొలుత రూ.19.80 లక్షలు తర్వాత రూ.7,12,80,000 నగదు కాజేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు - పత్రికలో కథనాలు చూసి బయటపడ్డ బాధితుడు
Published : January 3, 2026 at 8:55 AM IST
Digital Arrest Of 81 Year Old Man : వ్యాపారం నుంచి విశ్రాంతి తీసుకుని, తన శేష జీవితాన్ని హాయిగా గడపాలనుకున్నాడు. అందుకు తగిన ప్రణాళికలు వేసుకున్నాడు. కానీ అతనికి వచ్చిన ఒక ఫోన్ కాల్ అంతా మార్చేసింది. మాదకద్రవ్యాలు రవాణా చేస్తున్నందుకు డిజిటల్ అరెస్ట్ చేస్తున్నామంటూ వచ్చిన ఫోన్తో ఏం చేయాలో అర్థం కాక, సైబర్ నేరగాళ్లు అడిగినంత డబ్బు ఇస్తూ, చెప్పిన లింక్లు ఓపెన్ చేస్తూ రూ.కోట్లలో నష్టపోయాడు. డిజిటల్ అరెస్టులపై పోలీసులు ఎంత అవగాహన కల్పిస్తున్నా, ఎక్కడో చోట ఎవరో ఒకరు మోసపోతూనే ఉన్నారు. తాజాగా సైబర్ మాయగాళ్లు డిజిటల్ అరెస్టు పేరిట మరో భారీ మోసానికి పాల్పడ్డారు. ఒక వృద్ధుడిని భయపెట్టి ఏకంగా రూ.7 కోట్లు కాజేసిన ఘటన నగరంలో వెలుగు చూసింది.
కొరియర్లో మాదక ద్రవ్యాలు ఉన్నాయంటూ : బాధితుడి ఫిర్యాదులోని వివరాల మేరకు, సోమాజిగూడకు చెందిన వృద్ధుడు (81) గతంలో వ్యాపారం చేసి ప్రస్తుతం విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. గతేడాది అక్టోబరు 27న ఆయన వాట్సాప్ నంబర్కు ఒక కాల్ వచ్చింది. మీరు ముంబయి నుంచి బ్యాంకాక్కు చేసిన కొరియర్లో ఒక ల్యాప్టాప్, 3 కిలోల వస్త్రాలు, 5 పాస్పోర్టులు, మాదక ద్రవ్యాలు ఉన్నాయని అవతలి వ్యక్తి భయపెట్టాడు. తాను ఎటువంటి కొరియర్ పంపలేదని వృద్ధుడు ఫోన్ పెట్టేశారు.
ఇంటి నుంచి కదలకుండా డిజిటల్ అరెస్ట్ : వెంటనే ముంబయి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నామంటూ మరొకరు కాల్ చేశారు. మీరు మాదక ద్రవ్యాల రవాణా, మనీ లాండరింగ్, ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నట్టు తమ వద్ద ఆధారాలున్నాయని బెదిరించారు. దీనిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని, మీరు ఇంటి నుంచి కదలకుండా డిజిటల్ అరెస్ట్ చేశామంటూ ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశారు. వీడియో కాల్ చేయాలన్నారు. మీ ఆర్థిక లావాదేవీలు పరిశీలించాలని తొలుత రూ.19.80 లక్షలు బదిలీ చేయించుకున్నారు. అక్టోబరు 29న మరోసారి సైబర్ మోసగాడు ఫోన్ చేసి, నగదు లావాదేవీల్లో ఏదో సమస్య ఉందని చెప్పాడు. సిగ్నల్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని లింక్ పంపారు.
ఆప్ డౌన్లోడ్ చేయించి డబ్బులు జమ : ఆయనతో యాప్ ద్వారా మాట్లాడుతూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లోని రూ.7,12,80,000 నగదు తమ ఖాతాల్లో జమ చేయించుకున్నారు. నగదు లావాదేవీలు పూర్తిగా పరిశీలించాక తిరిగి జమ చేస్తామని నమ్మించారు. అనంతరం వయోధికుడు సిగ్నల్ యాప్ను ఫోన్ నుంచి తొలగించారు.
పత్రికలో వచ్చిన వార్త ద్వారా : గతేడాది డిసెంబరు 29న మరోసారి ఫోన్ చేసిన మోసగాళ్లు కేసు మూసివేసేందుకు అదనంగా రూ.1.2 కోట్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేయడంతో ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది. ఇటీవల ఒక పత్రికలో డిజిటల్ అరెస్టుపై వచ్చిన కథనాన్ని చూసి తాను మోసపోయినట్లు గ్రహించారు. శుక్రవారం 1930 నంబరు ద్వారా తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్టు సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డీఎస్పీ కె.వి.ఎం.ప్రసాద్ తెలిపారు.
సీబీఐకి అప్పగించిన సుప్రీంకోర్టు : దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న డిజిటల్ అరెస్ట్ మోసాలపై ముందుగా దర్యాప్తు చేపట్టాలని కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ)ను ఆదేశించింది సుప్రీంకోర్టు. ఇందుకు సంబంధించిన కేసుల దర్యాప్తును సీబీఐకి అప్పగించేలా అనుమతి ఇవ్వాలంటూ బంగాల్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, తెలంగాణ సహా అన్ని రాష్ట్రాలకు సూచించింది. దీంతో పాటు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకు నోటీసులు జారీ చేసింది. భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జోయ్మాల్యా బాగ్చితో కూడిన ద్విసభ్య ధర్మాసనం ఈ మేరకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది.
