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అమ్రాబాద్​ టైగర్​ రిజర్వ్​లో పులులు సేఫేనా? - సిబ్బంది కొరతతో తరచూ వన్యప్రాణుల వేట

కలకలం రేపుతున్న నాగార్జునసాగర్​ శ్రీశైలం టైగర్​ రిజర్వులోని పెద్దపులుల మరణాలు - తెరపైకి అమ్రాబాద్ అభయారణ్యంలో పులుల భద్రత - తరచుగా వేటాడుతూ చిక్కుతున్న వేటగాళ్లు - ఏటీఆర్​లో వందల పోస్టులు ఖాళీగానే

అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్​ సమస్యలు
Amrabad Tiger Reserve Staff Issues (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 5, 2026 at 5:07 PM IST

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Amrabad Tiger Reserve Staff Issues : కొద్ది రోజుల కిందట నాగార్జునసాగర్​ శ్రీశైలం టైగర్​ రిజర్వ్​ (ఎన్​ఎస్​టీఆర్​)లోని ఆంధ్రప్రదేశ్​ పరిధికి సంబంధించి రెండు పెద్దపులులు అనూహ్యంగా మృతి చెందడం ఆ ప్రాంతంలో కలకలం రేపింది. దీని వల్ల చెంతనే ఉన్న అమ్రాబాద్​ టైగర్​ రిజర్వు (ఏటీఆర్)లోని పులుల భద్రత అంశం తెరపైకి వచ్చింది. 2018లో ఇక్కడ పులుల సంఖ్య పదిలోపే ఉండగా ప్రస్తుతం 42కి చేరింది. ప్రస్తుతం ఈ టైగర్​ రిజర్వ్​లో సిబ్బంది కొరత ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో పాటు ఇదే అభయారణ్యం మీదుగా నేషనల్​ హైవే వెళ్లడం, పలు గ్రామాలు ఉండటం వల్ల ఇక్కడి పెద్దపులుల భద్రతపై ప్రకృతి ప్రియులు, పర్యావరణవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఏడాదిలో 456 వన్యప్రాణులు బలి : అమ్రాబాద్ టైగర్​ రిజర్వ్​ మీదుగా 65 కిలోమీటర్ల మేర శ్రీశైలం నేషనల్ హైవే ఉంది. ఈ రహదారిపై రోజూ వందలాది వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. హైటికోస్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ ఏడాది పాటు అమ్రాబాద్​ పెద్దపులుల అభయారణ్యం గుండా వెళ్తున్న ఈ జాతీయరహదారిపై సర్వే నిర్వహించింది. ఇందులో పలు రకాలైన 456 వన్యప్రాణులు చనిపోయినట్లు పేర్కొంది. తాజాగా ఓ పెద్దపులి రోడ్డు దాటుతూ ప్రయాణికుల కంటపడింది.

ప్రశ్నార్థకమవుతున్న అటవీజంతువుల భవిష్యత్తు : నేషనల్​ హైవేపై వాహనాల స్పీడ్​ కంట్రోలింగ్ లేకపోవడం వల్ల రోడ్డు దాటే అటవీ జంతువుల ప్రాణాలకు భద్రత ప్రశ్నార్థకమవుతోంది. దీనికి తోడు ఇటీవల కాలంలో వన్యప్రాణులను వేటాడుతూ పలువురు పట్టుబడుతున్న సంఘటనలు మరింత ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. అభయారణ్యంలోని గ్రామాల రైతులు, పశువుల కాపరులు, అటవీ ఉత్పత్తులను సేకరించేవారు ఇదే అడవిపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తుడంటంతో రానున్న కాలంలో మూగజీవాల పరిస్థితి ఏంటన్న ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి.

ఏళ్లుగా ఫీల్డ్​ డైరెక్టర్ పోస్టు ఖాళీగానే : టైగర్​ రిజర్వ్​లోని పులుల సంరక్షణలో ఫారెస్ట్​ బీట్​ ఆఫీసర్ (ఎఫ్​బీవో), ఫారెస్ట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ (ఎఫ్​ఎస్​వో)ల పాత్ర ఎంతో కీలకం. ప్రస్తుతం అమ్రాబాద్​లో సిబ్బంది కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. 2,611 చదరపు కిలో మీటర్ల విస్తరించి ఉన్న ఈ టైగర్ రిజర్వ్​లో అమ్రాబాద్, అచ్చంపేట, నాగార్జునసాగర్ డివిజన్లు, 294 బీట్లు, 11 రేంజ్​లు ఉన్నాయి. కొన్నేళ్లుగా ఈ అమ్రాబాద్​ అభయారణ్యాన్ని పర్యవేక్షించే ఫీల్డ్​ డైరెక్టర్​ పోస్టు ఖాళీగానే ఉంది. ఇన్​ఛార్జులే ఈ బాధ్యతలను నెట్టుకొస్తున్నారు. తరచూ బదిలీల కారణంగా టైగర్​ రిజర్వ్​పై అధికారులకు పట్టు లేకుండాపోతోంది. అడవిని క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షించే వారిలో 186 ఎఫ్​బీవో, 5 ఎఫ్​ఆర్​వో, 3 ఎఫ్​ఎస్​వో పోస్టులు ఖాళీగానే ఉన్నాయి.

వేటాడకుండా నిఘా పటిష్ఠం చేయాలి : పెద్దపులుల అవయవాలకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా డిమాండ్ ఉంది. పులులకు భద్రత బలహీనంగా ఉండే ప్రాంతాలను ఎంచుకొని వేటగాళ్లు వాటిని వేటాడే ప్రమాదముంది. పులుల సంరతక్షణను కట్టుదిట్టం చేయడంతోపాటు వన్యప్రాణుల అక్రమ వేటను అరికట్టే చర్యలు చేపట్టాలని జాతీయ పులుల సంరక్షణ ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్​టీసీఏ) సూచించింది. అటవీ జంతువులను అక్రమంగా రవాణా చేసే అవకాశం ఉన్న మార్గాలపైనా క్షేత్రస్థాయిలో నిఘాను పటిష్ఠం చేయాలని ఆదేశించింది.

అమ్రాబాద్​ టైగర్​ రిజర్వ్​లో ఇదీ సిబ్బంది కొరత

డివిజన్ ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులు
ఎఫ్​ఆర్​వోఎఫ్​ఎస్​వో ఎఫ్​బీవో
అచ్చంపేట 04-0125-02 102-64
అమ్రాబాద్ 04-0125-01152-102
నాగార్జునసాగర్ 03-03-00 40-20

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అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్​ సమస్యలు
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