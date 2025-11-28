ETV Bharat / state

పరిగికి పోదాం- లఖ్నాపూర్​లో పడవెక్కుదాం

వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో బోటింగ్ విహారం ప్రారంభం - రూ.6.81 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో మినీ ట్యాంక్​బండ్​ నిర్మాణం - తాజాగా పర్యాటక అభివృద్ధి పనులకు రూ.95 లక్షలు మంజూరు

Tourism At Lakhanpur Reservoir
Tourism At Lakhanpur Reservoir (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Tourism At Lakhanpur Reservoir : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రకృతి అందాలతో కట్టిపడేసే ఎన్నో జలపాతాలు, అటవీ ప్రాంతాలు, జలాశయాలు, డ్యామ్​లు చాలానే ఉన్నాయి. అయితే వాటిని సరిగా అభివృద్ధి చేయకపోవడంతో ఆయా ప్రాంతాలలో పర్యాటకం అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. మరికొన్నిచోట్ల ఆ ప్రాంతాలను చేరుకోవడానికి సరైన రవాణా మార్గాలు లేకపోవడంతో సందర్శకులు ఆసక్తి చూపడం లేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇలాంటి ప్రాంతాలను పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. దీనిలో భాగంగా వికారాబాద్​ పరిగి మండలం లఖ్నాపూర్ రిజర్వాయర్​ను అభివృద్ధి చేసేందుకు రూ.95 లక్షలు మంజూరు చేసింది. ఇటీవల పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో బోట్​ విహారం ప్రారంభించింది.

లఖ్నాపూర్ రిజర్వాయర్​లో మినీ ట్యాంక్​బండ్ : వికారాబాద్​ పరిగి మండలం లఖ్నాపూర్ రిజర్వాయర్​ పర్యాటంగా క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. 1967లో నిర్మించిన ఈ రిజర్వాయర్ పట్టణ వాసులకు ఒకింత ఆహ్లాదాన్ని, ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది. ఇటీవల పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో బోటింగ్ విహారం ప్రారంభమైంది. రూ.6.81 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో మినీ ట్యాంకుబండ్​గా ప్రకటించి బోటింగ్​ ప్లాట్​ఫాం, బతుకమ్మ ఘాట్​, వినాయక ఘాట్​లను నిర్మించడంతో ప్రాజెక్టు రూపురేఖలు కొంత వరకు మారాయి.

Tourism At Lakhanpur Reservoir
పరిగికి పోదాం పడవెక్కుదాం - పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో బోటింగ్ విహారం ప్రారంభం (Eenadu)

పట్టణానికి సమీపంలో ఉండటం, చుట్టూరా వ్యవసాయ క్షేత్రాలతో పరిసరాలు ఆహ్లాదాన్ని అందిస్తున్నాయి. నీటి పారుదల శాఖ ఆధ్వర్యంలో శిథిలావస్థకు చేరిన నడకదారిని సుమారు రూ.25 లక్షలతో పునర్​నిర్మించారు. వివిధ రకాల అభివృద్ధి పనులకు సుమారు రూ.95 లక్షలు మంజూరు చేశారు.

టికెట్ ధర రూ.100 : పది మంది ఏకకాలంలో ప్రయాణించే 45 హార్స్​పవర్ సామర్థ్యం కలిగిన బోట్​ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఒక్కొక్కరికి రూ.100గా టికెట్ ధర నిర్ణయించారు. కనీసం ఐదు మంది ఉంటే జల విహారం చేసేందుకు అనుమతి ఉంది. ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

వసతుల కల్పనకు రూ.95 లక్షలు మంజూరు : లఖ్నాపూర్ ప్రాంతాన్ని పర్యాటక ప్రదేశంగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని పగిరి ఎమ్మెల్యే డా.టి.రామ్మోహన్​రెడ్డి అన్నారు. ఇందులో భాగంగానే టూరిజం శాఖ ఆధ్వర్యంలో బోటింగ్ ప్రారంభించి ప్రాంత వాసుల కలను సాకారం చేశామని తెలిపారు. త్వరలోనే కాటేజీలు, ఉద్యానవనం, ఇతర సదుపాయాలను కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం రూ.95 లక్షలు మంజూరు చేసిందని అన్నారు. పుట్టిన రోజు వేడుకలు, ఇతర శుఖకార్యాలు జరిగే విధంగా 30 సీట్ల బోటింగ్ ప్రారంభించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఉపాధి అవకాశాలు కూడా మరింత మెరుగుపడనున్నాయని పేర్కొన్నారు.

"లఖ్నాపూర్ ప్రాంతాన్ని పర్యాటక ప్రదేశంగా తీర్చిదిద్దుతున్నాం. ఇందులో భాగంగానే టూరిజం శాఖ ఆధ్వర్యంలో బోటింగ్ ప్రారంభించి ప్రాంతవాసుల కలను సాకారం చేశాం. త్వరలోనే కాటేజీలు, ఉద్యానవనం, ఇతర సదుపాయాలను కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం రూ.95 లక్షలు మంజూరు చేసింది. పుట్టిన రోజు వేడుకలు, ఇతర శుఖకార్యాలు జరిగే విధంగా 30 సీట్ల బోటింగ్ ప్రారంభించేందుకు కృషి చేస్తున్నాం. ఉపాధి అవకాశాలు కూడా మరింత మెరుగుపడనున్నాయి." - డా.టి. రామ్​మోహన్​రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే, పగిరి

లఖ్నాపూర్ రిజర్వాయర్ వివరాలు :

  • 1967లో ప్రాజెక్టు నిర్మాణం
  • వెచ్చించిన నిధులు రూ.47.56 లక్షలు
  • ప్రాజెక్టు వైశాల్యం 410 ఎకరాలు
  • ఆయకట్టు 2,647 ఎకరాలు
  • పూర్తిస్థాయి సామర్థ్యం 18 అడుగులు
  • ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో నీటిమట్టం 18 అడుగులు

తెలంగాణ పర్యాటకానికి 'పంచ వ్యూహాలు' - ఆ మూడు కట్టడాలను కలుపుతూ రాత్రి పర్యాటక సర్క్యూట్​!

'మైస్‌ టూరిజం'పై సర్కార్ ఫోకస్ - విదేశీ, ఇతర రాష్ట్రాల పర్యాటకుల్ని ఆకర్షించడమే లక్ష్యం

TAGGED:

TOURISM IN VIKARABAD
TOURISM IN TELANGANA
TOURIST PLACE NEAR TO HYDERABAD
లఖ్నాపూర్ రిజర్వాయర్​కు పర్యాటకం
TOURISM AT LAKHANPUR RESERVOIR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.