ఏపీలో పెరిగిన బీర్ విక్రయాలు - అసలు కారణం ఏంటంటే?

ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో పెరిగిన బీర్ విక్రయాలు - 2025తో పోలిస్తే ఏప్రిల్ 2026లో బీర్ అమ్మకాలు 31.44 శాతం పెరుగుదల

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 1:56 PM IST

Beer Sales Have Increased Significantly In AP: ఏపీలో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో బీర్ విక్రయాలు గణనీయంగా పెరిగాయి. మండుతున్న ఎండల కారణంగా ప్రజలు చల్లని పానీయాలతో పాటు బీర్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు పలు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

గతేడాదితో పోలిస్తే 31.44 శాతం పెరుగుదల: ఏప్రిల్ 2025తో పోలిస్తే ఏప్రిల్ 2026లో బీర్ అమ్మకాలు 31.44 శాతం పెరిగాయి. గత ఏడాది ఏప్రిల్‌లో 22.73 లక్షల కేసులు అమ్ముడవగా, ఈ ఏడాది అదే నెలలో 29.88 లక్షల కేసులు విక్రయమయ్యాయి. అలాగే మే నెలలో కూడా అమ్మకాలు భారీగా పెరిగాయి. గతేడాగది మే లో తొలి 22 రోజుల్లో 16.42 లక్షల కేసులు అమ్ముడవగా, ఈ ఏడాది మే లో మాత్రం అదే కాలానికి 22.21 లక్షల కేసుల అమ్మకాలు నమోదవ్వడం గమనార్హం. ఇది 35.27 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తోంది. తీవ్రమైన ఎండలు, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, వేసవి సీజన్ ప్రభావంతో బీర్‌కు డిమాండ్ పెరిగిందని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. సాయంత్రం వేళల్లో వైన్ షాపులు, బార్ల వద్ద వినియోగదారుల బారులు తీరడంతో తీవ్రమైన రద్దీ పెరిగినట్లు సమాచారం.

