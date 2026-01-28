yuva : ఇంటర్తోనే యూఎస్లో క్యాంపస్ సీట్ సాధించిన ట్విన్స్ - ఇద్దరికి రూ.3.8కోట్ల స్కాలర్షిప్
ప్రముఖ మిల్వాకీ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో సీట్లు సాధించిన కవలలు - ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్షిప్కు ఎంపికైన లక్ష్య - 60 శాతం ఫీజును రాయితీగా పొందిన లాస్య - ఆదర్శంగా హైదరాబాద్ యువతులు
Published : January 28, 2026 at 12:11 PM IST
Twin Sisters Got Scholarship In American University : విదేశాల్లో చదువుకోవాలనేది చాలా మంది కల. మంచి విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఎంపిక చేసుకొని డిగ్రీ పూర్తి చేయాలని నేటి యువత లక్ష్యం. అందుకోసం అప్పులు చేయడానికి సైతం వెనుకాడరు. అలాంటి లక్ష్యాన్నే నిర్దేశించుకున్నారు ఆ కవలలిద్దరు. అయితే అప్పులు చేసే అవసరం లేకుండానే అమెరికాలోని ప్రముఖ మిల్వాకీ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో సీట్లు పొందారు. ఒకరు ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్షిప్ దక్కించుకొని ఫీజులో 100 శాతం రాయితీ పొందగా, మరొకరు 60 శాతం ఫీజును రాయితీగా పొందారు. హైదరాబాద్కు చెందిన లక్ష్యా, లాస్యల స్టోరీ ఇది.
ఎలాంటి ఫీజు లేకుండా విద్య, వసతి : ఓవైపు ఇంటర్మీడియెట్ చదువుతూనే మరోవైపు ఇన్విక్టా కేరీర్ కన్సల్టెన్సీ నిర్వాహకులు వివేకానంద మూర్తి సహాయంతో స్కాలర్షిప్ టెస్ట్కు సన్నద్ధమయ్యారీ కవలలు. అమెరికాలోని కాలేజ్ బోర్డు నిర్వహించే ఎస్ఏటీతో పాటు అడ్వాన్స్డ్ ప్లేస్మెంట్ పరీక్షల్లో ప్రతిభ చాటారు. అమెరికాలోని ప్రముఖ మిల్వాకీ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్లో సీట్లు పొందారు. ఐతే టాపర్గా నిలిచిన లక్ష్యాకు యూనివర్సిటీ ఎలాంటి ఫీజు లేకుండా ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్షిప్ ద్వారా ఉచిత విద్య , వసతి సౌకర్యాలు కల్పించనుంది. లాస్యకు 60శాతం స్కాలర్షిప్ను ఇవ్వనుంది.
ఈ కవలలిద్దరూ లక్ష్య, లాస్యలు. శ్రీకాంత్, స్రవంతి దంపతులు కుమార్తెలు. కృష్ణా జిల్లా, పెదవూరపాడు స్వస్థలం. ప్రాథమిక విద్య విజయవాడలో పూర్తి చేశారు. అనంతరం హైదరాబాద్కు మకాం మార్చారు. తండ్రి నిర్మాణ రంగంలో ఉండగా తల్లి ట్యూషన్లు చెబుతోంది. సమీప బంధువులు అమెరికాలో స్థిరపడటంతో తమ పిల్లల్ని సైతం అక్కడికి పంపాలని భావించారు. ఇన్విక్టా కెరీర్ కన్సల్టెన్సీ నిర్వాహకులు వివేకానందమూర్తి పరిచయంతో పిల్లలిద్దరినీ ఆ కన్సల్టెన్సీలోనే చేర్పించారు. అతడి మార్గనిర్దేశంలో స్కాలర్షిప్ టెస్ట్, ఎస్ఏటీతో పాటు అడ్వాన్సుడ్ ప్లేస్ మెంట్ పరీక్షలు రాసి సత్తాచాటారు.
రూ.2.5 కోట్లు స్కాలర్షిప్ : పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియెట్తో పాటు కళాశాలలో అడ్మిషన్ కోసం అమెరికాలో నిర్వహించే స్టాండర్డైజ్డ్ టెస్ట్, అడ్వాన్స్ ప్లేస్మెంట్లోనూ లక్ష్య ప్రతిభ చాటింది. సామాజిక సేవ కార్యక్రమాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని మిల్వాకీ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ యాజమాన్యం ఆమెను ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్షిప్కు ఎంపిక చేసింది. రూ.2.5 కోట్లు స్కాలర్షిప్ను మిల్వాకీ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ యాజమాన్యం అందించనుంది. ఫీజు, వసతితో పాటు భోజన ఖర్చులన్నీ దీనికి సరిపోతాయని చెబుతోంది లక్ష్య.
అండర్ గ్యాడ్యుయెట్ కోర్సులకు మిల్వాకీ విశ్వవిద్యాలయం అమెరికాలో మొదటి పది స్థానాల్లో ఉంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల నుంచి ఆ యూనివర్శిటీలో చదువుకోవడానికి దాదాపు 500 మంది విద్యార్థులు స్కాలర్షిప్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకొగా లక్ష్య మాత్రమే ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్షిప్కు ఎంపికయింది.
"నాకు మొదటి నుంచే బయోమెడికల్ ఇంజినీరింగ్ చేయాలనే నా ఆశయం. దీనికి ప్రధాన కారణం అది మన జీవితాన్ని ప్రభావం చేస్తుంది. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి జీవశాస్త్రంపై పట్టుండేది. ఇటీవల అమెరికా వెళ్లాను. మిల్వాకీ విశ్వవిద్యాలయాన్ని సందర్శించాను. అక్కడి విద్యా వ్యవస్థ నన్ను బాగా ఆకర్షించింది." - లక్ష్య, ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్షిప్ విజేత
ఫీజులో 60 శాతం రాయితీ : సోదరితో పాటు లాస్య కూడా రూ.1.3 కోట్లు స్కాలర్షిప్ దక్కించుకోవడంతో ఫీజులో 60 శాతం రాయితీ పొందింది. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో ఇదంతా సాధ్యమైందని చెబుతోంది. అమెరికాలో సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్సు పూర్తి చేసి సమాజానికి తనవంతు కృషి చేస్తానంటోంది.
"ఇన్విక్టా కన్సల్టెన్సీలో చదువుకున్నాం. మ్యాథ్, ఎస్ఏటీ, ఏపీకే, టెక్నికల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేశాం. రోజూ దీనికి సంబంధించిన పరీక్షలు ప్రాక్టీస్ చేశాం. మొదటి ప్రయత్నంలోనే విజయం సాధించాం. నేను సైబర్ సెక్యూరిటీని ఎంపిక చేసుకున్నాను. నావంతు సమాజానికి సేవ చేయాలనుకుంటున్నాను." - లాస్య, ప్రెసిడెన్షియల్ స్కాలర్షిప్ విజేత
ఇద్దరి అభిరుచులు వేరు : ప్రముఖ కళాశాలలో తమ పిల్లలిద్దరికీ సీటు దక్కడం అందులో ఒకరికి పూర్తి ఉచితంగా మరొకరికి 40శాతమే ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉండడం పట్ట తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కవలలైనప్పటికీ ఇద్దరి అభిరుచులు, ఆలోచనా తీరు వేరుగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
"వారికి విదేశాలకు వెళ్లాలి చదువుకోవాలి అనే కోరిక ఉండేది. ఆర్థికంగా వారికి సాయం అందించగలమా అనే సందేహం మాలో ఉండేది. విదేశాల్లోనూ వందశాతం స్కాలర్షిప్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిసింది. దీంతో కాలేజీ బ్రేక్ తీసుకుని సాట్ కోసం చదువుకున్నారు. తొలి ప్రయత్నంలోనే ఎంపికయ్యారు." - స్రవంతి, తల్లి
ప్రణాళిక ప్రకారం వెళితే : అమెరికాలో విద్య అభ్యసించాలంటే లక్షల్లో వ్యవహారం. బ్యాంకులో డబ్బులు చూపించాల్సి ఉంటుంది. వీసా కోసం విశ్వవిద్యాలయాలకు దరఖాస్తు చేసుకున్నప్పటికీ కొన్ని వర్శిటీల నుంచి సకాలంలో డాక్యుమెంట్లు రాక విద్యార్థులు ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురవుతుంటారు. దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం సరిగ్గా లేక కూడా చాలా వీసాలు క్యాన్సల్ అవుతాయి. మొదటి నుంచి ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకు వెళితే సులభంగా పేరొందిన విశ్వవిద్యాలయాల్లో అడ్మీషన్లు దక్కిం చుకోవచ్చని చెబుతున్నారు ఇన్విక్టా కెరీర్ కన్సల్టెన్సీ ఎండీ వివేకానంద మూర్తి.
"అమెరికాలో యూనివర్సిటీలకు ఫండింగ్ ఉంటుంది. వారి ప్రభుత్వం నుంచి పబ్లిక్ నుంచి నిధులు సమకూరుతాయి. ఈ స్కాలర్షిప్లు అందరికీ ఇవ్వరు. మెరిట్పై మాత్రమే అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు ఫండింగ్ ఇస్తారు. ప్రతి యూనివర్సిటీ ప్రెసెడెన్షియల్ స్కాలర్షిప్ ఇస్తుంది. దీనితో పాటు 50 శాతం, 60 శాతం స్కాలర్షిప్లు ఇస్తారు. సీఎస్ఎస్ ప్రొఫైల్ ద్వారా అప్లై చేస్తే నీడ్బేస్ స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు. అయితే వారికి ఎకడమిక్ రికార్డ్ బాగుండాలి." - వివేకానందమూర్తి, ఇన్విక్టా కేరీర్ కన్సల్టెన్సీ ఎండీ
అమెరికాలో బీటెక్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్న కవలలిద్దరూ ఉన్నత చదువులు పూర్తయ్యాక తెలుగు రాష్ట్రాలకు ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో సేవలందించాలనేదే తమ లక్ష్యమంటున్నారు.
