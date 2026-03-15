'ఇలాగే కొనసాగితే అంతే సంగతి'! - గ్యాస్ కొరతతో ప్రశ్నార్థకమవుతున్నహోటళ్ల నిర్వహణ
గ్యాస్ సమస్యతో మూతపడుతున్న చిన్న హోటళ్లు - అయోమయంలో యజమానులు - ఆందోళనతో పెరుగుతున్న డొమెస్టిక్ సిలిండర్ల బుకింగ్స్ - ఏక కాలంలో బుక్ చేస్తుండటంతో మొరాయిస్తున్న సర్వర్లు
Published : March 15, 2026 at 10:38 AM IST
LPG Shortage Effect To Hotels : పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం హోటళ్లపై మరింత పెరుగుతోంది. కమర్షియల్ గ్యాస్ కొరతతో హోటల్స్ నడపడం ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. గ్యాస్ షార్టేజ్ వల్ల చిన్న చిన్న హోటళ్లు మూతబడే పరిస్థితికి వచ్చాయి. మన దేశానికి ఎల్పీజీ దిగుమతులు తగ్గిపోవడంతో హోటల్స్ యజమానులు అయోమయంలో పడ్డారు. బ్లాక్ మార్కెట్లో రూ.1,300 పెట్టి డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. డొమెస్టిక్ సిలిండర్ల బుకింగ్స్ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోవడంతో సర్వర్లు మొరాయించాయి. ఈ క్రమంలో గృహవసరాలకు ఉపయోగించే గ్యాస్ సిలిండర్లను పలు హోటళ్లు, వాణిజ్య సంస్థలు వాణిజ్యపరంగా వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టి ఒక్క నల్గొండ జిల్లాలోనే 500పైగా డొమెస్టిక్ సిలిండర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పెరిగుతున్న ధరలతో ఆందోళన : హోటల్ పరిశ్రమకు ఎల్పీజీ ప్రాణవాయువు లాంటింది. ప్రస్తుతం కమర్షియల్ గ్యాస్ నిలిపివేయడంతో తమ వ్యాపారానికి పెద్ద దెబ్బ తగిలిందని నిర్వాహకులు వాపోతున్నారు. పొట్టకూటి కోసం రోడ్డు పక్కన చిన్న చిన్న టిఫిన్ బండ్లు పెట్టుకుని జీవనం సాగిస్తున్న వారి పరిస్థితి గ్యాస్ కొరతతో దారుణంగా మారింది. వాణిజ్య సిలిండర్ల ధర రూ.3 వేలు దాటుతుందేమేనని చిన్నపాటి టిఫిన్ సెంటర్ల నిర్వాహకులు భయాందోళన చెందుతున్నారు.
"యుద్ధం వల్ల గ్యాస్ కొరత తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతోంది. మా దగ్గర రెండు రోజులకు సరిపడా గ్యాస్ నిల్వలున్నాయి. డీలర్లు మరో రెండు రోజుల పాటు అవసరమయ్యే గ్యాస్ను అందిస్తామని చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత గ్యాస్ లభించకపోతే హోటల్ నిర్వహించలేని పరిస్థితి వస్తుంది" - హోటల్ నిర్వాహకుడు, నల్గొండ
ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి : యుద్ధం వల్ల సామాన్య ప్రజల జీవనం ఛిద్రమవుతోందని ప్రజలు వాపోతున్నారు. కమర్షియల్ సిలిండర్లతో పాటు పెట్రోల్, డీజిల్ కూడా ఎప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ చెబుతారేమోనంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో నిత్యవసరాల ధరలూ పెరిగే అవకాశముందని దిగులు చెందుతున్నారు. దీనిపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించి డొమెస్టిక్తో పాటు, కమర్షియల్ సిలిండర్లను కూడా ఇదివరకు ఉన్న వాటిలో సగమైనా సరఫరా చేస్తే బాగుంటుందని హోటల్ యజమానులు కోరుతున్నారు. సాధ్యమైనంత త్వరగా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయాలంటున్నారు.
"ఈ బండి పెట్టుకుంటేనే మా జీవనం సాగుతుంది. సిలిండర్ల షార్టేజ్తో ఈరోజు దాన్ని కూడా బంద్ చేశాం. గ్యాస్ దొరుకుతుందన్న ఆశతో టిఫిన్ కోసం సిద్ధం చేసుకున్న పిండి, చట్నీ, ఇతర పదార్థాలు పాడైపోవడంతో పారబోయాల్సి వస్తోంది" - మొబైల్ టిఫిన్ సెంటర్ నిర్వాహకుడు
డొమెస్టిక్ సిలిండర్లకు ఇబ్బంది లేదు : చిన్నపాటి టిఫిన్ సెంటర్లు నిర్వహించే వారు బ్లాక్లో ఎక్కువ డబ్బు పెట్టి కొనలేక, కట్టెల పొయ్యిని వినియోగిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం కట్టెలకు కూడా ధర ఎక్కువగానే ఉంది. మరోవైపు కమర్షియల్ సిలిండర్లపై మాత్రమే ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించిందని, డొమెస్టిక్ గ్యాస్ వినియోగదారులు భయాందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదని గ్యాస్ ఏజెన్సీ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. బుక్ చేసుకున్న రెండున్నర రోజుల్లోనే డెలివరీ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు.
"యుద్ధ ప్రభావంతో ప్రజలు గ్యాస్ దొరకడం లేదంటూ ఆందోళనతో ఎక్కువగా బుకింగ్స్ చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా కూడా షార్టేజ్ ఏర్పడుతోంది. ఇలా అందరూ ఒక్కసారిగా బుకింగ్ కోసం ఎగబడటంతో సర్వర్ కూడా డౌన్ అయిపోతోంది. అవసరం మేరకే బుక్ చేసుకోండి. కచ్చితంగా డీఏసీ, ఈ -కేవైసీ చేయించుకోండి. ఇది పూర్తి చేసిన వారికే త్వరగా సిలిండర్లు అందుబాటులో ఉండే అవకాశముంది. కమర్షియల్ సిలిండర్లకు మాత్రమే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే ఆదేశాల ప్రకారం నడుచుకోవాల్సి వస్తోంది" - గ్యాస్ ఏజెన్సీ నిర్వాహకురాలు
ఎలాంటి ఆటంకం లేదు : యాదగిరి క్షేత్ర శ్రీలక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారి ఆలయానికి గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత లేదని ఈఓ భవాని శంకర్ తెలిపారు. గ్యాస్ ఏజెన్సీ అధికారులు నెలకు సరిపడా గ్యాస్ సిలిండర్లను అందించారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం అన్న ప్రసాదం, లడ్డూ, పులిహోర తయారీకి గ్యాస్ను వినియోగిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. గ్యాస్ నిల్వలో ఎలాంటి ఇబ్బందులూ లేవని ఆయన వెల్లడించారు.
