భాగ్యనగరానికి మరో బడా కంపెనీ - హైదరాబాద్కు ఎంట్రీ ఇచ్చిన అమెరికా దిగ్గజ సంస్థ 'డోర్డాష్'
అమెరికా దిగ్గజ క్విక్ కామర్స్ సంస్థ డోర్డాష్ భారత్లో తొలి కార్యాలయాన్ని హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసింది. తొలిదశలో 500 మందికి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించనుండగా, రెండేళ్లలో 3 వేల మందికి విస్తరించనున్నారు.
Published : October 1, 2026 at 10:58 AM IST
DoorDash Establish In Hyderabad : అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ లోకల్ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన 'డోర్డాష్' భారత్లో తన మొదటి కార్యాలయాన్ని హైదరాబాద్లో ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతానికి ఈ సంస్థ 500 మంది ఉద్యోగులతో కార్యకలాపాలను మొదలుపెట్టింది. రానున్న రెండేళ్లలో ఈ సంఖ్యను 3 వేలకు పైగా పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రారంభ దశలో భాగంగా ఈ సంస్థలో కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ( సీఎక్స్ఐ)తో పాటు జనరల్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగాలు పని చేస్తాయి. అయితే ఈ సంస్థకు అమెరికాలోని టెంపే, మెక్సికోలోని మెక్సికో సిటీలో స్థాపించిన కేంద్రాల తర్వాత ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసిన సీఎక్స్ఐ సెంటర్ మూడోది కానుండటం విశేషం.
40కి పైగా దేశాల్లో కార్యకలాపాలు
కస్టమర్లు, వ్యాపారులు, డెలివరీ భాగస్వాములకు మెరుగైన సేవలను అందించడంలో చురుకుగా తోడ్పడుతూ తమ ప్రపంచవ్యాప్త కార్యకలాపాల్లో హైదరాబాద్ కేంద్రం కీలకంగా వ్యవహరించనుందని కంపెనీ ప్రకటించింది. డోర్డాష్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 5.6 కోట్లకు పైగా నెలవారీ యాక్టివ్ కస్టమర్లు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సంస్థ 40కి పైగా దేశాల్లో తమ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. 2025లో ఈ కంపెనీ మార్కెట్ప్లేస్ గ్రాస్ ఆర్డర్ విలువ 100 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా నమోదు చేసింది. రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు బుధవారం హైటెక్ సిటీలో ఈ కంపెనీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు.
10 లక్షల మందికి ఉపాధి
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆయన 2029 నాటికి జీసీసీల ద్వారా 10 లక్షల మంది ఉపాధి పొందుతారని తెలిపారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో సుమారు 500 గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్లు ఉన్నాయన్నారు. లక్షకు పైగా ప్రత్యక్షంగా, మూడు లక్షలకు పైగా పరోక్ష ఉద్యోగాలను కల్పించే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం మరో 100 జీసీసీలను ఏర్పాటు చేసే దిశగా కృషి చేస్తోందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని జీసీసీల్లో 5 లక్షల మందికి పైగా ఉపాధి పొందుతున్నారని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
It was a pleasure to inaugurate @DoorDash first India talent hub in Hyderabad today, marking a significant addition to the city’s growing hyperlocal digital commerce ecosystem.— Sridhar Babu Duddilla (@OffDSB) September 30, 2026
DoorDash is one of the world’s top three and the leading player in the U.S., with over 65% U.S. market… pic.twitter.com/hPL7YfTJYb
ఐటీ, పారిశ్రామిక రంగాలకు శుభపరిణామం
ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీలు, కొత్త జీసీసీలను ఆకర్షించడంలో భారతీయ నగరాల్లో హైదరాబాద్ కీలక స్థానాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్లు మంత్రి శ్రీధర్బాబు చెప్పుకొచ్చారు. హైదరాబాద్ జీసీసీ ఎకోసిస్టమ్లోకి తాజాగా డోర్డాష్ కంపెనీ అడుగుపెట్టడతో హైపర్ లోకల్ డిజిటల్ కామర్స్ రంగం కూడా నగరంలో చేరినట్లయిందని తెలిపారు. హైదరాబాద్లో డోర్డాష్ పెట్టుబడి పెట్టడం రాష్ట్ర ఐటీ, పారిశ్రామిక రంగాలకు ముఖ్యమైన పరిణామమని మంత్రి శ్రీధర్బాబు అభిప్రాయపడ్డారు.
హైదరాబాద్ సామర్థ్యాలకు ఇదే నిదర్శనం
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న డోర్డాష్ సంస్థ హైదరాబాద్ను ఎంచుకోవడం, నగరంలోని ప్రతిభకు సాంకేతిక సామర్థ్యాలకు నిదర్శనమని మంత్రి శ్రీధర్బాబు తెలిపారు. 3 వేల మందికి పైగా ఉద్యోగులతో తమ కేంద్రాన్ని విస్తరించడం వల్ల హైపర్ లోకల్ కామర్స్, కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్, సాంకేతికత, ఆపరేషన్స్లో ప్రపంచ స్థాయి సామర్థ్యాలు హైదరాబాద్కు అందుబాటులోకి రానున్నాయని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో డోర్డాష్ సీఎఫ్వో రవి ఇనుకొండ, వర్క్ఫోర్స్ స్ట్రాటజీ, టాలెంట్ అక్విజిషన్ ఆపరేషన్స్ సీనియర్ డైరెక్టర్ జెన్నా కోహ్నెకేతో పాటు ప్రభుత్వ ఐటీ సలహాదారు సాయికృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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