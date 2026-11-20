పాఠశాల విద్యలో ఇంటర్ విలీనంపై కసరత్తు - వారంలోగా ముసాయిదా నివేదిక
10+2 in Telangana : ఇంటర్మీడియట్ విద్యను పాఠశాల విద్యా శాఖలో విలీనం చేసేందుకు జీవోల సవరణ చేయాల్సి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దీనికి సంబంధించిన ముసాయిదా నివేదికను వచ్చే వారంలోగా వెబ్సైట్లో ఉంచనున్నారు.
Published : November 20, 2026 at 9:17 AM IST
ఇంటర్ విద్యను పాఠశాల విద్యా శాఖలో విలీనం నేపథ్యంలో ప్రైవేట్ పాఠశాలలు జూనియర్ కళాశాలలకు అనుమతులు మంజూరు చేయడానికి సంబంధిత జీవోల్లో సవరణలు చేయాల్సి ఉంది. ఈ అంశంపై అధికారులు కసరత్తులు చేస్తున్నారు. ఇంటర్ బోర్డు విలీన బాధ్యతను ప్రభుత్వం అభిలాష అభినవ్కు అప్పగించినట్లు సమాచారం. దీనిలో భాగంగా గత మూడు రోజులుగా ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం డైరెక్టర్ కందిమల్ల లింగయ్య, సమగ్ర శిక్షా సహాయ రాష్ట్ర ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ పీ.వీ.శ్రీహరి ఇంటర్ బోర్డు కార్యాలయానికి వచ్చి కార్యదర్శితో చర్చలు చేశారు.
ఒకే జీవోను జారీ చేయాల్సి ఉంది
ప్రస్తుతం జీవో 1 ఆధారంగా పాఠశాలలకు, జీవో 29 ఆధారంగా కళాశాలలకు అనుమతులు ఇస్తున్నారు. పాఠశాలలకు అనుమతులతోపాటు గుర్తింపును (రికగ్నైజేషన్) కూడా ఇస్తున్నారు. కళాశాలలకు అనుమతులు, అనుబంధ గుర్తింపు (అఫిలియేషన్) జారీచేస్తున్నారు. పాఠశాల విద్యా శాఖ పరిధిలోకి ఇంటర్ విద్య వస్తే, ఆ రెండు జీవోలకు బదులుగా ఒకే జీవోను జారీ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదనంగా ఉద్యోగుల సమస్యలకు సంబంధించిన జీవోలను అధ్యయనం చేసి దానిలో సవరణలపై కసరత్తులు చేస్తున్నారు. అనుమతులు, అనుబంధ గుర్తింపు ఇతర అంశాలకు సంబంధించిన ముసాయిదా నివేదికను వచ్చే వారం వెబ్సైట్లో ఉంచనున్నారు.
"రాష్ట్ర బడ్జెట్లో 15 శాతం విద్యకు కేటాయిస్తామని పాలకులు శాసనసభలో ప్రకటించారు. కానీ వాస్తవానికి 8 శాతమే ఇస్తున్నారు. తమిళనాడులో పది ఇంటర్ విలీనం విజయవంతమైంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా విధానాలను మార్చి అమలు చేయాలి. అప్పుడే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి" - ప్రొఫెసర్ కె. లక్ష్మణ రావు, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ
ఆశక్తి చూపితే వచ్చే ఏడాది నుంచే
విద్యాసంస్థల యాజమాన్యాలు, నిపుణుల అభిప్రాయాలను స్వీకరిస్తామని ఇంటర్ బోర్డ్ కార్యదర్శి తెలిపారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని 1,363 కళాశాలల్లో తరగతులు జరుగుతున్నాయి. 450 ప్రైవేట్ జూనియర్ కళాశాలలు, పాఠశాలలు ఒకే ప్రాంగణంలో ఉన్నాయి. యాజమాన్యాలు ఆసక్తి చూపిస్తే వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో (2027-28) ఆ పాఠశాలల్లో 11, 12 తరగతులు నిర్వహించడానికి అనుమతిస్తారు. మిగిలిన ప్రైవేట్ కళాశాలలను 2028-29, 2029-30 విద్యా సంవత్సరాల నాటికి నర్సరీ నుంచి 12వ తరగతి వరకు నడిపేలా ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాలలుగా మార్చేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
"పదోతరగతి, ఇంటర్మీడియట్ను విలీనం చేయడం మంచిదే. అయితే సమస్యలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిష్కరించాలి. 10వ తరగతి విద్యార్థులు తక్కువగా ఉన్న ఉన్నత పాఠశాలల్లో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం తరగతులను ఎలా నిర్వహిస్తారు? ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఉన్న జూనియర్ కళాశాలల్లో తొమ్మిది, పదోతరగతి విద్యార్థులను ఎలా విలీనం చేస్తారు? వీటికి పరిష్కారాలు కనుగొనాలి" - చావ రవి, టీఎస్ యూటీఎఫ్ అధ్యక్షుడు
విలీనంలో కొన్ని ఇబ్బందులు
వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయనున్న సీనియర్ సెకండరీ పాఠశాల విద్యా విధానంపై తల్లిదండ్రులు, నిపుణులు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ప్రీ-ప్రైమరీ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల్లో 15 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. తొమ్మిదో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఒకే చోట విద్యను అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మెడ్చల్ జిల్లాల విలీనంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి క్యూర్ పరిధిలో 45 పాఠశాలలను ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం కార్యాచరణను రూపొందించింది.
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