అమీన్పూర్లో చిన్నారి అపహరణ - 12 గంటల్లో ఛేదించిన పోలీసులు
Two Years Child Kidnap Case : చిన్నారి అపహరణ కేసును సైబరాబాద్ పోలీసులు 12 గంటల వ్యవధిలో ఛేదించారు. అనంతరం చిన్నారిని సురక్షితంగా తల్లి ఒడికి చేర్చారు.
Published : November 19, 2026 at 8:58 PM IST
రెండున్నరేళ్ల చిన్నారి అపహరణ కేసును సైబరాబాద్ పోలీసులు కేవలం 12 గంటల వ్యవధిలోనే ఛేదించారు. అనంతరం చిన్నారిని సురక్షితంగా తల్లి ఒడికి చేర్చారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి మెదక్ జిల్లాకు చెందిన ఓ మహిళా నిందితురాలిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ మేరకు గచ్చిబౌలిలోని శేరిలింగంపల్లి జోన్ కార్యాలయంలో డీసీపీ చింతమనేని శ్రీనివాస్ వివరాలను మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు.
అమీన్పూర్ ప్రాంతంలో నివాసముంటున్న ఎరుకల సరిత (25) అనే మహిళ నవంబర్ 18న తన సమీపంలోని టిఫిన్ సెంటర్లో పని నిమిత్తం బయటకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో కుమార్తెను ఇంట్లోనే వదిలిపెట్టారు. పని ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చి చూసేసరికి తన కుమార్తె కనిపించలేదు. దీంతో ఆందోళనకు గురయ్యారు. మధ్యాహ్నం ఒకటిన్నర గంటల సమయంలో అమీన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు.
సీరియస్గా తీసుకున్న పోలీసులు
చిన్నారి అదృశ్యమైన ఘటనను సీరియస్గా తీసుకున్న పోలీసులు వెంటనే కిడ్నాప్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. నిందితుల ఆచూకీ కోసం అమీన్పూర్, చందానగర్, పటాన్చెరువు పోలీస్ స్టేషన్ల సిబ్బందితో పాటు ఎస్ఓటి (SOT) విభాగానికి చెందిన 25 మందితో పోలీసులతో 5 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
సాంకేతిక ఆధారాలు, సీసీటీవీ ఫుటేజీలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన పోలీసు బృందాలు ఒక మహిళ కదలికలను అనుమానస్పదంగా ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఆమెనే చిన్నారిని ఎత్తుకెళ్తున్నట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో చూసి నిర్ధరించారు. దర్యాప్తులో భాగంగా ఆ మహిళ మెదక్ ప్రాంతానికి చెందినట్లుగా తేలడంతో వెంటనే మెదక్ టౌన్ పోలీసుల సహకారంతో నారాయణ్ ఖేడ్లో గాలింపు చేపట్టి నిందితురాలిని అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశారు.
చిన్నారి సురక్షితంగా కాపాడిన పోలీసులు
నిందితురాలు గంగమణి (44) పనిమనిషిగా జీవనం కొనసాగిస్తున్నారు. నిందితురాలి చెరలో ఉన్న చిన్నారి పోలీసులు సురక్షితంగా కాపాడి అమీన్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకువచ్చారు. కిడ్నాప్ కేసుకు సంబంధించి ఫిర్యాదు అందిన 12 గంటల్లోనే కేసును ఛేదించినందుకు డీసీపీ పలువురు కానిస్టేబుళ్లకు రివార్డు అందిచారు. చిన్నారిని రక్షించిన అమీన్పూర్, చందానగర్, పటాన్చెరువు పోలీసు సిబ్బంది, ఎస్ఓటి బృందాలను సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ రమేశ్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
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