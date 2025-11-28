ETV Bharat / state

అంబర్‌పేట ఎస్సై గన్​ ఎక్కడ? - విచారణలో కొత్త ట్విస్ట్​!

ఎస్సై గన్​ అదృశ్యంపై ఉన్నతస్థాయి విచారణ - తుపాకీ మొదట పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఉందని - ఆ తర్వాత ఎక్కడో పెట్టి మర్చిపోయానని విచారణలో వెల్లడి

Amberpet SI Gun Missing Case
Amberpet SI Gun Missing Case (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Amberpet SI Gun Missing Case : క్రికెట్​ బెట్టింగ్​ వ్యసనానికి బానిసై, రికవరీ బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి సస్పెండైన అంబర్​పేట ఎస్సై భానుప్రకాశ్​ రెడ్డి సర్వీస్​ తుపాకీ (9 ఎంఎం పిస్టల్) అదృశ్యంపై ఉన్నతస్థాయి విచారణ కొనసాగుతోంది. తనకు ఏపీలోని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (పీసీబీ)లో ఏఈగా ఉద్యోగం వచ్చినందున విధుల నుంచి రిలీవ్​ చేయాలని ఆయన కోరారు. ఆ నేపథ్యంలో రికవరీ బంగారం తాకట్టు, సర్వీస్​ తుపాకీ మాయమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

తుపాకీని మొదట పోలీస్​ స్టేషన్​లో పెట్టగా పోయిందని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత తాను ఉంటున్న హిమాయత్​నగర్​లోని ఇంట్లో ఉంచగా కనిపించలేదని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత మే నెలలో విజయవాడకు పీసీబీ ఏఈ ఉద్యోగ పరీక్షను రాయడానికి వెళ్లినట్లు, అక్కడి ఉంచి తన సొంతూరు రాయచోటికి వెళ్లినప్పుడు ఎక్కడో పోయి ఉంటుందని విచారణలో వెల్లడించాడు.

లాడ్జీలో బ్యాగులో పెట్టి : ఎస్సై భానుప్రకాశ్​ పీసీబీ ఏఈ పరీక్ష రాయడానికి విజయవాడకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడే ఒక లాడ్జీలో గది అద్దెకు తీసుకున్నాడు. తనతో పాటు సర్వీస్​ తుపాకీ, పుస్తకాలు, వ్యక్తిగత వస్తువులున్న బ్యాగు లాడ్జీలో పెట్టినప్పుడు సంబంధిత పిస్టల్​ పోయిందని విచారణలో వెల్లడించాడు. విజయవాడ నుంచి నగరానికి వచ్చాక నాలుగు రోజులకు ఎస్సై మళ్లీ అక్కడికి వెళ్లడం అందుకు బలాన్ని చేకూర్చుతోంది. లాడ్జీలోనే తుపాకీ పోయి ఉంటుందని పోలీస్ అధికారులు భావిస్తున్నారు. దాని ఆచూకీని గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి శాంతిభద్రతలు, టాస్క్​ఫోర్స్​ పోలీసులతో కూడిన రెండు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.

నిఘా నేత్రాల పరిశీలన : ఎస్సై విజయవాడ లాడ్జీలో దిగినప్పుడు అక్కడ పని చేసిన సిబ్బంది, గదిని శుభ్రం చేసేవారు, సేవలందించే బాయ్​లు ఎవరు ఉన్నారు? అనే వివరాలను నగర పోలీసులు సేకరిస్తున్నారు. వారందరినీ తుపాకీ ఆచూకీ కోసం విచారించనున్నారు. లాడ్జీలోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించి తుపాకీ ఆచూకీ కోసం ఆధారాలను సేకరించనున్నారు.

అసలేం జరిగింది? : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని రాయచోటికి చెందిన భాను ప్రకాశ్​ 2020 బ్యాచ్​ ఎస్సైగా ఎంపిక అయ్యాడు. హైదరాబాద్ నగరంలోని హిమాయత్​నగర్​లో నివాసం ఉంటున్న భానుప్రకాశ్​ గత కొన్నేళ్లుగా అంబర్​పేట పోలీస్​ స్టేషన్​లో పని చేస్తున్నారు. కొంతకాలం సెక్టార్​ ఎస్సైగా పని చేసిన అతన్ని క్రైమ్​ విభాగం ఎస్సైగా ట్రాన్స్​ఫర్​ చేశారు. పటేల్​నగర్​లో ఇంటి పని మనిషి దొంగతనం కేసులో 4.3 తులాల దొంగసొత్తును ఆయన స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

కోర్టు విచారణలో ఉన్న ఈ కేసు లోక్​ అదాలత్​లో పరిష్కారం కూడా అయింది. దీంతో స్వాధీనం చేసుకున్న బంగారాన్ని యజమానికి అప్పగించే క్రమంలో అది కనబడటం లేదని తేలింది. ఈ విషయం పై అధికారులకు చేరడంతో విచారించగా ఆన్​లైన్​ బెట్టింగ్​ డబ్బుల కోసం ఎస్సై ఆ బంగారాన్ని నారాయణగూడలోని మార్వాడీ దుకాణంలో కుదువ పెట్టినట్లు తెలిసింది. ఈ మేరకు బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో అతడిని సస్పెండ్​ చేసినట్లు కాచిగూడ డివిజన్​ ఏసీపీ హరీశ్​కుమార్​ తెలిపారు. ఆన్​లైన్ బెట్టింగ్​లో 2018 నుంచి ఇప్పటివరకు భానుప్రకాశ్​ రూ.1.50 కోట్ల నగదును పోగొట్టుకున్నట్లు విచారణలో తేలింది.

బెట్టింగ్​కు బానిసైన ఎస్సై - డబ్బుల కోసం రికవరీ గోల్డ్​ తాకట్టు - సర్వీస్ రివాల్వరూ!

TAGGED:

GUN MISSING CASE LATEST
SI GUN MISSING CASE IN HYDERABAD
HYDERABAD NEW TWIST GUN MISSING
గన్​ మిస్సింగ్​ కేసు
GUN MISSING CASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.