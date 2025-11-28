అంబర్పేట ఎస్సై గన్ ఎక్కడ? - విచారణలో కొత్త ట్విస్ట్!
ఎస్సై గన్ అదృశ్యంపై ఉన్నతస్థాయి విచారణ - తుపాకీ మొదట పోలీస్ స్టేషన్లో ఉందని - ఆ తర్వాత ఎక్కడో పెట్టి మర్చిపోయానని విచారణలో వెల్లడి
Published : November 28, 2025 at 10:26 AM IST
Amberpet SI Gun Missing Case : క్రికెట్ బెట్టింగ్ వ్యసనానికి బానిసై, రికవరీ బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి సస్పెండైన అంబర్పేట ఎస్సై భానుప్రకాశ్ రెడ్డి సర్వీస్ తుపాకీ (9 ఎంఎం పిస్టల్) అదృశ్యంపై ఉన్నతస్థాయి విచారణ కొనసాగుతోంది. తనకు ఏపీలోని కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (పీసీబీ)లో ఏఈగా ఉద్యోగం వచ్చినందున విధుల నుంచి రిలీవ్ చేయాలని ఆయన కోరారు. ఆ నేపథ్యంలో రికవరీ బంగారం తాకట్టు, సర్వీస్ తుపాకీ మాయమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
తుపాకీని మొదట పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టగా పోయిందని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత తాను ఉంటున్న హిమాయత్నగర్లోని ఇంట్లో ఉంచగా కనిపించలేదని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత మే నెలలో విజయవాడకు పీసీబీ ఏఈ ఉద్యోగ పరీక్షను రాయడానికి వెళ్లినట్లు, అక్కడి ఉంచి తన సొంతూరు రాయచోటికి వెళ్లినప్పుడు ఎక్కడో పోయి ఉంటుందని విచారణలో వెల్లడించాడు.
లాడ్జీలో బ్యాగులో పెట్టి : ఎస్సై భానుప్రకాశ్ పీసీబీ ఏఈ పరీక్ష రాయడానికి విజయవాడకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడే ఒక లాడ్జీలో గది అద్దెకు తీసుకున్నాడు. తనతో పాటు సర్వీస్ తుపాకీ, పుస్తకాలు, వ్యక్తిగత వస్తువులున్న బ్యాగు లాడ్జీలో పెట్టినప్పుడు సంబంధిత పిస్టల్ పోయిందని విచారణలో వెల్లడించాడు. విజయవాడ నుంచి నగరానికి వచ్చాక నాలుగు రోజులకు ఎస్సై మళ్లీ అక్కడికి వెళ్లడం అందుకు బలాన్ని చేకూర్చుతోంది. లాడ్జీలోనే తుపాకీ పోయి ఉంటుందని పోలీస్ అధికారులు భావిస్తున్నారు. దాని ఆచూకీని గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకోవడానికి శాంతిభద్రతలు, టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులతో కూడిన రెండు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.
నిఘా నేత్రాల పరిశీలన : ఎస్సై విజయవాడ లాడ్జీలో దిగినప్పుడు అక్కడ పని చేసిన సిబ్బంది, గదిని శుభ్రం చేసేవారు, సేవలందించే బాయ్లు ఎవరు ఉన్నారు? అనే వివరాలను నగర పోలీసులు సేకరిస్తున్నారు. వారందరినీ తుపాకీ ఆచూకీ కోసం విచారించనున్నారు. లాడ్జీలోని సీసీ కెమెరాలను పరిశీలించి తుపాకీ ఆచూకీ కోసం ఆధారాలను సేకరించనున్నారు.
అసలేం జరిగింది? : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాయచోటికి చెందిన భాను ప్రకాశ్ 2020 బ్యాచ్ ఎస్సైగా ఎంపిక అయ్యాడు. హైదరాబాద్ నగరంలోని హిమాయత్నగర్లో నివాసం ఉంటున్న భానుప్రకాశ్ గత కొన్నేళ్లుగా అంబర్పేట పోలీస్ స్టేషన్లో పని చేస్తున్నారు. కొంతకాలం సెక్టార్ ఎస్సైగా పని చేసిన అతన్ని క్రైమ్ విభాగం ఎస్సైగా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. పటేల్నగర్లో ఇంటి పని మనిషి దొంగతనం కేసులో 4.3 తులాల దొంగసొత్తును ఆయన స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
కోర్టు విచారణలో ఉన్న ఈ కేసు లోక్ అదాలత్లో పరిష్కారం కూడా అయింది. దీంతో స్వాధీనం చేసుకున్న బంగారాన్ని యజమానికి అప్పగించే క్రమంలో అది కనబడటం లేదని తేలింది. ఈ విషయం పై అధికారులకు చేరడంతో విచారించగా ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ డబ్బుల కోసం ఎస్సై ఆ బంగారాన్ని నారాయణగూడలోని మార్వాడీ దుకాణంలో కుదువ పెట్టినట్లు తెలిసింది. ఈ మేరకు బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో అతడిని సస్పెండ్ చేసినట్లు కాచిగూడ డివిజన్ ఏసీపీ హరీశ్కుమార్ తెలిపారు. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లో 2018 నుంచి ఇప్పటివరకు భానుప్రకాశ్ రూ.1.50 కోట్ల నగదును పోగొట్టుకున్నట్లు విచారణలో తేలింది.
బెట్టింగ్కు బానిసైన ఎస్సై - డబ్బుల కోసం రికవరీ గోల్డ్ తాకట్టు - సర్వీస్ రివాల్వరూ!