డబ్బుల కోసం గన్ తాకట్టు పెట్టిన ఎస్‌ఐ! - సస్పెన్షన్‌ వేటు

అంబర్‌పేట్ ఎస్‌ఐ భాను ప్రకాశ్‌పై ఆర్మ్స్‌ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు - రిలీవింగ్‌ కోసం నో డ్యూస్, వెపన్‌ డిపాజిట్ వివరాలు అడిగిన అధికారులు - అతని వ్యవహారంపై అనుమానం రావడంతో దర్యాప్తు

Amberpet SI Bhanu Prakash Suspended
Amberpet SI Bhanu Prakash Suspended (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 26, 2025 at 7:59 PM IST

1 Min Read
Amberpet SI Bhanu Prakash Suspended : దొంగతనం కేసులో స్వాధీనం చేసుకున్న బంగారాన్ని క్రైం ఎస్‌ఐ వడ్డీ వ్యాపారి వద్ద కుదువ పెట్టిన ఉదంతం ఇది. ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్‌ వ్యసనానికి బానిసైన ఎస్‌ఐ నగదు కోసం బంగారాన్ని కుదువపెట్టినట్లు విచారణలో తేలింది. సదరు ఎస్‌ఐ సర్వీస్‌ రివాల్వర్‌ పోయిన ఘటనపై విచారణ జరుగుతోంది. హైదరాబాద్‌ జిల్లా అంబర్‌పేట పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో జరిగిన ఈ ఘటనపై పోలీస్‌ తూర్పు మండలం డీసీపీ బాలస్వామి వివరాల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని రాయచోటికి చెందిన భాను ప్రకాష్‌ 2020 బ్యాచ్‌ ఎస్‌ఐగా ఎంపికయ్యారు.

Amberpet SI Bhanu Prakash Suspended
Amberpet SI Bhanu Prakash Suspended (ETV)

సర్వీస్‌ రివాల్వర్‌ విచారణ : హైదరాబాద్‌ నగరంలోని హిమాయత్‌నగర్‌లో నివాసం ఉంటున్న భాను ప్రకాష్‌ గత కొన్నేళ్లుగా అంబర్‌పేట పోలీస్‌స్టేషన్లో పని చేస్తున్నారు. కొంత కాలం సెక్టార్‌ ఎస్‌ఐగా పని చేసిన అతన్ని క్రైం విభాగం ఎస్‌ఐగా మార్చారు. పటేల్‌నగర్‌లో ఇంటి పని మనిషి దొంగతనం కేసులో 4.3 తులాల దొంగసొత్తును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కోర్టు విచారణలో ఉన్న ఈ కేసు లోక్‌ అదాలత్‌లో పరిష్కారం అయింది. దీంతో స్వాధీనం చేసుకున్న బంగారాన్ని యజమానికి అప్పగించే క్రమంలో అది కనబడటం లేదని తేలింది. విచారించిన అధికారులు ఆన్‌లైన్‌ బెట్టింగ్‌ డబ్బుల కోసం బంగారాన్ని నారాయణగూడలోని మార్వాడీ దుకాణంలో కుదువ పెట్టినట్లు వెల్లడైంది. ఈ మేరకు బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అతని సర్వీస్‌ రివాల్వర్‌ పోయిన విషయమై విచారణ జరుపుతున్నారు. అతడు తన సర్వీస్ పిస్టల్​ను కూడా తాకట్టు పెట్టిన్టలు సమాచారం. ఈ ఘటనల నేపథ్యంలో అతన్ని నాలుగు రోజుల క్రితమే విధుల నుంచి తొలగించినట్లు (సస్పెండ్‌ చేసినట్లు) కాచిగూడ డివిజన్‌ ఏసీపీ హరీష్‌కుమార్‌ తెలిపారు.

స్టేషన్ వదిలేసి గోడ దూకి పొలంలో పరుగులు పెట్టిన ఎస్​ఐ

'మీ ఆర్​ఐ దొరికాడు - మీ పేరు చెబుతున్నాడు - రూ.2 లక్షలు ఇవ్వండి'

