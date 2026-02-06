డిగ్రీ ఉంటే చాలు రూ.20 లక్షల ప్రభుత్వ సాయం - ఇప్పుడే దరఖాస్తు చేసుకోండి
విదేశాల్లో చదువులకు అంబేడ్కర్ విదేశీ విద్యానిధి పథకం తోడ్పాటు - పేద విద్యార్థులకు రూ.20 లక్షల వరకు ప్రభుత్వ ఆర్థిక సాయం - అర్హతలు, దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ తదితర వివరాలు ఇవే
Published : February 6, 2026 at 12:36 PM IST
Ambedkar Overseas Vidya Nidhi Telangana : విదేశాల్లో చదువుకోవాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. కానీ కుటుంబ అర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా వెనకడుగు వేస్తుంటారు. మరి అలాంటి వారికోసమే అంబేడ్కర్ విదేశీ విద్యానిధి పేరుతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఓ ముఖ్యమైన పథకాన్ని అమలు చేస్తుందని మీకు తెలుసా? దీని ద్వారా రూ.20 లక్షల సాయాన్ని అందిస్తారు. విమాన ప్రయాణ ఖర్చులు రూ.50 వేలను అందజేస్తారు. ఎంతోమంది పేద, మధ్య తరగతి విద్యార్థులకు ఈ పథకం ఓ వరంలా మారిందని చెప్పవచ్చు. షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ పథకం అమలవుతోంది. మరి దీనికి ఏ విధంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? అర్హతలు ఏంటి? ఏ విధంగా ఎంపిక చేస్తారు? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రూ.20 లక్షల ఆర్థిక సాయం :
- అర్హులైన నిరుపేద విద్యార్థులకు ఈ పథకం కింద రూ.20 లక్షల సాయాన్ని అందిస్తారు.
- విమాన ప్రయాణ ఖర్చులకు రూ.50 వేలు జమ చేస్తారు.
- అమెరికా, కెనడా, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, యూకే, జపాన్, సింగపూర్, దక్షిణ కొరియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ దేశాల్లో చదువుకోవచ్చు.
- కుటుంబ వార్షికాదాయం రూ.5 లక్షల్లోపు ఉండాలి.
- కనీసం 60 శాతం మార్కులతో ఏదైనా డిగ్రీ ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి.
- జీఆర్ఈ/ జీమ్యాట్లలో వచ్చిన మెరిట్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు
- ఈ పథకానికి కుటుంబం నుంచి ఒకరు మాత్రమే అర్హులు.
- అభ్యర్థి ఎలాంటి పీజీ పూర్తి చేసి ఉండకూడదు.
ప్రతిభే కీలకం : తెలంగాణ ఈ-పాస్ వెబ్సైట్ ద్వారా వివరాలను సబ్మిట్ చేయాలి. సంబంధిత ధ్రువపత్రాలను జేపీజీ ఫార్మాట్లో మాత్రమే పొందుపర్చాలి. రాష్ట్ర స్థాయిలో షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలోని కమిటీ అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియను చేపడుతుంది. విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాల అడ్మిషన్ లెటర్ ఆధారంగా సాయం చేస్తారు. రెండో ఏడాదిలోకి ప్రవేశించినట్లు ధ్రువపత్రాలు పంపిస్తేనే ఫీజు అకౌంట్లో జమవుతుంది. ఉత్తీర్ణత సాధించకపోతే సాయం అందదు.
అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు ఇవే : అంబేడ్కర్ విదేశీ విద్యానిధి పథకానికి దరఖాస్తు చేసే ముందు మీ వద్ద ఈ కింద వివరించిన పత్రాలు ఉంచుకోండి.
- చెల్లుబాటు అయ్యే పాస్పోర్ట్ జిరాక్స్.
- విదేశీ వర్సిటీ/ విద్యా సంస్థ నుంచి పొందిన అడ్మిషన్ (ఆఫర్) లెటర్
- వీసా జిరాక్స్
- విశ్వవిద్యాలయం నిర్ధారించిన ట్యూషన్ ఫీజు, తదితర వివరాలు
- పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటో
- పదో తరగతి మెమో
- బోనాఫైడ్ సర్టిఫికెట్
- బ్యాంకు ఖాతా పుస్తకం
- ఆధార్, రేషన్ కార్డు
- స్థానికత ధ్రువపత్రం
- చివరి కోర్సు మార్కుల మెమో
- ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికెట్ (టీసీ)
- జీఆర్ఈ, జీమ్యాట్, ఇతర స్కోర్ కార్డు
"విదేశాల్లో ఉన్నత చదువులకు విదేశీ విద్యానిధి పథకం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. 2026కు సంబంధించి వసంత కాల (స్ప్రింగ్ ఇన్టేక్) కోసం ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లికేషన్ల స్వీకరణ మొదలైంది. అర్హులైన వారు వచ్చే నెల 31వ తేదీ వరకు తెలంగాణ ఈ-పాస్ వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి" - విజయలక్ష్మి, మెదక్ జిల్లా షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధి అధికారిణి
పేద విద్యార్థులకు మేలు : అంబేడ్కర్ విదేశీ విద్యానిధి పథకం వల్ల ఎంతోమంది పేద విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. విదేశాల్లో విద్యను అభ్యసించి తమ భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటున్నారు. ఈ పథకాన్ని ఉపయోగించుకుని ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్లిన విద్యార్థులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. పలు అంతర్జాతీయ విద్యాసంస్థల్లో విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. మన దేశం నుంచి విదేశాల్లో చదువుకునే వారిని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పథకాన్ని ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వచ్చే నెల చివరి తేదీ వరకు ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ప్రతిభ ఉండి, డబ్బులు లేని కారణంగా తమ చదువును అర్ధాంతరంగా ముగిస్తున్న వారికి ఇలాంటి పథకాలపై అవగాహన కల్పించడం ద్వారా సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
