అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ : ఒకప్పుడు డిగ్రీలకే పరిమితం - ఇప్పుడేమో కార్పొరేట్ ఉద్యోగాల మార్గదర్శి
యువతకు కొలువులు కల్పించేలా అంబేడ్కర్ వర్సిటీ కృషి - విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాల్ని మెరుగుపరిచి ప్రముఖ కంపెనీల్లో జాబ్స్ సాధించేలా వర్సిటీ ప్రోత్సాహం - అందరికీ సమాన అవకాశాలు అందించడమే వర్సిటీ లక్ష్యం
Published : February 21, 2026 at 8:25 PM IST|
Updated : February 21, 2026 at 8:40 PM IST
Free Skill Training At BRAOU : ఉద్యోగం చేస్తూనే నచ్చిన కోర్సుల్లో డిగ్రీ చేసే అవకాశం. వ్యాపారవేత్తగా ఎదగాలనే కలలను సాకారం చేసుకునేందుకు కావాల్సిన సహకారం. కార్పొరేట్ సంస్థల్లో కొలువులు. ఇవన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతాయి అనుకుంటున్నారా? అదే అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ. ఒక్కప్పుడు కేవలం డిగ్రీలు ఇచ్చేందుకే పరిమితమైన వర్సిటీ, ఇప్పుడు ఏకంగా విద్యార్థులను ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాల వైపు అడుగులు వేసేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. అందరికీ అవకాశాలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఇటీవల టీసీఎస్ అయాన్తో కలిసి జాబ్ అచీవర్స్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాల్ని పెంపొందించేందుకు కృషి చేస్తున్న వర్సిటీ ప్రయత్నాలపై వీసీ ఘంటా చక్రపాణి మాటల్లోనే విందాం.
తొలిసారిగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ విభాగం : ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో చేరిన విద్యార్థులకు సాధారణ డిగ్రీతో సమానమైన గుర్తింపు ఉందని డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వీసీ ఘంటా చక్రపాణి పేర్కొన్నారు. గతంలో పేరు పక్కన డిగ్రీ కోసమే డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనే వారని, ఇప్పుడు దీనిపై పూర్తిగా అభిప్రాయం మారిందన్నారు. ముఖ్యంగా ఎంప్లాయ్మెంట్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనే అంశాలను అందిపుచ్చుకుని అంబేడ్కర్ వర్సిటీ దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎంప్లాయబిలిటీ ఓరియంటేషన్తో, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ విభాగాన్ని నెలకొల్పిందని వెల్లడించారు.
విద్యా కార్యక్రమంలో భాగంగా విద్యార్థులకు ఉద్యోగాలకు కావాల్సిన నైపుణ్యాలను నేర్పించాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ను తయారు చేశామని పేర్కొన్నారు. ఇండస్ట్రీకి ఎలాంటి నైపుణ్యాలు కావాలో అలాంటి వాటిపైనా శిక్షణ ఇస్తున్నామన్నారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీసీఎస్ అయాన్, రిటైలర్ అసోషియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, స్వామి రామానంద తీర్థ, వీ హబ్, విమెన్ ఎంటర్ప్రిన్యూర్ హబ్ అనే సంస్థలతో ఒప్పందం చేసుకున్నామని వెల్లడించారు. వీటిలో స్వయంగా మహిళలే సొంత వ్యాపారాలు నెలకొల్పేలా పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎలా ఎదగాలి అనే అంశాలను నేర్పుతామని, ఎంటర్ప్రిన్యూర్ శిక్షణ ఇస్తామని వెల్లడించారు.
వర్సిటీపై మంచి అభిప్రాయం : ఈ నాలుగు సంస్థలతో ఒప్పందాలు చేసుకుని పాఠ్య ప్రణాళికలో ఈ స్కిల్స్ను అంతర్భాగంగా చేసి ఇక్కడ చేరిన ప్రతి విద్యార్థికి సేల్స్లో, మార్కెటింగ్లో, ఎంట్రపిన్యూర్షిప్లో, ఒకేషనల్లో ఇలా ఏదో ఒక విధంగా ఉపాధి పొందే విధంగా శిక్షణ ఇస్తామని వెల్లడించారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం వల్ల ఈ యూనివర్సిటీలో చేరితే సులభంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందొచ్చు అనే విధంగా ప్రజల్లోనూ అభిప్రాయం వస్తోందని అన్నారు.
వీహబ్ 'వీ ఎనేబిల్' అనే ప్రోగ్రామ్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. యూనివర్సిటీలో 30 వేల మంది వరకు మహిళా అభ్యర్థులు చేరతారు. వారిలో వెయ్యి మందిని సెలెక్ట్ చేస్తామన్నారు. వీరికి మార్కెట్, ఇండస్ట్రీ, బిజినెస్, ఎంట్రప్రిన్యూర్షిప్లోని మెలకువలను ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ద్వారా వారికున్న అనుభవంతో 6 నెలల పాటు శిక్షణ ఇప్పిస్తామన్నారు. మొత్తం ఏడాది కాలంలో ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్స్, ట్రైనింగ్ ఇస్తారని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు బ్యాంకులతో పరిచయాలు చేస్తారు, వారికి లోన్లు ఇప్పిస్తారు. వీరు చేసే ఉత్పత్తులకు మార్కెట్ సౌకర్యం కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారని తెలిపారు.
మహిళా అభ్యర్థులు నేరుగా ఎన్రోల్ : తమ లక్ష్యం ప్రకారం ఓ 100 మంది విద్యార్థులు పూర్తి స్థాయి పారిశ్రామిక వేత్తలుగా మారితే అదొక గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్ అవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు నడుస్తోందన్నారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 104 స్టడీ సెంటర్లలో దీనిని కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పారు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీలో ప్రచారాన్ని ప్రారంభించామని చెప్పారు. ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లి ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని చెప్పుకొచ్చారు. వీరికి పూర్తి శిక్షణ ఇచ్చే బాధ్యత తామే తీసుకుంటామన్నారు. మహిళా అభ్యర్థులు నేరుగా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు యూనివర్సిటీని కూడా సందర్శించవచ్చని పేర్కొన్నారు.
డిగ్రీకి అదనంగా : 'టీసీఎస్ అయాన్ జాబ్ అచివర్స్ ప్రొగ్రాం'కు అప్లై చేసుకునేందుకు 27 సంవత్సరాల లోపు వారు మాత్రమే అర్హులు అని తెలిపారు. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు యునివర్సిటీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే అన్ని వివరాలు అందులోనే ఉంటాయని చెప్పారు. ఇదే శిక్షణకు నేరుగా ఆసంస్థలో చేయాలనుకుంటే రూ.40 వేల వరకు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. అయితే యూనివర్సిటీలో చేరడంతో డిగ్రీతో పాటు అదనంగా రూ.5 వేలకు ఈ శిక్షణను అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. వందశాతం జాబ్ వచ్చేలా చూస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అభ్యర్థులకు నచ్చకపోనా టీసీఎస్, యూనివర్సిటీ ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ల ఆధారంగా సులభంగా బ్యాంక్లో లోన్లు లభిస్తుందన్నారు. బిలో పోవర్టీ లైన్లో ఉన్న విద్యార్థులు ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.
మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలలో ఉద్యోగాలు : టీసీఎస్ జాబ్ అచీవర్స్కు అప్లై చేసుకున్న వారు కచ్చితంగా స్టడీసెంటర్లు చెప్పిన తేదీకి పరీక్ష రాయమని సూచించారు. చేరిన ప్రతిఒక్కరికీ రూ.40 వేలకు తక్కువ జీతం కాకుండా మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలలో ఉద్యోగాలు వచ్చేలా చూసుకుంటామని హమీ ఇచ్చారు. అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో విద్యార్థులు కాలేజ్కు రానవసరం లేదు. ఏ యూనివర్సిటీలోనైనా అక్కడి అధ్యాపకులే బోధిస్తారు. కానీ ఈ యూనివర్సిటీలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీల అధ్యాపకులూ పాఠాలు రాస్తారు, బోధిస్తారని అన్నారు.
"ఒక నెల రోజులు భోజనం, వసతి, విద్య అన్నీ మేమే చూసుకుంటాం. వ్యవసాయ రంగంలో, పారిశ్రామిక రంగంలో, మెకానిక్గా, ఎలక్ట్రిక్ కార్లు వాటి బ్యాటరీలు, కార్ల రిపేర్పై ఆసక్తి ఉన్నా ఇలా 16 రకాల అంశాలపై ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. పూర్తి ఉచితంగా శిక్షణ ఇచ్చి స్కిల్స్లో సమర్థులుగా తయారు చేసే బాధ్యత మాదే. ఇది ముఖ్యంగా గ్రామీణ యువకులకు ఉపయోగపడే విధంగా శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాం." - ఘంటా చక్రపాణి, వీసీ, డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ
