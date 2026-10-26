కోనసీమ జిల్లాలో ఓఎన్జీసీ గ్యాస్ లీక్ కలకలం
ONGC Gas Leak: మాచవరం గ్రామం వరి పొలాల్లో ఓఎన్జీసీ పైపులైన్ నుంచి గ్యాస్ లీక్ ఘటన కలకలం రేపింది. గ్యాస్ వాసన రావడంతో గ్రామస్థులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 12:36 PM IST
ONGC Gas Leak in Ambedkar Konaseema District: అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేట మండలంలో గ్యాస్ లీక్ ఘటన కలకలం రేపింది. మాచవరం గ్రామం వరి పొలాల్లో ఓఎన్జీసీ పైపులైన్ నుంచి గ్యాస్ లీకైంది. పొగముంచులా గ్యాస్ పైకి వచ్చి సుమారు 100 మీటర్ల మేర దాని వాసన వ్యాపించింది. గ్యాస్ వాసన రావడంతో గ్రామస్థులు ఆందోళనకు గురయ్యారు. పరిసర ప్రాంతాలకు గ్యాస్ వాసన విస్తరించడంతో అధికారులు అప్రమత్తమై లీకేజీని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.
అయినవిల్లి మండలం మడుపల్లిలో ఉన్న ఓఎన్జీసీ బావి నుంచి నిత్యం గ్యాస్ కాసర్లపూడిలోని గ్యాస్ కలెక్టింగ్ స్టేషన్కు వెళ్తుంది. ఈ క్రమంలో మాచవరం వద్ద పైపులైనుకు స్వల్పంగా లీక్ ఏర్పడినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. వెంటనే మడుపల్లిలో భావి వద్ద రెండు వాల్లను కట్టేసామని ఓఎన్జీసీ అధికారులు వెల్లడించారు. పైప్ లైన్లో ఉన్న గ్యాస్ బయటకు పోయి దానంతట అదే నియంత్రణ అవుతుందని వెల్లడించారు.
ప్రజలు ఆందోళన చెందొద్దు: అయితే వరిచేలలో నీరు ఉండటం కారణంగా లీకుపడిన పైపులైన్ వద్ద దానిని తొలగించి కొత్తగా పైపులైను ఏర్పాటు చేసేందుకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందని తెలిపారు. అయినప్పటికీ ఈరోజే కొత్త పైపు బిట్టు అమర్చుతామని దీనివల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని వారు వెల్లడించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితిని జిల్లా యంత్రాంగం పర్యవేక్షించింది. ప్రజల భద్రత దృష్ట్యా అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టినట్లు కలెక్టర్ మహేష్ తెలిపారు. గ్యాస్ లీకేజీ అదుపులోనే ఉందని ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దన్నారు. అగ్నిమాపక వాహనాలు, సిబ్బంది అందుబాటులో ఉన్నారని కలెక్టర్ మహేష్కుమార్ వెల్లడించారు.