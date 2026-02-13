అంబటి రాంబాబుకు 14 రోజుల రిమాండ్ - రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలుకు తరలింపు
సంక్రాంతి సంబరాల లక్కీ డ్రా టికెట్ల వసూళ్ల కేసులో రిమాండ్ - ఈనెల 26 వరకు రిమాండ్ విధిస్తున్నట్లు ప్రకటన - కోర్టుకు తీసుకొచ్చిన సమయంలో చర్చనీయమైన అంబటి ప్రవర్తన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 10:41 AM IST
Ambati Remanded in Sankranti Extortion Case : సత్తెనపల్లిలో సంక్రాంతి సంబరాల పేరిట పేదల నుంచి పెన్షన్ డబ్బులు వసూలు చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబును ఈనెల 26 వరకు రిమాండ్కు పంపుతూ గుంటూరు ప్రధాన సీనియర్ సివిల్ కోర్టు జడ్జి ఎం.కుముదిని ఆదేశించారు. అంబటి ఇప్పటికే 2 కేసుల్లో అరెస్టయి, రామహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో రిమాండ్లో ఉన్నారు. అయితే అంబటిని వసూళ్ల కేసులో పోలీసులు గురువారం (12-02-26) గుంటూరు కోర్టులో హాజరుపరిచారు.
అంబటి తరపున సీనియర్ న్యాయవాది పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు. ఆయన పై నమోదైన నేరాలు స్వల్వమైనవని, ప్రభుత్వం కక్షగట్టి అరెస్టులు చేస్తోందని ఆయన అన్నారు. పలు కేసుల్లో ఆయనకు బెయిల్ కూడా మంజూరు అయ్యిందని, ఈ కేసులో రిమాండ్ను తిరస్కరించాలని ఆయన అభ్యర్థించారు.
ఈనెల 26 వరకు రిమాండ్ విధిస్తున్నట్లు: పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ (PP) విజయలక్ష్మి ఆయన వాదనలను తోసిపుచ్చారు. మంత్రిగా ఉన్న సమయంలోనే రాంబాబుపై ఈ కేసు నమోదు అయిందని, తన అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని పేదల పెన్షన్ డబ్బులు వసూలు చేశారని తెలిపారు. న్యాయమూర్తి ఇరువైపుల వాదనలు విన్నారు. ఈనెల 26 వరకు రిమాండ్ విధిస్తున్నట్లు జడ్జి ప్రకటించారు.
అనంతరం అంబటి రాంబాబు తరఫున న్యాయవాదులు బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ కేసులో ఉన్న ఆర్థిక మోసాన్ని వెలికి తీసేందుకు రాంబాబును కస్టడీకి తీసుకోవాలని సత్తెనపల్లి పోలీసులు మరో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అనంతరం అంబటిని రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలుకు తరలించారు.
కోర్టు ఆవరణలో తగ్గేదేలా అంటూ అంబటి అతి: అంబటి రాంబాబును కోర్టుకు తీసుకు వచ్చిన సమయంలో ఆయన ప్రవర్తన చర్చనీయాంశంగా మారింది. కోర్టు ఆవరణలో వాహనం ఆగిన తర్వాత బస్సు అద్దాన్ని తీస్తుండగా పోలీసులు అందుకు నిరాకరించారు. అయినా అంబటి బస్సు అద్దాన్ని తీసి గడ్డం కింద చేయి పెట్టి పుష్ప సినిమా హీరోలా తగ్గేదేలా అంటూ పోజు పెట్టారు.
అక్కడు ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులకు ఆయన అభివాదం చేశారు. బస్సు దిగి వెళ్తున్న క్రమంలో పోలీసులు ఆయన దగ్గరగా నడుస్తున్నారు. వారిని డోంట్ టచ్ మీ అని హూంకరించారు. రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న అంబటి రాంబాబు ప్రవర్తించిన తీరుపై పలువురు సీనియర్ న్యాయవాదులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఓ వైపు న్యాయవాదిగా ఉండి, మరోవైపు ప్రజాప్రతినిధిగా పని చేసిన ఆయన పోలీసులతో దురుసుగా ప్రవర్తించడాన్ని వారు తప్పు బట్టారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు సీఎం చంద్రబాబుపై అనుచిత, అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేసిన ఘటనలో వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు పై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ ఠాణాల్లో 33 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ కేసుల్లో బీ.ఎన్.ఎస్.ఎస్ సెక్షన్ 35(3) ప్రకారం నోటీసు ఇచ్చి వివరణ తీసుకోవాలని పోలీసులను హైకోర్టు ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. ఫిర్యాదుదారులకు నోటీసులిచ్చి విచారణను మార్చి 2కు వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
తనపై నమోదు చేసిన 33 కేసులను కొట్టి వేయాలని అంబటి అత్యవసరంగా వ్యాజ్యాలు దాఖలు చేశారు. వీటిపై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. హైకోర్టులో అంబటి రాంబాబు తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది వాదనలు వినిపించారు. ఒకే ఘటన పై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 35 కేసులు నమోదు చేశారని అన్నారు. దీనిపై న్యాయమూర్తి స్పందించారు. ఒకే ఘటనపై బహుళ ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయడానికి వీలు లేదని సుప్రీం కోర్టు పలు తీర్పులు ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు. ఒకే ఘటన పై చాలా కేసులు నమోదు చేసిన నేపథ్యంలో పోలీసులకు తగిన సూచనలు చేయాలని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ (PP)ని కోరారు.
