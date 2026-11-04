ఏపీ మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసు - ఈడీ విచారణకు హాజరైన అంబటి రాంబాబు
Ambati Rambabu attend ED office : మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తును ఈడీ ముమ్మరం చేసింది. అందులో భాగంగా నేడు వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబును విచారిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 12:16 PM IST
ఏపీ మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తును ఈడీ ముమ్మరం చేసింది. అందులో భాగంగా వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబును విచారిస్తోంది. నేడు హైదరాబాద్లోని ఈడీ కార్యాలయంలో అంబటి రాంబాబు విచారణకు హాజరయ్యారు. మద్యం కుంభకోణంలో మనీలాండరింగ్ వ్యవహారంపై అంబటిని ఈడీ ప్రశ్నించనుంది. అలాగే అక్రమ నిధుల మళ్లింపులో మరికొందరు నేతలు, అధికారుల పాత్రపై కూడా ఆరా తీయనుంది.
ఇప్పటికే మద్యం కుంభకోణంలో మాజీమంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావును ఆగస్టు 23న, కుమారుడు సునీల్కుమార్ను జూన్ 18న ఈడీ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. ఇదే కేసులో ఏపీఎస్బీసీఎల్ మాజీ ఎండీ వాసుదేవరెడ్డిని, మాజీ ఐటీ సలహాదారు కేశిరెడ్డి రాజశేఖర్రెడ్డిని ఈడీ అరెస్టు చేసింది. అంతేగాక నాగేశ్వరరావు, సునీల్ బెయిల్ పిటిషన్లను నాంపల్లి ప్రత్యేక కోర్టు తిరస్కరించింది. అంబటిని ప్రశ్నిస్తే మరిన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని ఈడీ భావిస్తుంది.
తెరవెనుక వ్యవహారం: రాష్ట్ర స్థాయిలో మద్యం రవాణా కాంట్రాక్ట్ను 2020 నవంబరు నుంచి 2023 డిసెంబరు వరకూ సిగ్మా, 2023 డిసెంబరు నుంచి 2024 డిసెంబరు వరకూ ప్రసాద్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ సంస్థలు నిర్వహించాయి. గుంటూరు-1, 3 డిపోల సబ్కాంట్రాక్ట్ సుబ్బారెడ్డి, పురుషోత్తం చేపట్టారు. నాలుగేళ్ల పాటు ఇలా రవాణా చేసినందుకు వీరిద్దరి ఖాతాల్లో రూ.19.58 కోట్లు జమైనట్లు ఈడీ తేల్చింది. ఈ మొత్తం ఇతర ఖాతాల్లోకి మళ్లినట్లు, నగదు రూపంలో భారీగా విత్డ్రాలు జరిగినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. ఈ మనీలాండరింగ్ వెనక అంబటి రాంబాబు పాత్ర ఉందని భావిస్తోంది. సుబ్బారెడ్డి, పురుషోత్తంలను ముందుపెట్టి తెరవెనక ఈ వ్యవహారాన్ని అంబటి నడిపించారని అనుమానిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆయన్ను విచారణకు పిలిచింది.
ED- నోటీసులు - అంబటి రియాక్షన్: ఈడీ నోటీసులపై గతంలో స్పందించిన అంబటి, మద్యం రవాణా కుంభకోణం కేసులో తనను నిందితుడిగా చేరుస్తారా? అరెస్టు చేస్తారా? అనేది కాలం, ఈడీ అధికారులు నిర్ణయిస్తారని అన్నారు. తనను సాక్షిగా విచారణకు పిలిచారా? విచారణ తరవాత నిందితుడిగా చేరుస్తారా? అనేది కాలమే నిర్ణయిస్తుందన్నారు. మర్రి సుబ్బారెడ్డిని, రాయపాటి పురుషోత్తంను విచారించిన ఈడీ అధికారులు తన పేరు విచారణలో చెప్పాలని వారిపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారని రాంబాబు ఆరోపించారు.
పేరుకే సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్ : ఇదే కేసులో మాజీ మంత్రి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, ఆయన కుమారుడు సునీల్కుమార్ అరెస్టయ్యారు. కోస్తాంధ్రలో రవాణా వాహనాల కోసం సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనే సంస్థతో సిగ్మా సంస్థ ఒప్పందం కుదుర్చుకుందని సిట్ తెలిపింది. ఈ సంస్థను నాటి మంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ నేత కారుమూరి నాగేశ్వరరావు రంగంలోకి దించారని తన కుమారుడు కారుమూరి సునీల్, కోడలు కీర్తి ఆ సంస్థతో మరో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు సృష్టించారని గుర్తించింది. పేరుకే సుదర్శన్ కన్స్ట్రక్షన్ తప్ప నిర్వహణ మొత్తం కారుమూరి నాగేశ్వరరావు, ఆయన కుమారుడు సునీలే చూసుకున్నారని సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది. ఈడీ విచారణలోనూ ఇదే వెల్లడైంది.
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