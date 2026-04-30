చంద్రబాబుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు - వేంపల్లి పోలీస్​ స్టేషన్​కు అంబటి రాంబాబు

కడప జిల్లాలోని వేంపల్లి పీఎస్‌లో విచారణకు హాజరైన అంబటి రాంబాబు - చంద్రబాబుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని టీడీపీ నేత రామమునిరెడ్డి ఫిర్యాదు - వేంపల్లి, పులివెందుల పోలీసు స్టేషన్లలో కేసులు నమోదు

Ambati_Appeared_for_Enquiry
Ambati_Appeared_for_Enquiry (ETV Bharat)
Published : April 30, 2026 at 1:22 PM IST

Ambati Appeared for Enquiry at Vempalli Police Station: సీఎం చంద్రబాబును ఉద్దేశించి అనుచితంగా అసభ్యకరంగా మాట్లాడిన వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబును కడప జిల్లా వేంపల్లి పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. 3 నెలల కిందట అంబటి రాంబాబు చేసిన అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలపైన వేంపల్లి, పులివెందుల పోలీస్ స్టేషన్లో కేసులు నమోదు అయ్యాయి. వేంపల్లి టీడీపీ నేత రామమునిరెడ్డి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీస్ స్టేషన్లో బీఎన్ఎస్ యాక్ట్ 196, 352, 353 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. పులివెందుల పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా మరో టీడీపీ నేత ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఇవే సెక్షన్లు అంబటి రాంబాబు పైన నమోదు చేశారు.

ఈ వ్యాఖ్యలపై విచారించేందుకు వేంపల్లి పోలీసులు అంబటి రాంబాబుకు 41ఏ నోటీసు ఇవ్వడంతో ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకు వేంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్​కు చేరుకున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్లో సీఐ, ఎస్ఐలు అంబటి రాంబాబును ప్రశ్నిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఎందుకు దురుద్దేశం పూర్వకంగా ఈ అసభ్య కరమైన పదజాలం వాడాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చిందని ప్రశ్నించారు. ఈ వ్యాఖ్యల వెనక ఎవరున్నారని అంబటి రాంబాబును ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. వేంపల్లిలో విచారణ పూర్తికాగానే పులివెందుల పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా అంబటి రాంబాబు విచారణకు హాజరుకానున్నారు.

అంబటిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసులు: కాగా అంబటి రాంబాబుపై గతంలో నల్లపాడు పోలీసులు 2 కేసులు నమోదు చేశారు. చంద్రబాబు మీద చేసిన వ్యాఖ్యలపై గుంటూరు జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు పిల్లి మాణిక్యరావు ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై ఒకటి, పోలీసు విధులకు ఆటంకం కలిగించారని ఎస్సై ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై మరో కేసు పెట్టారు. ఇదిలా ఉండగా చంద్రబాబుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన అంబటి రాంబాబు నివాసంపై దాడికి చేసిన వారిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కొద్ది రోజుల క్రితం గుంటూరు కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదురుగా ఉన్న ధర్నా చౌక్​లో అంబటి నిరాహార దీక్ష చేశారు. దీక్ష చేయడానికి వీలు లేదని, ట్రాఫిక్​కు అంతరాయం కలిగి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడతారని పోలీసులు చెప్పినప్పటికీ అంబటి రాంబాబు దీక్ష కొనసాగించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే నగరంపాలెం పోలీసులు అంబటిపైన పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

ఈ ఏడాది జనవరి 31న గుంటూరులోని చిల్లీస్‌ సెంటర్‌ వద్ద రోడ్డుపై వెళ్తున్న ప్రజలను అంబటి రాంబాబు భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తూ టీడీపీ కార్యకర్తలను చంపుతానని బెదిరించారు. బూతులతో తిడుతూ ఇక్కడ ఉంటే అంతుచూస్తానని అలజడి సృష్టించారు. అంతే కాకుండా సీఎం చంద్రబాబును అసభ్య పదజాలంతో దూషించారు. రాష్ట్రంలో అల్లర్లు, గొడవలు సృష్టించేలా కుట్ర పన్నారు. ముఖ్యమంత్రి పరువుకు భంగం కలిగేలా తిట్టినందున అంబటి రాంబాబుతో పాటు అతని వెంట ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపై చర్యలు తీసుకోవాలని టీడీపీ నేత పిల్లి మాణిక్యరావు ఫిర్యాదులో కోరారు. దీనిపై పోలీసులు అంబటితో పాటు వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

