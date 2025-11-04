సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ బృందం భేటీ - డేటా సెంటర్లు, విస్తరణపై చర్చ
హైదరాబాద్లో జీసీసీని ప్రారంభిస్తున్నట్లు సీఎంకు వివరించిన జర్మనీ బృందం - హైదరాబాద్లో ఇన్నోవేషన్ హబ్గా తయారు చేసేందుకు సహకరించాలని కోరిన సీఎం - ఐటీ, ఫార్మా, ఆటోమొబైల్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని విజ్ఞప్తి
Published : November 4, 2025 at 5:46 PM IST
German Consul General Michael Hosper Team Meets CM Revanth : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ప్రాజెక్టులను విస్తరించాలని, ఆ కంపెనీ ప్రతినిధులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ బృందం మంగళవారం సచివాలయంలో రేవంత్ రెడ్డితో భేటీ అయింది. రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రాజెక్టు పనులు, విస్తరణ ప్రణాళికలపై సీఎంతో వారు చర్చించారు. రాష్ట్రంలో ఏడబ్ల్యూఎస్ కంపెనీ మరిన్ని పెట్టుబడులు పెట్టాలని ఆ దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు, సహకారం ఉంటుందని ముఖ్యమంత్రి అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ప్రతినిధులకు హామీ ఇచ్చారు. ఈ సమావేశంలో ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్ గ్లోబల్ హెడ్ కెర్రీ పర్సన్, ఇన్ఫ్రా పబ్లిక్ పాలసీ డైరెక్టర్ విక్రమ్ శ్రీధరన్, అనురాగ్ కిల్నాని, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
హైదరాబాద్లో డ్యుయిష్ బోర్స్ కంపెనీ జీసీసీ : మరోవైపు జర్మనీ కాన్సుల్ జనరల్ మైకేల్ హాస్పర్ బృందం కూడా సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో భేటీ అయ్యింది. హైదరాబాద్లో జీసీసీని ప్రారంభిస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రికి వివరించింది. డ్యుయిష్ బోర్స్ కంపెనీ విస్తరణలో భాగంగా రాజధాని నగరం హైదరాబాద్లో జీసీసీని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో మరిన్ని పెట్టుబడులు పెట్టాలని రేవంత్ రెడ్డి మైకేల్ బృందాన్ని కోరారు. జీసీసీ ఏర్పాటుతో రెండేళ్లలో సుమారు వెయ్యి మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని జర్మనీ బృందం వెల్లడించింది. హైదరాబాద్ను ఇన్నోవేషన్ హబ్గా తయారు చేసేందుకు సహకరించాలని సీఎం వారిని కోరారు. జర్మనీ టీచర్లను ఇక్కడ నియమించి విద్యార్థులకు జర్మనీ భాషను నేర్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పెట్టుబడుల విషయంలో తెలంగాణ ఎల్లప్పుడూ జర్మనీ భాగస్వామ్యాన్ని కోరుకుంటోందని సీఎం తెలిపారు.
