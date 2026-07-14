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అమరావతిలో సరికొత్త పర్యాటక విప్లవం - శాఖమూరు పార్కులో రూ.17.58 కోట్లతో 'మినీ అమెజాన్ అడవి'

రాజధాని అమరావతి వేదికగా కాలుష్య రహిత పర్యావరణమే లక్ష్యంగా ప్రాజెక్టు- శాఖమూరు పార్కులో ఐదెకరాల విస్తీర్ణంలో మినీ రెయిన్ ఫారెస్ట్ - రూ.17.58 కోట్ల అంచనాతో ప్రాజెక్టు

​Amaravati Mini Rain Forest
​Amaravati Mini Rain Forest (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 8:08 AM IST

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​Amaravati Mini Rain Forest : రాజధాని అమరావతి వేదికగా సరికొత్త పర్యాటక విప్లవానికి అడుగులు పడుతున్నాయి. భవిష్యత్తు నగరంలో పచ్చదనానికి పెద్దపీట వేస్తూ కాలుష్య రహిత పర్యావరణమే లక్ష్యంగా అద్భుత ప్రాజెక్టును ప్రభుత్వం పట్టాలెక్కిస్తోంది. ఇందుకు అనుగుణంగా రాజధాని నడిబొడ్డున ఉన్న శాఖమూరు పార్కులో ఐదెకరాల విస్తీర్ణంలో ప్రపంచ ప్రసిద్ధ అమెజాన్ అడవులను తలపించేలా 'మినీ రెయిన్ ఫారెస్ట్' రూపుదిద్దుకోబోతోంది. రూ.17.58 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించతలపెట్టిన ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ తాజాగా టెండర్లు ఆహ్వానించింది.

నిరంతరం కురుస్తున్న వర్షపు చినుకులు, జలపాతం సవ్వళ్లు, పక్షుల కిలకిలరావాలు ఇకపై ఇవన్నీ అనుభవించడానికి ఎక్కడికో వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. అమరావతిలోనే ఇలాంటి అద్భుతమైన కృత్రిమ రెయిన్ ఫారెస్ట్‌ను సృష్టించేందుకు ఏడీసీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. శాఖమూరు పార్కులో ఐదెకరాల్లో దట్టమైన అడవి వాతావరణాన్ని తలపించేలా మినీ అమెజాన్ ప్రాజెక్టును ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించనున్నారు. సెలయేళ్లపై చిన్న చిన్న వంతెనలు, కాలిబాటల గుండా నడుస్తుంటే నిజంగానే దట్టమైన అరణ్యంలో విహరిస్తున్న అనుభూతి పర్యాటకులకు కలగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

20 వేలకు పైగా చెట్లు : ఈ మినీ అమెజాన్ అడవిలో దాదాపు 400 విభిన్న జాతులకు చెందిన 20 వేలకు పైగా చెట్లు, మొక్కలను పెంచనున్నారు. ముఖ్యంగా అంతరించిపోతున్న వృక్ష జాతులతో పాటు స్థానిక నేటివ్ స్పీసెస్ మొక్కల పెంపకానికి అధికారులు ఇక్కడ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. జపాన్‌కు చెందిన ప్రసిద్ధ మియావాకీ పద్ధతిని ఉపయోగించి బాగా పొడవు పెరిగే చెట్ల నుండి నేలను ఆనుకుని ఉండే పొదల వరకు మొత్తం ఏడంచెల్లో అడవిని దట్టంగా పెంచుతారు. వాతావరణంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్‌ను ఎక్కువగా పీల్చుకుని గాలిలోకి అత్యధికంగా ఆక్సిజన్‌ను విడుదల చేసే ప్రత్యేక వృక్ష జాతులను ఇక్కడ నాటనున్నారు.

నిరంతరం చినుకులు పడుతూ పొగమంచు కప్పేసినట్లుండే వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి అత్యాధునిక రెయిన్‌గన్స్‌, మిస్టింగ్ వ్యవస్థలను అమర్చుతున్నారు. దీనివల్ల బయటి సాధారణ ఉష్ణోగ్రతతో పోలిస్తే 3 నుంచి 4 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రత చాలా తక్కువగా, ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. కొండ ప్రాంతాల నుంచి సహజసిద్ధంగా జాలువారే జలపాతాలను, చిన్న చిన్న తటాకాలను ఇక్కడ కృత్రిమంగా సృష్టించి పర్యాటకులను కట్టిపడేయనున్నారు.

ఆధునిక కేఫే నిర్మాణం : వినోదంతో పాటు విజ్ఞానాన్ని అందించేలా ఈ కృత్రిమ అడవిని ఒక శక్తివంతమైన జీవవైవిధ్య పరిరక్షణ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. విద్యార్థులు, పర్యావరణ పరిశోధకులు వృక్ష జాతుల వివరాలను నడుస్తూనే సులభంగా తెలుసుకునేలా ప్రత్యేక డిజిటల్ బోర్డుల ఏర్పాట్లు కూడా చేయనున్నారు. ఈ ప్రాంగణంలోనే మొక్కల పెంపకం, అటవీ సంరక్షణపై అవగాహన కల్పించేలా ఒక శిక్షణ కేంద్రంతో పాటు పర్యాటకులు సేదతీరడానికి ఒక ఆధునిక కేఫేను నిర్మిస్తున్నారు.

రాజధాని నిర్మాణంలో పచ్చదనానికి పెద్దపీట వేయడం వల్ల భవిష్యత్ తరాలకు అమరావతి ఒక ఆదర్శ నగరంగా నిలవబోతోంది. ఈ తరహా భారీ హరిత ప్రాజెక్టుల వల్ల కాంక్రీట్ వనంగా మారకుండా నగరంలో వేడి తీవ్రత తగ్గి, "అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్" ప్రభావం పూర్తిగా అదుపులో ఉంటుందని అంచనా. పర్యావరణ అనుకూల విధానాలతో పచ్చదనాన్ని పెంచడం వల్ల భూగర్భ జలాలు సమృద్ధిగా పెరగడమే కాకుండా, రాజధానికి అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులను ఆకర్షించే గ్రీన్ సిటీ ఇమేజ్ సొంతమవుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

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