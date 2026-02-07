'క్వాంటమ్ కంప్యూటర్' సామగ్రిని మనం తయారుచేసే స్థాయికి ఎదగాలి: జేబీవీ రెడ్డి
ప్రధానంగా ఏడు స్టార్టప్లకు పూర్తి సహకారం - ఆల్గరిథమ్స్తో పాటు హార్డ్వేర్పైన ప్రత్యేక దృష్టి - పరిశ్రమలతో, చిప్స్ ఫ్యాబ్రికేషన్ను అనుసంధానం చేసే విధంగా కృషి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 4:36 PM IST
Amaravati Quantum Valley Hackathon Final Competitions : రాజధాని ప్రాంతమైన అమరావతిలో ఏర్పాటు చేస్తున్న క్వాంటమ్ వ్యాలీకి నేషనల్ క్వాంటమ్ మిషన్ తరఫున సాంకేతిక సహకారాన్ని అందిస్తున్నామని 'నేషనల్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ' సెల్ హెడ్ జేబీవీ రెడ్డి (జొన్నల భాస్కర వెంకటరెడ్డి ) తెలిపారు. ఉన్నత విద్యామండలి ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం విజయవాడ సమీపంలో ఉన్న ధనేకుల ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో నిర్వహించిన 'అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ హ్యాకథాన్' ఫైనల్ పోటీలకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. దేశంలో నాలుగు హబ్లు నేషనల్ క్వాంటమ్ మిషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేశాం, అయితే వీటిలో 43 విద్యాసంస్థలకు చెందిన 150 మంది వరకు పరిశోధనలు చేస్తున్నారు అని జేబీవీ రెడ్డి తెలిపారు.
ఏడు స్టార్టప్లకు పూర్తి సహకారం : 'ప్రధానంగా ఏడు స్టార్టప్లకు పూర్తి సహకారం అందిస్తున్నాం. వచ్చే ఐదు, పది సంవత్సరాలలో క్వాంటమ్లో విద్యార్థులందరూ గ్లోబల్ లీడర్లుగా తయారుకావాలి. ప్రస్తుతం నేర్చుకుంటున్న ఆల్గరిథమ్స్తో పాటు హార్డ్వేర్పైన కూడా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. ఇక్కడ ఐబీఎం ఏర్పాటు చేయబోతున్న క్వాంటమ్ కంప్యూటర్కు కావాల్సిన ఇతర సామగ్రిని విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. అటువంటి సామగ్రిని మన దేశంలోనే తయారుచేసే స్థాయికి మనం ఎదగాలి. పరిశ్రమలతో, చిప్స్ ఫ్యాబ్రికేషన్ను అనుసంధానం చేసే విధంగా పని చేస్తున్నాం. క్వాంటమ్ కంప్యూటర్కు సహకారం అందించేందుకు 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉంటాం. రెండు సంవత్సరాల కిందట వరకు ఎవరికీ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ మీద అంత పెద్ద అవగాహన లేదు. గత సంవత్సరం నుంచి మాత్రమే ప్రచారంలోకి వచ్చింది, కానీ ప్రస్తుతం ప్రతి గల్లీల్లోనూ దీని గురించే చర్చిస్తున్నారు' అని జేబీవీ రెడ్డి తెలిపారు.
విశ్వవిద్యాలయాల్లో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ : అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ హ్యాకథాన్ పోటీల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ చూపిన వారిలో నుంచి వంద మందిని ఎంపిక చేసి, వారిని తదుపరి శిక్షణకు తీసుకోనున్నట్లు ఐబీఎం తెలిపిందని ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ మధుమూర్తి పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో ఉన్న విశ్వవిద్యాలయాలు బీటెక్ కోర్సుల్లో ఇప్పటికే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కోర్సులను ప్రవేశపెడుతున్నాయని తెలిపారు. ఇప్పటికే ఆంధ్రా వర్సిటీ క్వాంటమ్ కోర్సు ప్రారంభించగా, తిరుపతిలోని శ్రీవేంకటేశ్వర వర్సిటీ వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో ఈ కోర్సు ప్రారంభించబోతోందని ఆయన వెల్లడించారు. 'విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు కరిక్యులమ్లో మైనర్ డిగ్రీగా క్వాంటమ్ కోర్సును ప్రవేశపెట్టాం. ఎన్పీటీఈఎల్ ద్వారా నాలుగు వారాల క్వాంటమ్ కోర్సుకు దాదాపు లక్ష మందికి పైగా విద్యార్థులు పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు' అని తెలిపారు.
స్టార్టప్ల ఏర్పాటు, ఉపాధి అవకాశాలు పెంపు : '650 మంది అధ్యాపకులు జాతీయ క్వాంటమ్ మిషన్ తరఫున క్వాంటమ్పై ఐదు మాడ్యూల్స్ శిక్షణ పూర్తిచేశారు. ఇటువంటి హ్యాకథాన్ కార్యక్రమాల వల్ల తరగతి బయట విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్ అనుభం వస్తుంది. ఈ కార్యక్రమంలో రిజిస్ట్రేషన్, ఆలోచన సమర్పణలో దాదాపు 20వేల మంది విద్యార్థుల వరకు పాల్గొన్నారు. వీరికి మూడు రౌండ్ల ద్వారా ఎంపిక నిర్వహించాం. మొదట పోటీలకు 600 మంది వచ్చారు. ఉద్యోగావకాశాలతోపాటు వారిలోని సృజనాత్మకతను పెంచేందుకు ఈ హ్యాకథాన్ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. స్టార్టప్ల ఏర్పాటు, ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడానికి, దోహదం చేస్తుంది' అని మధుమూర్తి తెలిపారు. ఈ హ్యాకథాన్ కార్యక్రమంలో ఐబీఎం క్వాంటమ్ ఇండియా మాజీ హెడ్ ఎల్. వెంకట సుబ్రహ్మణ్యంతో పాటు అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ హెడ్ (టీసీఎస్) సీవీ శ్రీధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
సీఎం చేతులమీదుగా బహుమతులు : అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ హ్యాకథాన్ కార్యక్రమంలో, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్లో 10 ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్లపై నిర్వహించిన పోటీల్లో విజేతలను ఎంపిక చేశారు. విజేతలకు శనివారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా బహుమతులను ప్రదానం చేయనున్నారు. వీరికి పది అంశాల్లో ప్రథమ బహుమతి కింద రూ.50 వేలు, ద్వితీయ బహుమతిగా రూ.30 వేల చొప్పున అందిస్తారు.
దేశంలోనే తొలి క్వాంటమ్ రిఫరెన్స్ సదుపాయం - కేంద్ర బిందువుగా అమరావతి
ప్రపంచ గమనాన్ని మార్చే 'క్వాంటం కంప్యూటింగ్' - క్షణాల్లోనే ఫలితాలు