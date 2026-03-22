ETV Bharat / state

శరవేగంగా 'క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీ హబ్‌' పనులు - డిసెంబరు నాటికి ప్రపంచంలోనే అత్యాధునిక కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటు

చురుగ్గా భవన నిర్మాణ పనులు - మొత్తం 44 అంతస్తుల టవర్లు రెండు నిర్మించనున్న ప్రభుత్వం - మేధాటవర్స్, ఎస్‌ఆర్‌ఎం యూనివర్సిటీల్లో శిక్షణ, టెస్టింగ్‌ కోసం రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీ

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 11:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Amaravati Quantum Valley Building Construction Work Updates: అమరావతిని దేశంలోనే మొదటి క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ హబ్​గా తీర్చిదిద్దేందుకు అడుగులు పడుతున్నాయి. ఈ ఏడాది నవంబరు లేదా డిసెంబరు నెలనాటికి ప్రపంచలోనే అత్యాధునికమైన క్వాంటమ్ కంప్యూటర్​ హబ్​ను అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. అదే విధంగా క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లను తయారు చేసి వాటిని విదేశాలకు ఎగుమతి చేయాలనే లక్ష్యంతో అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ మిషన్ పని చేస్తోంది.

క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, క్వాంటమ్ సెక్యూరిటీ, సెన్సింగ్, మెటీరియల్ రంగాలకు సంబంధించి అన్ని టెక్నాలజీలకు అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీని హబ్​గా మార్చాలనేది ప్రధానమైన ఆలోచన. ముఖ్యంగా ఈ నాలుగు రంగాలకు సంబంధించిన స్టార్టప్, భాగస్వామ్య కంపెనీలను అమరావతికి అధికారులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటికే 5 స్టార్టప్​లు ఇక్కడ వాటి కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాయి. వచ్చే మరో 2 నెలలో దాదాపు 20-25 స్టార్టప్ కంపెనీలు వచ్చే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. వాటికి ప్రస్తుతానికి గన్నవరంలోని మేధాటవర్స్​లో చోటు కల్పించడం గమనార్హం.

శరవేగంగా పనులు: క్వాంటమ్‌ వ్యాలీకి కూటమి ప్రభుత్వం మొత్తం 50 ఎకరాలను కేటాయించింది. ఇందులో రెండు ఎకరాల్లో రూ.137 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న అమరావతి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ సెంటర్‌ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. జీ+1 విధానంలో 40,000 చదరపు అడుగులు ప్రాంతంతో దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు లేదా అక్టోబరు నాటికి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలన్నదే ప్రధాన లక్ష్యం.

అంతేకాకుండా క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌కు అత్యంత స్థిరమైన, అనువైన వాతావరణం ఉండాలి. వాహనాలు వెళ్లేటప్పుడు ఏర్పడే వైబ్రేషన్ల ఫ్రీక్వెన్సీ గరిష్ఠంగా 70-80 గా ఉంటుంది. అయితే క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటు చేసిన ప్రాంతంలో ఈ స్థాయి వైబ్రేషన్లు ఉండటానికి ఏ మాత్రం వీలులేదు. దాదాపు 2-100 హెర్ట్జ్‌ ఫ్రీక్వెన్సీ వైబ్రేషన్లు ఉన్నప్పటికీ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌పై ప్రభావం పడని విధంగా ఏక్యూసీసీ భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. దీనికి గాను వైబ్రేషన్‌ ఐసోలేటర్లను జర్మనీ నుంచి తీసుకొస్తున్నారు.

44 అంతస్తులు: క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ లోపలి భాగంలో -273 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి. దాదాపు ఇది అంతరిక్షంలో కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత కావడం గమనార్హం. ఇంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతను నిర్వహించేందుకు డైల్యూషన్‌ రిఫ్రిజరేటర్లను వినియోగిస్తారు. ఈ భవన నిర్మాణం పూర్తయ్యాక దానిలో ఐబీఎం సంస్థ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లు ఏర్పాటు చేస్తుంది. కొన్ని ప్రధానమైన స్టార్టప్‌లకు సైతం ఈ భవనంలో ముఖ్యమైన స్థానాన్ని కల్పిస్తారు.

దీంతో పాటు ఏక్యూసీసీ భవనంతో సహా మరో 44 అంతస్తుల టవర్లు 8 నిర్మించాలన్నది ప్రధానమైన ప్రతిపాదన. వీటిలో 2 టవర్లను సీఆర్‌డీఏ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వమే నిర్మించనుంది. మొత్తం 8 టవర్లలో కలిపి 90 లక్షల చదరపు అడుగుల నిర్మిత ప్రాంతం అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని, మొత్తం 88,000 మందికి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది.

ఐబీఎం సంస్థతో ఒప్పందం: అదే విధంగా ఏక్యూసీసీ భవనంలో 156 క్యూబిట్స్‌ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటుకు ఐబీఎం సంస్థతో మొదట ఒప్పందం జరిగింది. భవన నిర్మాణం ఆలస్యమవడంతో, ఈ ఏడాది సమయంలో ఐబీఎం మరింత అత్యాధునిక క్వాంటమ్‌ ప్రాసెసర్‌ను తయారు చేసింది. దీని ప్రకారం ప్రధానంగా క్యూబిట్‌ లోపల ఒక ఆర్కిటెక్చర్‌ ఉంటుంది. ఎన్ని బిట్స్‌ ఒకదానికొకటి కనెక్ట్‌ అవుతాయన్న దాని ప్రకారం ప్రాసెసర్‌ వేగం ఆధారపడి ఉంటుంది.

ముఖ్యంగా ఐబీఎం ఇప్పుడు తయారు చేస్తున్న 120 క్యూబిట్స్‌ ప్రాసెసర్‌లో ఎక్కువ క్యూబిట్స్‌ అనుసంధానం చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు గన్నవరంలోని మేధాటవర్స్, ఎస్‌ఆర్‌ఎం యూనివర్సిటీల్లో క్వాంటమ్‌ రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీలను నెలకొల్పనున్నారు. మేధాటవర్‌లో వచ్చే నెల ఏప్రిల్‌ 14వ తేదీన దీన్ని ప్రారంభిస్తారు. ఈ రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీలో చిన్నస్థాయి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లు ఉంటాయి. వీటిని క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ విడిభాగాలైన టెస్టింగ్, హార్డ్‌వేర్‌లో శిక్షణ కోసం వినియోగిస్తారు.

మేధాటవర్స్‌లో రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీ: మేధాటవర్స్‌ మొదటి అంతస్తులో క్యూబిటెక్‌ సంస్థ రిఫరెన్స్‌ ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేస్తుంది. దీన్ని ఎస్‌ఆర్‌ఎం సంస్థ సొంతంగా నెలకొల్పుతోంది. మేధాటవర్స్‌లోని మూడు, నాలుగు అంతస్తుల్లో ప్రస్తుతానికి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ మిషన్‌ కార్యాలయంతో పాటు, స్టార్టప్‌ కంపెనీలను విరివిగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అమరావతిలో ఐబీఎం ఏర్పాటు చేయనున్న క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ సూపర్‌ కండక్టింగ్‌ సాంకేతికతతో పని చేస్తుంది. వీటితో పాటు ప్రపంచంలో మరికొన్ని సంస్థలు న్యూట్రల్‌ ఆటమ్, అయాన్‌ట్రాప్, ఫొటానిక్‌ వంటి సాంకేతికతలతో పని చేసే క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లను అభివృద్ధి చేశాయి.

భవిష్యత్తులో అమరావతి నుంచి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లను ఎగుమతి చేయాలన్న లక్ష్యంతో ప్రపంచంలోని ప్రముఖ కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్న కొందరు క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీ నిపుణులు కలసి క్యూబిట్‌ఫోర్స్‌ కంపెనీ ఏర్పాటు చేశారు. ఇది అమరావతి కేంద్రంగానే పనిచేయనుంది. క్వాంటమ్‌ హార్డ్‌వేర్, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్‌ ఎకోసిస్టమ్‌ను ఈ కంపెనీ అభివృద్ధి చేస్తుంది.

TAGGED:

QUANTUM VALLEY CONSTRUCTION WORKS
AMARAVATI QUANTUM VALLEY BUILDING
QUANTUM COMPUTING CENTRE
QUANTUM VALLEY IN AMARAVATI
QUANTUM VALLEY IN CAPITAL AMARAVATI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.