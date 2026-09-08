క్వాంటమ్ నుంచి సౌర విద్యుత్ వరకు - అమరావతికి భారీ పెట్టుబడుల వెల్లువ
అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి తరలివస్తున్న కంపెనీలు - సృష్టి క్వాంటమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ రూ. 2,700 కోట్ల పెట్టుబడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 12:32 PM IST
Amaravati Quantum Valley : అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి కంపెనీలు తరలివస్తున్నాయి. సృష్టి క్వాంటమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, రూ. 2,700 కోట్ల పెట్టుబడితో అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ హార్డ్వేర్ కోసం ఒక డీప్-టెక్ పరిశోధన, అభివృద్ధి, అధునాతన తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక ప్రతిపాదనను సమర్పించింది. దీని ద్వారా 3 వేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని ఆ కంపెనీ పేర్కొంది.
15,816 మందికి ఉపాధి : దీంతో పాటు విద్యుత్, ఐటీ, క్వాంటమ్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖల ద్వారా అందిన రూ.22,351.15 కోట్ల పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలను రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక కమిటీ (ఎస్ఐపీసీ) పరిశీలించింది. వాటి ద్వారా 15,816 మందికి ఉపాధి కల్పించనున్నట్లు సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయిప్రసాద్ అధ్యక్షతన ఎస్ఐపీసీ సోమవారం సమావేశమై పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలపై చర్చించింది. వాటిని రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి (ఎస్ఐపీబీ) ఆమోదం కోసం పంపాలని నిర్ణయించింది.
- ఏపీ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ కింద శ్రీసత్యసాయి జిల్లా మడకశిరలో రూ.3,078 కోట్లతో 675 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు ఎం.వెంకటరావు ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రతిపాదన. 1,300 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తామని వెల్లడి. ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు 3,037 ఎకరాలు కేటాయించాలని కోరిన సంస్థ.
- వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో సింహాద్రిపురం మండలంలో రూ.950 కోట్లతో 118.80 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటుకు క్లీన్ రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ హైబ్రిడ్ సిక్స్ ప్రై.లి. ప్రతిపాదన. 800 ఎకరాలు అవసరమని వినతి.
- కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు మండలంలో రూ.980 కోట్ల పెట్టుబడితో 100 మెగావాట్ల సౌర, పవన హైబ్రిడ్ విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేస్తామన్న రిసాల్వెన్ టూ ఎనర్జీ ప్రై.లి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 250 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తామని 470 ఎకరాలు కేటాయించాలని ప్రతిపాదన.
- రూ.254 కోట్ల పెట్టుబడితో 350 మందికి ఉపాధినిచ్చేలా ఫుడ్ప్రాసెసింగ్ రంగంలో పెట్టుబడులకు శ్రీ వసుధ ఫుడ్స్ ప్రై.లి. ప్రతిపాదన.
- ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు జిల్లాలో రూ.222.63 కోట్ల పెట్టుబడితో 300 మందికి ఉపాధి కల్పించేలా ఎగ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటుకు వైభవ లక్ష్మి ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రై.లి. ప్రతిపాదన.
- చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో రూ.989 కోట్లతో అగ్రి ఫుడ్ ఇన్నోవేషన్ జోన్ రెండు దశల్లో ఏర్పాటుకు రెడ్బెర్రీ ఫుడ్ లాజిస్టిక్స్ ప్రై.లి. ప్రతిపాదన. 450 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తామని వెల్లడి. 200 ఎకరాల్లో ఫుల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆగ్రో ఇండస్ట్రియల్ మెటా-ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదన.
- చిత్తూరు జిల్లాలో రూ.1,388.14 కోట్ల పెట్టుబడితో మల్టీ కమోడిటీ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫుడ్ పార్కు ఏర్పాటు చేస్తామన్న రవోక్స్ అగ్రిటెక్ ఇండియా ప్రై.లి. 1,000 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తామని.. ఇందుకోసం బైరెడ్డిపల్లి మండలంలో 40.50 ఎకరాలు అవసరమని ప్రతిపాదన.
- పల్నాడు జిల్లా దాచేపల్లి మండలంలో రూ.3 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో, 2వేల మందికి ఉపాధినిచ్చేలా సిమెంట్ తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటు చేస్తామన్న మై హోం ఇండస్ట్రీస్ ప్రై.లి.
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