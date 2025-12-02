రెండు అంతస్తుల్లో అమరావతి క్వాంటమ్ భవనం!
42,958 చ.అడుగుల్లో నిర్మాణం, నమూనా సిద్ధం - ఈ నెలలో శంకుస్థాపన చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్న అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 11:42 AM IST
Quantum Computing Centre on Two Floors: అమరావతి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సెంటర్ (ఏడీసీసీ) ప్రధాన భవనాన్ని రెండు అంతస్తుల్లో నిర్మించేలా నిర్మాణ సంస్థ నమూనా సిద్ధం చేసింది. క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఏర్పాటు, దాని నిర్వహణకు అవసరమైన ఇతర విభాగాల ఏర్పాటుకు వీలుగా నమూనాను రూపొందించింది.
ఈ నెలలో శంకుస్థాపన! ముందుగా మొదటి అంతస్తు 21,517.06 చదరపు అడుగులు, రెండో అంతస్తు 21,441.71 చదరపు అడుగులు కలిపి 42,958.77 చదరపు అడుగుల్లో భవనం రూపుదిద్దుకోనుంది. క్వాంటమ్ భవనాన్ని ఐకానిక్ టవర్గా తీర్చిదిద్దాలని భావించిన ప్రభుత్వం నిర్మాణానికి ఇప్పటికే టెండర్లు పిలిచింది. ఈ నెలలో శంకుస్థాపన చేసేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు.
క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ భవన నిర్మాణమిలా: గ్రౌండ్, మొదటి అంతస్తుల మధ్య సిబ్బంది రాకపోకలకు వీలుగా ఒకే స్ట్రెచర్ లిఫ్ట్, టెర్రస్కు చేరుకోవడానికి రెండు చోట్ల మెట్ల మార్గం ఉంటుంది. అదే విధంగా రెండు మెట్ల మార్గాల్లో ఒకదాన్ని మాత్రం బేస్మెంట్లోని పంప్ హౌస్ ప్రాంతం వరకు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అయితే నీటి శుద్ధి యూనిట్, ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా అగ్ని ప్రమాదం సంభవిస్తే నీటిని వినియోగించుకునేందుకు ప్రత్యేక ట్యాంకులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ భవనంలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ల్యాబ్, మినిమం ఎస్కలేషన్ రిక్వైర్మెంట్స్ (ఎంఈఆర్) ల్యాబ్, అనుబంధంగా పరిశోధన, అభివృద్ధి వంటి కీలక విభాగాలు ఉంటాయి. వాటితో పాటు పరిపాలనా కార్యకలాపాల గదులు, వర్క్స్పేస్, సమావేశ మందిరం, మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్ కోసం ప్రత్యేక గదులను సైతం ఏర్పాటు చేస్తారు. పరిశోధనలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా సందర్శకులకు అవగాహన కల్పించేందుకు గ్యాలరీ అందుబాటులో ఉంటుంది.
LTIMindtree in Amaravati Valley : మరోవైపు ఇప్పటికే అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, అభివృద్ధి, నిర్వహణలోనూ భాగస్వామ్యాన్ని వహించనున్నట్లు ఎల్అండ్టీ పేర్కొన్న విషయం తెలిసిందే. గ్లోబల్ టెక్నాలజీ కన్సల్టింగ్, డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ కార్యకలాపాలు నిర్వహించే తమ అనుబంధ సంస్థ ఎల్టీఐ మైండ్ట్రీ ద్వారా సహకరించనున్నట్లు తెలిపింది. సంస్థ అనుభవాన్ని క్వాంటమ్ వ్యాలీ నిర్మాణంలో వినియోగిస్తామని ఈ సందర్భంగా పేర్కొంది.
క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్కు ఆంధ్రప్రదేశ్ కేంద్రంగా మారుతుందని సంస్థ తెలిపింది. ఏపీ ప్రభుత్వంతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందంలో భాగంగా అతిపెద్ద క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ క్వాంటమ్ సిస్టం 2ను ఐబీఎం సంస్థ ఏర్పాటు చేయనన్నట్లు పేర్కొంది. ఏపీ సర్కార్, ఐబీఎంతో సంయుక్తంగా కలిసి ఇందుకు అవసరమైన మౌలిక వసతులను కల్పిస్తామని తెలిపింది. ఇందుకోసం అవసరమైన భవనాలను నిర్మిస్తామని పేర్కొంది.
ఐకానిక్ భవన నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం అవుతున్నాయని వివరించింది. ఈ పార్కులో సాంకేతిక పరిశోధనలకు భాగస్వామ్య సంస్థలతో కలిసి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ (సీవోఈ) నిర్వహణలోనూ ఎల్టీఐ మైండ్ట్రీ కీలక పాత్రను పోషిస్తుందని సంస్థ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించడం గమనార్హం.
