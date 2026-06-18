నేడు ప్రారంభం కానున్న అమరావతి క్వాంటం-ఏఐ ఇన్నోవేషన్
ఐ.బీ.ఎం సహకారంతో ఏర్పాటు చేయనున్నక్వాంటం-ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ - కీలకమైన మైలు రాయిగా నిలవనున్న క్వాంటం-ఏ.ఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 8:32 AM IST
Amaravati Quantum-AI Innovation to be Launched Today: అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీలో భాగంగా అమరావతి క్వాంటం- ఏఐ ఇన్నోవేషన్ నేడు ప్రారంభం కానుంది. ఐబీఎం సహకారంతో క్వాంటం ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రపంచ స్థాయి క్వాంటం ఇన్నోవేషన్ ఎకోసిస్టమ్ ఏర్పాటులో భాగంగా ఈ క్వాంటం ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ కీలకమైన మైలు రాయిగా నిలవనుంది. 380 క్వాంటం ఇన్నోవేషన్ సెల్స్, 3 వేల మందికి పైగా ప్రొఫెసర్లు, విద్యార్థులు రియల్ టైమ్ క్వాంటం అప్లికేషన్లు, అల్గారిథమ్ల అభివృద్ధికి తోడ్పాటును అందించేలా ఈ సెంటర్ ఏర్పాటవుతోంది. పారిశ్రామిక, విద్యారంగంలోని అంతర్జాతీయ సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని అనుసంధానించే వేదికగా ఈ అమరావతి క్వాంటం -ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ను రూపొందించారు.
కీలక ముందడుగు: A.Q.A.I.C. కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్లోని 380 క్వాంటం ఇన్నోవేషన్ సెల్స్ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేశారు. తయారీ, లాజిస్టిక్స్, వైద్యారోగ్యం, ఆర్థిక సేవలు, ఇంధనం, వ్యవసాయం, ప్రజా సేవల రంగాల్లో క్వాంటం అప్లికేషన్ల అభివృద్ధికి ఈ సెంటర్ తోడ్పాటు అందించనుంది. క్వాంటం కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అధునాతన పరిశోధన, డీప్ టెక్ లాంటి అంశాల్లో అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీని అంతర్జాతీయస్థాయిలో నిలబెట్టేలా ఈ A.Q.A.I.C. ఏర్పాటు కీలక ముందడుగు కానుంది.
అభివృద్ధి వేగవంతం: పారిశ్రామిక, విద్యారంగంలోని అంతర్జాతీయ సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని అనుసంధానించే వేదికగా ఈ అమరావతి క్వాంటం -ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ను రూపొందించారు. వివిధ రంగాలకు సంబంధించి ప్రాక్టికల్ క్వాంటం కంప్యూటింగ్ అప్లికేషన్లు, అల్గారిథమ్ల అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ సెంటర్ పనిచేయనుంది. పారిశ్రామిక, విద్యారంగం, సాంకేతిక రంగం నుంచి నిపుణులు అధునాతన కంప్యుటేషనల్ స్కిల్స్ తో వివిధ సమస్యల పరిష్కారం కోసం క్వాంటం అప్లికేషన్లను అమరావతి క్వాంటం ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ద్వారా అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
పరిశోధన, అభ్యాసం, ఆవిష్కరణలకు తోడ్పాటు అందించేలా ఐబీఎం క్వాంటం ఎకోసిస్టమ్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. క్వాంటం కంప్యూటింగ్, ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అధునాతన పరిశోధన, డీప్ టెక్ లాంటి అంశాల్లో అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీని అంతర్జాతీయస్థాయిలో నిలబెట్టేలా ఈ ఏక్యూఏఐసీ మార్గదర్శకం కానుంది.
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