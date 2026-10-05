అమరావతి ఓఆర్ఆర్పై 17 ఇంటర్ఛేంజ్లు - ఎక్కడెక్కడ నిర్మిస్తారంటే?
అమరావతి ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్టులో వాహనాల రాకపోకల కోసం మొత్తం 17 చోట్ల ఇంటర్ఛేంజ్లను నిర్మించనున్నారు. జాతీయ రహదారులను క్రాస్ చేసే ఆరు ప్రాంతాల్లో కలుపుకుని మొత్తం 8 చోట్ల డబుల్ ట్రంపెట్ ఇంటర్ఛేంజ్లు నిర్మిస్తారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 8:12 AM IST
Amaravati Outer Ring Road : రాజధాని అమరావతి ప్రగతికి ఊతమిచ్చే ప్రతిష్ఠాత్మక ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ఓఆర్ఆర్) నిర్మాణానికి వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. మొత్తం 189.93 కిలోమీటర్ల మేర 6 వరుసలతో యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ రహదారిగా దీనిని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ఓఆర్ఆర్లోకి వాహనాలు ప్రవేశించాలన్నా, బయటకు రావాలన్నా కేవలం ఇంటర్ఛేంజ్ల వద్ద మాత్రమే అవకాశం ఉంటుంది. జాతీయ రహదారులను క్రాస్ చేసే 8 చోట్ల డబుల్ ట్రంపెట్ ఇంటర్ఛేంజ్లు, రాష్ట్ర, జిల్లా రహదారులను క్రాస్ చేసే ప్రాంతాల్లో ఒక సింగిల్, 8 రోటరీ ఇంటర్ఛేంజ్లను (మొత్తం 17) ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
2 ఇంటర్ఛేంజ్ల తొలగింపు : గతంలో ఓఆర్ఆర్పై 19 చోట్ల ఇంటర్ఛేంజ్లు నిర్మించాలని ప్రతిపాదించారు. ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం రూ.38,450 కోట్లుగా ఉండటంతో జాతీయ రహదారుల సంస్థ (ఎన్హెచ్ఏఐ) వ్యయం తగ్గించాలని ఆదేశించింది. దీంతో బయటివైపు సర్వీస్ రోడ్ల ప్రతిపాదనను అధికారులు తొలగించి, లోపలి వైపు మాత్రమే ఉంచారు. అలాగే తెనాలి సమీపం నుంచి చెన్నై-కోల్కతా జాతీయ రహదారిలోని కాజ వరకు 17.5 కి.మీ మేర ప్రతిపాదించిన ఆరు వరుసల అనుసంధాన రహదారిని కూడా పక్కనపెట్టారు. ఆ అనుసంధాన రహదారి ప్రారంభ, ముగింపు ప్రాంతాల్లో నిర్మించాల్సిన 2 ఇంటర్ఛేంజ్లను తొలగించారు. ఫలితంగా ప్రాజెక్టు వ్యయం రూ.30,491 కోట్లకు తగ్గడంతో పాటు, ఇంటర్ఛేంజ్ల సంఖ్య 17కు కుదించారు.
17 ఇంటర్ఛేంజ్లు నిర్మించేది ఇక్కడే :
- కంచికచర్ల వద్ద విజయవాడ-హైదరాబాద్ హైవేపై డబుల్ ట్రంపెట్ ఇంటర్ఛేంజ్ నిర్మిస్తారు.
- కంచికచర్ల-మధిర రాష్ట్ర రహదారి క్రాస్ అయ్యే పొన్నవరానికి దగ్గరలో 3.90 కి.మీ. వద్ద రోటరీ ఇంటర్ఛేంజ్ వస్తుంది.
- విజయవాడ-ఖమ్మం-నాగ్పుర్ హైవే క్రాస్ అయ్యే దుగ్గిరాలపాడు సమీపంలో 18.30 కి.మీ. వద్ద డబుల్ ట్రంపెట్ ఇంటర్ఛేంజ్ వస్తుంది.
- ఇబ్రహీంపట్నం నుంచి ఉత్తరాఖండ్ వెళ్లే హైవే మైలవరానికి దగ్గరలో క్రాస్ అయ్యే 31.29 కి.మీ. వద్ద డబుల్ ట్రంపెట్ నిర్మిస్తారు.
- అడవినెక్కలం-వెల్వడం రోడ్ క్రాస్ అయ్యే 42.50 కి.మీ. వద్ద రోటరీ ఇంటర్ఛేంజ్ వస్తుంది.
- ఆగిరిపల్లి సమీపంలోని విజయవాడ-నూజివీడు రోడ్ క్రాస్ అయ్యే 47.80 కి.మీ. వద్ద డబుల్ ట్రంపెట్ ఇంటర్ఛేంజ్ వస్తుంది.
- చెన్నై-కోల్కతా హైవేలో పొట్టిపాడు వద్ద 66.10 కి.మీ. పాయింట్ వద్ద డబుల్ ట్రంపెట్ నిర్మిస్తారు.
- గన్నవరం-పుట్టగుంట రోడ్ క్రాస్ అయ్యే 71.54 కి.మీ. వద్ద రోటరీ ఇంటర్ఛేంజ్ వస్తుంది.
- విజయవాడ-గుడివాడ రోడ్డును మానికొండ వద్ద క్రాస్ చేసే 80.31 కి.మీ. వద్ద రోటరీ ఇంటర్ఛేంజ్ వస్తుంది.
- విజయవాడ-మచిలీపట్నం హైవేపై చలివేంద్రపాలెం సమీపంలో 85.90 కి.మీ. వద్ద డబుల్ ట్రంపెట్ నిర్మిస్తారు.
- గుంటూరు-హనుమాన్పాలెం రోడ్ క్రాస్ అయ్యే నందివెలుగు వద్ద 105.70 కి.మీ. వద్ద రోటరీ ఇంటర్ఛేంజ్ వస్తుంది.
- నారాకోడూరు నుంచి బుడంపాడు అనుసంధాన రహదారి క్రాస్ చేసే నారాకోడూరు వద్ద 123.20 కి.మీ. వద్ద డబుల్ ట్రంపెట్ నిర్మిస్తారు.
- అనంతవరప్పాడు-ముట్లూరు రోడ్డులో అనంతవరప్పాడు సమీపంలో 128.70 కి.మీ. వద్ద రోటరీ ఇంటర్ఛేంజ్ వస్తుంది.
- గుంటూరు-ప్రత్తిపాడు-పర్చూరు రోడ్డులో పుల్లడిగుంట వద్ద 134.90 కి.మీ. వద్ద రోటరీ ఇంటర్ఛేంజ్ వస్తుంది.
- గుంటూరు శివారులోని పొత్తూరు-లింగాయపాలెం మధ్య చెన్నై-కోల్కతా హైవే క్రాస్ చేసే 139.90 కి.మీ. వద్ద డబుల్ ట్రంపెట్ నిర్మిస్తారు.
- మేడికొండూరు సమీపంలో వినుకొండ-గుంటూరు హైవేని క్రాస్ చేసే 149.02 కి.మీ. వద్ద సింగిల్ ట్రంపెట్ ఇంటర్ఛేంజ్ వస్తుంది.
- సత్తెనపల్లి-అమరావతి రాష్ట్ర రహదారిని క్రాస్ చేసే బలుసుపాడు సమీపంలో 170.70 కి.మీ. వద్ద రోటరీ ఇంటర్ఛేంజ్ నిర్మిస్తారు.
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