'అమరావతి ఓఆర్ఆర్'కు కోతలు - రాజధాని అనుసంధానంపై ప్రభావం!
తెనాలి - కాజ మధ్య 17.5 కి.మీ. లింక్ రోడ్డు తొలగింపు - లోపలివైపు మాత్రమే సర్వీసు రోడ్లు- ప్రాజెక్ట్ వ్యయంలో రూ.6,500 కోట్లు తగ్గింపు - రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేల్కొనకపోతే తీవ్ర అన్యాయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 10:08 AM IST
Amaravati Outer Ring Road Issue : రాజధాని ప్రాంతానికి కీలకమైన అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ఓఆర్ఆర్) ప్రాజెక్ట్కు త్వరలో కేంద్రం ఆమోదం తెలిపి భూసేకరణ, టెండర్ల ప్రక్రియ మొదలవుతుందని వేచిచూస్తున్న సమయంలో షాకింగ్ నిర్ణయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఓఆర్ఆర్లో తెనాలి నుంచి రాజధాని ప్రాంతానికి అనుసంధానం చేసేలా కాజ వరకు నిర్మించే విధంగా తలపెట్టిన స్పర్ (లింక్) రోడ్డు ప్రతిపాదనను పక్కనపెట్టారు.
రింగ్రోడ్డుకు రెండు వైపులా సర్వీస్ రోడ్లు నిర్మించేలా ప్రతిపాదించగా అందులో బయటివైపు మాత్రం సర్వీస్ రోడ్లు అవసరం లేదంటూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రాజెక్ట్ వ్యయం తగ్గింపు పేరుతో జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్హెచ్ఏఐ) దిల్లీ అధికారులు తీసుకున్న ఈ అడ్డగోలు నిర్ణయాలతో ఈ ప్రాజెక్ట్కు తీవ్ర అన్యాయం జరిగేలా ఉంది. భవిష్యత్తులో జరిగే దానిని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా ఏకపక్షంగా ప్రాజెక్ట్లో కోతలు పెట్టారు. దీనిపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి, కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకురాకపోతే రాష్ట్రానికి తీవ్ర అన్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంది.
రూ.38,450 కోట్లతో వెళ్లిన ప్రతిపాదన :
- దాదాపు 189.4 కిలోమీటర్ల మేర ఆరు వరుసల ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు, దానికి రెండువైపులా రెండేసి వరుసలతో సర్వీస్ రోడ్లతో ప్రతిపాదనలు పంపారు.
- రాజధానికి ఓఆర్ఆర్ నుంచి సులువుగా చేరుకునేందుకు వీలుగా తెనాలి సమీపంలో ఓఆర్ఆర్ నుంచి కాజ వద్ద చెన్నై-కోల్కతా హైవే వరకు సుమారు 17.5 కి.మీ. మేర ఆరు వరుసలతో స్పర్(లింక్) రోడ్డును ప్రతిపాదించారు.
- ఓఆర్ఆర్లో నారాకోడూరు నుంచి గుంటూరు శివారులోని బుడంపాడు వద్ద చెన్నై-కోల్కతా హైవే వరకు దాదాపు 5.2 కిలోమీటర్లతో నాలుగు వరుసలతో మరో స్పర్ రోడ్డును ప్రతిపాదించారు.
- మొత్తంగా సివిల్ పనులు, భూసేకరణ, ఇతర అనుమతులు తదితరాలు అన్నింటికి కలిపి ఈ ప్రాజెక్ట్కు రూ.38,450 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా వేశారు. ఈ మేరకు ఎన్హెచ్ఏఐ ఏపీ అధికారులు దిల్లీకి ప్రతిపాదనలు పంపారు.
ప్రాజెక్ట్ వ్యయం ఎక్కువగా ఉందంటూ :
- ప్రాజెక్ట్ ఖర్చు ఎక్కువగా ఉందంటూ ఏపీ నుంచి వెళ్లిన ప్రతిపాదనల్లో కొన్నింటిని తొలగిస్తూ ఎన్హెచ్ఏఐ ఉన్నతాధికారులు తాజాగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
- ఇందులో ఓఆర్ఆర్లో భాగంగా తెనాలి నుంచి కాజ వరకు నిర్మించాలనుకున్న స్పర్ రోడ్డును పూర్తిగా పక్కనపెట్టారు.
- ఓఆర్ఆర్కు రెండు వైపులా కాకుండా కేవలం లోపలివైపు మాత్రమే సర్వీస్ రోడ్లు ఉంటే సరిపోతుందని, బయటివైపు సర్వీస్ రోడ్ల నిర్మాణ ప్రతిపాదనను తొలగించారు.
- వీటివల్ల ప్రాజెక్ట్కి అయ్యే ఖర్చు దాదాపు రూ.6,500 కోట్లు తగ్గించి, రూ.32 వేల కోట్లకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు.
తూర్పు బైపాస్ స్థానంలో స్పర్ రోడ్డు తెచ్చినా : విజయవాడకు పశ్చిమం వైపు సుమారు 47.8 కిలోమీటర్ల మేర బైపాస్ ఉండటంతో, తూర్పు వైపున కూడా 49 కిలోమీటర్ల మేర బైపాస్ నిర్మించేలా గతంలో ప్రతిపాదించారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు డీపీఆర్ కూడా సిద్ధమైంది. అయితే ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ప్రాజెక్ట్ మంజూరు చేసే సమయంలో దానికి సమీపం నుంచే విజయవాడ తూర్పు బైపాస్ వెళ్తుండటంతో, ఈ బైపాస్ ప్రతిపాదనను ఎన్హెచ్ఏఐ ఉపసంహరించింది. దాని స్థానంలో ఓఆర్ఆర్లో తెనాలి సమీపం నుంచి కాజ వరకు స్పర్(లింక్) రోడ్డును ప్రతిపాదించింది. దీనివల్ల రాజధాని అమరావతి ప్రాంతం నుంచి ఓఆర్ఆర్కు సులువుగా అనుసంధానం ఏర్పడుతుందని అందరూ భావించారు. కానీ ఇప్పుడు అనూహ్యంగా ఈ స్పర్ రోడ్డు ప్రతిపాదనను పూర్తిగా తొలగించారు.
పట్టుబట్టి సర్వీస్ రోడ్లు సాధించినా : మొదట ఓఆర్ఆర్కు, కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ (మోర్త్) అలైన్మెంట్ అప్రూవల్ కమిటీ 2024, డిసెంబరు 20వ తేదీన ఆమోదం తెలిపినప్పుడు సర్వీస్ రోడ్లు వద్దని అందులో పేర్కొంది. అవసరమైతే ఓఆర్ఆర్ లోపలివైపు మాత్రమే సర్వీస్ రోడ్డు ప్రతిపాదనను పరిశీలించాలని సూచించింది. అయితే దీనిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పందించి ఓఆర్ఆర్కు ఇరువైపులా సర్వీస్ రోడ్లు ఉండాల్సిందేనని కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు. కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీతో పలు దఫాలు దీనిపై అనేకసార్లు చర్చించారు. దీంతో ఇరువైపులా రెండేసి వరుసలతో సర్వీస్ రోడ్ల నిర్మాణానికి ప్రతిపాదన పంపాలంటూ అధికారులకు ఆదేశాలొచ్చాయి. ఈ మేరకు ఇక్కడి అధికారులు డీపీఆర్లో వాటిని పొందుపరిచి పంపారు. తాజాగా ఓఆర్ఆర్ బయటివైపు సర్వీస్ రోడ్ల ప్రతిపాదనను కూడా పక్కనపెట్టారు.
అమరావతి-ఓఆర్ఆర్ మధ్య దగ్గర దారి ఏదీ? : ఎన్హెచ్ఏఐ తీసుకున్న తాజా నిర్ణయంతో రాజధాని ప్రాంతంతోపాటు, తాడేపల్లి, మంగళగిరి పరిసర ప్రాంతాలకు చెందిన వారికి ఓఆర్ఆర్ దూరం కానుంది. కాజ నుంచి తెనాలి వద్ద ఓఆర్ఆర్ వరకు స్పర్ రోడ్డు ఉంటే అది చాలా దగ్గర మార్గంగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రతిపాదనను తొలగించడంతో వారంతా గుంటూరు శివారులోని చెన్నై-కోల్కతా హైవేలో బుడంపాడు వరకు వెళ్లి అక్కడి నుంచి స్పర్ రోడ్డులో ప్రయాణించి నారాకోడూరు వద్ద ఓఆర్ఆర్లోకి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది.
మేల్కొనకపోతే పూడ్చలేని నష్టం : ఓఆర్ఆర్ డీపీఆర్ ఆమోదం తెలిపే ప్రతిపాదన కేంద్రంలోని ఎన్హెచ్ఏఐ నుంచి ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్య అప్రైజల్ కమిటీ (పీపీపీఏసీ) దగ్గరకి వెళ్లనుంది. అక్కడ ఆమోదం లభించాక మాత్రమే కేంద్ర మంత్రిమండలి భేటీలో తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఈలోపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు రాష్ట్రానికి చెందిన కేంద్ర మంత్రులు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు మేల్కొనకపోతే ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్కు తీవ్రనష్టం జరుగుతుంది. రాజధాని అమరావతిని ఓఆర్ఆర్తో అనుసంధానం చేసే తెనాలి-కాజ స్పర్ రోడ్డు ఉండాల్సిందేనని, ఓఆర్ఆర్కు లోపలివైపే కాకుండా బయటివైపు కూడా సర్వీస్ రోడ్డు ఎట్టిపరిస్థితుల్లో నిర్మించాల్సిందేనని తీవ్రస్థాయిలో ఒత్తిడి తీసుకురావాలి.
నిర్మాణానికి వినియోగించే గ్రావెల్, కంకర వంటి ఖనిజాలకు చెందిన సీనరేజ్ ఫీజు నుంచి మినహాయింపు, స్టీల్, సిమెంట్ తదితరాలన్నింటికి రాష్ట్ర జీఎస్టీ మినహాయింపు కలిపి దాదాపు రూ.1,200 కోట్లు భరించేందుకు రాష్ట్రప్రభుత్వం ఇప్పటికే అంగీకారం తెలిపింది. భూసేకరణ వ్యయంలో కూడా సుమారు రూ.వెయ్యి కోట్లు వెచ్చిస్తామని చెప్పింది. అయినాసరే ఇప్పుడు అడ్డగోలుగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఏమిటని? కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించాలి.
ప్రధాన అంశాలు :
- ఓఆర్ఆర్ పొడవు : 189.4 కి.మీ.
- అసలు అంచనా వ్యయం : రూ.38,450 కోట్లు
- సవరించిన వ్యయం : రూ.32,000 కోట్లు
- తెనాలి-కాజ 17.5 కి.మీ. స్పర్ రోడ్డు తొలగింపు
- బయటివైపు సర్వీస్ రోడ్ల రద్దు
- రాజధాని ప్రాంత అనుసంధానం, భవిష్యత్ అభివృద్ధిపై ప్రభావం
రాజధాని ప్రాంత భవిష్యత్ రవాణా అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రాజెక్ట్ను పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయాలన్న డిమాండ్ బలంగా వినిపిస్తోంది.
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