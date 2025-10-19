కృష్ణానదిపై రెండు వంతెనలు - 12 ప్యాకేజీలుగా అమరావతి ఓఆర్ఆర్
హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ కంటే ఎక్కువ పొడవు - మొత్తం 190 కిలోమీటర్లు - నిర్మాణానికి రూ.24,791 కోట్ల అంచనా వ్యయం
Published : October 19, 2025 at 9:58 AM IST
AMARAVATI OUTER RING ROAD PROJECT: రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి చుట్టూ 190 కిలోమీటర్ల పొడవుతో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR) నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్హెచ్ఏఐ) సవివర ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (డీపీఆర్)ను సిద్ధం చేసి, ఆమోదం కోసం దిల్లీ ప్రధాన కార్యాలయానికి పంపింది. ప్రాజెక్ట్ మొత్తం వ్యయాన్ని రూ.24,791 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ పొడవు 158 కిలోమీటర్లు కాగా, అమరావతి ఓఆర్ఆర్ 190 కిలోమీటర్లతో దానికంటే పెద్దది కానుంది. ఇది రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధిలో కీలకంగా మారనుంది.
12 ప్యాకేజీలుగా అమలు: ఎన్హెచ్ఏఐ రూపొందించిన ప్రణాళిక ప్రకారం, అమరావతి ఓఆర్ఆర్ నిర్మాణాన్ని 12 ప్యాకేజీలుగా విభజించి చేపట్టనున్నారు. ప్రతి ప్యాకేజీని వేర్వేరు దశల్లో టెండర్ల ద్వారా కాంట్రాక్టర్లకు అప్పగించనున్నారు. ఈ రింగ్రోడ్ మొత్తం ఆరు వరుసల ప్రధాన మార్గంతో, రెండు వైపులా సర్వీస్ రోడ్లు కలిపి నిర్మించనున్నారు. ప్రతి వైపు రెండు వరుసల సర్వీస్ రోడ్లు ఉండటం మొత్తం పది వరుసల రహదారి నిర్మాణం అవుతుంది.
140 మీటర్ల వెడల్పుతో భూసేకరణ: ఓఆర్ఆర్ కోసం 140 మీటర్ల వెడల్పుతో భూసేకరణ చేపట్టనున్నారు. మొత్తం 190 కిలోమీటర్ల రహదారి నిర్మాణానికి అవసరమైన భూమి సేకరణ జరుగుతోంది. ఈ భూసేకరణ వ్యయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.1,000 కోట్లు భరిస్తుందని హామీ ఇచ్చింది.
కృష్ణానదిపై రెండు భారీ వంతెనలు: ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా కృష్ణా నదిపై రెండు ఆరు వరుసల వంతెనలు నిర్మించనున్నారు. మొదటి వంతెన మున్నలూరు వద్ద 3.15 కిలోమీటర్ల మేర, రెండవ వంతెన మున్నంగి వద్ద 4.8 కిలోమీటర్ల మేర ఉంటుంది. ఈ వంతెనల నిర్మాణం పూర్తయితే గుంటూరు, విజయవాడ, తెనాలి ప్రాంతాల మధ్య రవాణా మరింత సులభతరం కానుంది.
గంగినేనిపాలెం వద్ద రెండు టన్నెల్స్: ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మార్గం గంగినేనిపాలెం అటవీ ప్రాంతం గుండా వెళ్లనుంది. అక్కడి కొండ ప్రాంతం కారణంగా రెండు టన్నెల్స్ నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. వాటిలో ఒకటి 1.64 కిలోమీటర్ల, మరొకటి 2.68 కిలోమీటర్ల పొడవుతో నిర్మించనున్నారు. ఈ టన్నెల్స్ ద్వారా రహదారి నేరుగా కొనసాగుతుందిని, పర్యావరణానికి ఎటువంటి అంతరాయం కలగకుండా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
రాజధానిని అనుసంధానించే స్పర్ రోడ్లు: రాజధాని అమరావతి ప్రాంతాన్ని ఓఆర్ఆర్తో అనుసంధానించడానికి రెండు స్పర్ రోడ్లు నిర్మించనున్నారు.
మొదటి స్పర్ రోడ్: తెనాలికి సమీపంలోనుంచి ప్రారంభమై కాజా టోల్ ప్లాజా వద్ద విజయవాడ బైపాస్ వరకు కొనసాగుతుంది. మొత్తం పొడవు 17.5 కిలోమీటర్లు. ఇది ఆరు వరుసలతో నిర్మించనున్నారు.
రెండవ స్పర్ రోడ్: నారాకోడూరు సమీపం నుంచి గుంటూరు శివారులోని బుడంపాడు వరకు ఉంటుంది. మొత్తం 5.20 కిలోమీటర్ల పొడవు. ఇది నాలుగు వరుసల రహదారిగా రూపొందించనున్నారు.
ఎన్హెచ్ఏఐ పరిశీలనలో ప్రాజెక్ట్: డీపీఆర్లోని అన్ని ప్రతిపాదనలను ఎన్హెచ్ఏఐ ఉన్నతాధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. అమరావతి ఓఆర్ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా భవిష్యత్తులో రాజధాని పరిసర ప్రాంతాలకు ఉత్తమ రహదారి కనెక్టివిటీ లభించనుంది. ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం పూర్తి అయితే రాజధాని రవాణా వ్యవస్థకు కొత్త రూపురేఖలు ఏర్పడతాయి. అదేవిధంగా, ప్రాంతీయ ఆర్థికాభివృద్ధికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై రూ.3,117 కోట్ల భారం: మొత్తం ప్రాజెక్ట్ వ్యయం రూ.24,791 కోట్లు కాగా, అందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై సుమారు రూ.3,117 కోట్ల భారం పడనుంది. భూసేకరణ, సదుపాయాల ఏర్పాటు వంటి అంశాల్లో రాష్ట్రం సహకరిస్తుంది. ప్రాజెక్ట్ ఆమోదం పొందిన వెంటనే దశలవారీగా 12 ప్యాకేజీలుగా నిర్మాణం కొనసాగనుంది.
