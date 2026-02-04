140 మీటర్ల వెడల్పుతోనే అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు - క్లారిటీ ఇచ్చిన అధికారులు
250 మీటర్లు తీసుకుంటే నష్టపోతామని కొద్ది రోజులుగా ఆందోళన చెందుతున్న రైతులు - ఇది ముందు జాగ్రత్త కోసమేననీ 140 మీటర్ల వెడల్పుతోనే ఓఆర్ఆర్ నిర్మిస్తామని అధికారులు స్పష్టత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 5:26 PM IST|
Updated : February 4, 2026 at 6:40 PM IST
Amaravati Outer Ring Road: ఓఆర్ఆర్ (అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు) భూసేకరణ విషయంలో కొద్ది రోజులుగా రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. 140 మీటర్ల వెడల్పుతో రహదారి నిర్మిస్తారని ప్రతిపాదనల్లో ఉంటే గెజిట్ నోటిఫికేషన్లో 250 మీటర్లుగా పేర్కొనడంతో వారిలో అలజడి మొదలైంది. అధికారుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. ఆందోళనలకూ సిద్ధమయ్యారు. ఇది ముందు జాగ్రత్త కోసమేననీ 140 మీటర్ల వెడల్పుతోనే ఓఆర్ఆర్ నిర్మిస్తామని అధికారులు స్పష్టత ఇస్తున్నారు.
3ఏ నోటిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తవకుండా: సాధారణంగా 3ఏ నోటిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తవకుండా భూమి సర్వేకు అధికారులకు హక్కు ఉండదు. దీంతో కొలతలు తీసి సరిహద్దులు వేయలేరు. జీపీఎస్పై ఆధారపడాల్సిందే, ఆందోళన అవసరం లేదు. 140 మీటర్ల వెడల్పును జీపీఎస్ ప్రామాణికంగా తీసుకుని సరిహద్దులు నిర్ధారిస్తే క్షేత్ర స్థాయిలో కొన్నిచోట్ల 5-10 మీటర్లు తేడా వచ్చే వీలుంది. ఇలాగైతే ప్రక్రియ మళ్లీ మొదటి నుంచి చేయాల్సిందే. దీంతో ప్రాజెక్టు మరో ఏడాది ఆలస్యం అవుతుంది. ఈ సమస్య రాకుండా ముందు జాగ్రత్తగా నోటిఫికేషన్లో 250 మీటర్లని ప్రస్తావించారు. అభ్యంతరాల ప్రక్రియ పూర్తయి సర్వే చేశాక 140 మీటర్లకే క్షేత్రంలో కొలత వేసి సరిహద్దులు నిర్ణయించి ఆ మేరకే భూమి తీసుకుంటారు. ఈ విషయం తుది నోటిఫికేషన్లో పొందుపరుస్తారు
అన్నదాతల కలవరం: ఓఆర్ఆర్ నిర్మాణానికి కంచికచర్ల, వీరులపాడు, జి.కొండూరు, మైలవరం మండలాల్లో 18 గ్రామాల్లో 1,798 సర్వే నంబర్లలో 1,416.31 హెక్టార్లు సేకరించనున్నారు. జనవరి 5న విడుదలైన గెజిట్ నోటిఫికేషన్లో 140కు బదులుగా 250 మీటర్ల భూసేకరణ అని ఉంది. 140 మీటర్లే ఎక్కువనీ, 250 మీటర్లు తీసుకుంటే నష్టపోతామనీ, విలువైన పంటలు పండే భూమి కోల్పోయి జీవనోపాధి ప్రశ్నార్థకం అవుతుందని రైతులు వాపోతున్నారు. గ్రామసభలు, ప్రజా విచారణ చేపట్టకుండా, భూ యజమానులను సంప్రదించకుండా నిర్ణయించారని చెబుతున్నారు.
" రైతులు భూసేకరణ విషయంలో అపోహ పడవద్దు. 140 మీటర్ల భూమి మాత్రమే తీసుకుంటాం. అభ్యంతరాలపై స్పష్టత ఇచ్చాం ".-పార్వతీశం, ఎన్హెచ్ పీడీ
ప్రారంభంలో ఈ రింగ్ రోడ్ 70 మీటర్ల వెడల్పుతో: ప్రారంభంలో ఈ రింగ్ రోడ్ 70 మీటర్ల వెడల్పుతో ఉండాలని మోర్త్ ఎలైన్మెంట్ అప్రూవల్ కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది. ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం ప్రాజెక్టు ఖర్చు రూ.16,310 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. ఇందులో సివిల్ పనులకు రూ.12,995 కోట్లు, 1,702 హెక్టార్ల భూసేకరణకు రూ.2,665 కోట్లు, 124 హెక్టార్ల అటవీ భూముల సేకరణకు రూ.150 కోట్లు, పర్యావరణ అనుమతులకు రూ.200 కోట్లు, ఇతర వ్యయాలకు రూ.300 కోట్లు కేటాయించారు.
ఇరువైపులా సర్వీసు రోడ్లు: ఎలైన్మెంట్ అప్రూవల్ కమిటీ ఓఆర్ఆర్కు అనుమతిచ్చినప్పుడు కేవలం లోపలివైపు (రాజధాని ప్రాంతంవైపు) మాత్రమే సర్వీస్ రోడ్డు నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపింది. ఓఆర్ఆర్కు బయటివైపు అవసరం లేదని పేర్కొంది. అప్పుడు దీనిపై సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర మంత్రితో చర్చించారు. ఇరువైపులా సర్వీసు రోడ్లు ఉంటేనే ఓఆర్ఆర్కు ఆనుకొని ఉండే గ్రామాలు, పట్టణాలకు చెందినవారు సులువుగా రాకపోకలు సాగించగలరని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీంతో ఇరువైపులా సర్వీసు రోడ్ల నిర్మించనున్నారు.
ఓడితేనేం! మళ్లీ ప్రయత్నించాం - డీఎస్పీలుగా ఎంపికయ్యాం - అదే మా విజయ రహస్యం
వ్యాపారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని నేరగాళ్లు వల - ఆంధ్రా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆధ్వర్యంలో సైబర్ సెక్యూరిటీ సదస్సు