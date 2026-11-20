అమరావతికి భారీ 'వాటర్ బ్యాంక్' - తుది దశకు చేరిన నీరుకొండ రిజర్వాయర్ పనులు
Neerukonda Reservoir Amaravati : అమరావతి నీటి భద్రత కోసం 440 ఎకరాల్లో నిర్మిస్తున్న నీరుకొండ రిజర్వాయర్ పనులు 85 శాతం పూర్తయ్యాయి. ఇది వరద నియంత్రణతో పాటు పర్యాటక కేంద్రంగా మారనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 11:28 AM IST
అమరావతి నీటి భద్రతకు నీరుకొండ రిజర్వాయర్ వాటర్ హబ్గా రూపుదిద్దుకుంటోంది. వరద జలాల నిల్వకు కేరాఫ్గా రాజధాని అవసరాలకు వాటర్ బ్యాంక్గా పర్యాటకానికి మరో ఆకర్షణగా నీరుకొండ రిజర్వాయర్ సిద్ధమవుతోంది. 440 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ జలాశయం పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి.
ఇది రాజధాని అమరావతిలోని నీరుకొండ రిజర్వాయర్. అమరావతి భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని సమగ్ర ప్రణాళికతో నిర్మిస్తున్న మూడు ప్రధాన రిజర్వాయర్లలో ఇది అతిపెద్దది. సుమారు 0.4 TMCల నీటిని నిల్వ చేసే సామర్థ్యం ఉంది. మురసు తుపాను వల్ల కొండవీటివాగు, కొటేళ్లవాగుల ద్వారా వచ్చిన వరద నీటిని ఇక్కడ నిల్వ చేశారు. గతంలో ఈ నీరంతా కొండవీటివాగు మీదుగా ఉండవల్లి వద్ద ప్రకాశం బ్యారేజీలో కలిసేది. ఇప్పుడు ఆ వరద నీటిని రాజధాని అవసరాలకు ఉపయోగపడేలా నిల్వ చేస్తున్నారు.
దాదాపు 85 శాతం పూర్తి : ఈ రిజర్వాయర్ నిర్మాణ పనులు దాదాపు 85 శాతం పూర్తయ్యాయి. నీటి నిల్వతో పాటు రిజర్వాయర్ పరిసరాలను ఆహ్లాదకరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. రిజర్వాయర్ చుట్టూ 158 ఎకరాల్లో ల్యాండ్స్కేప్ గ్రీనరీ అభివృద్ధి చేయనున్నారు. మట్టి కొట్టుకురాకుండా కంచె ఏర్పాటు పనులు కొనసాగుతున్నాయి. జలాశయం చుట్టూ బహుళ ప్రయోజన ఉద్యానవనాలు నిర్మించాలన్నది ప్రణాళిక. భవిష్యత్తులో దీన్ని పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేసే ఆలోచన కూడా ఉంది.
అమరావతిలో వరద నియంత్రణకు ప్రభుత్వం భారీ స్థాయిలో జలవనరుల వ్యవస్థ నిర్మిస్తోంది. వాగులను పునరుద్ధరిస్తోంది. ఆక్రమణలు, పూడికతో కుంచించుకుపోయిన ప్రవాహ మార్గాలను విశాలమైన కాలువలుగా మారుస్తోంది. కాలువలకు ఇరువైపులా 20 నుంచి 30 మీటర్ల మేర సుందర వనాలు పెంచనుంది. కొండవీటివాగు, పాలవాగులను ఆధునికీకరించడంతో పాటు కొత్తగా మరో కాలువ నిర్మిస్తోంది. మొత్తం మూడు ప్రధాన కాలువలు, ఆరు జలాశయాలను అభివృద్ధి చేయనుంది.
పర్యాటక, వినోద కేంద్రాలు : వీటితో వరద నీటి ప్రవాహానికి ఆటంకాలు తగ్గించడంతో పాటు నీటిని నిల్వ చేసుకునే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. రాజధాని అవసరాలకు అనుగుణంగా జలవనరులను అనుసంధానించేలా ఈ వ్యవస్థను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ జలవనరులను కేవలం వరద నియంత్రణకే పరిమితం చేయకుండా పర్యాటక, వినోద కేంద్రాలుగా మార్చాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కాలువలు, జలాశయాల వద్ద జలక్రీడలు, విహార కార్యక్రమాలకు అనువైన సదుపాయాలు కల్పించనుంది. ఇలా నీటి నిల్వ, వరద నియంత్రణ, పర్యావరణం, పర్యాటకం అన్నింటినీ అనుసంధానిస్తూ అమరావతి జలవనరుల వ్యవస్థ రూపుదిద్దుకుంటోంది.
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