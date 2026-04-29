ETV Bharat / state

"కోస్తాకు చల్లని కబురు" - రాయలసీమలో మరింత పెరగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు!

రాష్ట్రంలో 3 ప్రాంతాల్లో భిన్న వాతావరణం - వెల్లడించిన అమరావతి కేంద్రం

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 7:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

weather update today : గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు. 'వర్షాలు రాకపోయినా పర్వాలేదు. వాతావరణం చల్లబడితే చాలు!' అనుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం రానున్న 7రోజుల సమాచారం వెల్లడించింది. మూడు ప్రాంతాల్లో వేర్వేరు పరిస్థితులు ఉంటాయని పేర్కొంది. ఉత్తర కోస్తా చల్లబడే అవకాశాలున్నా దక్షిణ కోస్తాలో ఉక్కపోత, రాయలసీమలో ఉష్ణోగ్రత మరో 3డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.

రాష్ట్రంలో రాగల 7రోజులకు సంబంధించిన వాతావరణం, వర్షాలు, ఉష్ణోగ్రతకు సంబంధించిన వివరాలను అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. దాదాపుగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితే కొనసాగే అవకాశాలున్నా అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఆ తర్వాత మూడురోజులు ఇపుడున్న పరిస్థితే కొనసాగనుంది.

దక్షిణ కోస్తా, ఉత్తర కోస్తా, రాయలసీమలో వాతావరణం భిన్నంగా ఉండబోతుంది. ఉత్తర కోస్తాలో వర్షాలు, దక్షిణ కోస్తాలో ఉక్కపోత వాతావరణం, రాయలసీమలో ఎండలు దంచికొట్టే అవకాశాలున్నాయి. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు మరో 3 డిగ్రీల వరకు పెరిగే ఛాన్స్ ఉండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

ఉత్తర కోస్తాలో ఏప్రిల్ 30 నుంచి మే 3 వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఒకటీ రెండు చోట్ల ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. అదే విధంగా ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 40 నుంచి 50కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

దక్షిణ కోస్తాలో ఏప్రిల్ 30 నుంచి మే 3 వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఒకటీ రెండు చోట్ల ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. అదే విధంగా ఉరుములు, మెరుపులు, వేడి, తేమతో కూడిన అసౌకర్య వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

రాయలసీమలో ఏప్రిల్ 30 నుంచి మే 3 వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఒకటీ రెండు చోట్ల ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. అదే విధంగా ఒకటీ, రెండు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

కాగా కోస్తా, యానాం, రాయలసీమలో రాగల 5 రోజుల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల్లో గణనీయమైన మార్పు లేదని, ఆ తర్వాత గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు రాయలసీమలో 2 నుంచి 3డిగ్రీల మేర పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

TAGGED:

WEATHER UPDATE TODAY
TODAY WEATHER
FORECAST
WEATHER IN AP
WEATHER TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.