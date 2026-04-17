సుర్రుమంటున్న సీమ! - కడప 'గడప' దాటొద్దని వాతావరణశాఖ హెచ్చరిక!
రాష్ట్రంలో భగ్గుమంటున్న ఎండలు - మరో మూడు రోజుల తర్వాత చల్లబడే చాన్స్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 10:28 AM IST
AP Weather Report : ఎండలు భగ్గుమంటున్న నేపథ్యంలో అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం రానున్న వారం రోజుల పరిస్థితిని వెల్లడించింది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు మరో 4 డిగ్రీల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. మూడు రోజుల తర్వాత ఈ నెల 19 నుంచి 22 వరకు ఉత్తర కోస్తా, రాయలసీమలో జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల్లో ఉక్కపోత, అసౌకర్యమైన వాతావరణం ఉంటుందని తెలిపింది.
వర్షాలు కురుస్తాయా?, ఎండలు దంచి కొడతాయా? - వారం రోజుల్లో వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటే!
ఏపీలో మూడు ప్రాంతాల్లో భిన్న రకాల వాతావరణం నెలకొంది. ఉత్తర కోస్తాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్ష సూచన వెల్లడించిన అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం దక్షిణ కోస్తాలో ఉక్కపోత వాతావరణం ఉంటుందని తెలిపింది. ఇక రాయలసీమలో 40డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని ప్రకటించింది. గడిచిన 24గంటల్లో నంద్యాల జిల్లా సంజామలలో అత్యధికంగా 44.6డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. కడపలోనూ 44డిగ్రీలకుపైగా రికార్డు కాగా, మరో మూడు రోజులూ ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
నిప్పుల కొలిమిలా రాష్ట్రం
ఏపీ, తెలంగాణలో ఎండలు భగ్గుమంటున్నాయి. ఉదయం 9గంటలకే వాతావరణం వేడెక్కుతోంది. దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ 35 నుంచి 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదవుతుండగా, ఈ సీజన్లో ఇప్పటివరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాయలసీమలో 44డిగ్రీలకు పైగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత రికార్డయ్యింది. ఈ క్రమంలో వాతావరణ శాఖ ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలకు చల్లని కబురు అందించింది. మరో మూడు రోజుల్లో వాతావరణం చల్లబడుతుందని, అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడొచ్చని తెలిపింది.
మరో మూడు రోజుల్లో
- ఉత్తర కోస్తాలో ఈ నెల 19 నుంచి 22 వరకు మూడు, నాలుగు రోజుల పాటు అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అప్పటి వరకు వాతావరణం పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని వెల్లడించింది.
- దక్షిణ కోస్తాలో వారం రోజుల పాటు వాతావరణంలో ఎలాంటి మార్పు ఉండబోదని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. వేడి, తేమ, అసౌకర్య వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
- రాయలసీమలో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉంటుందని, ఉష్ణోగ్రతలు మరో 2నుంచి 4డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఈ నెల 19 నుంచి 22 వరకు మూడు, నాలుగు రోజుల పాటు అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అప్పటి వరకు వాతావరణం పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని వెల్లడించింది.
