రెండ్రోజులు వర్షాలు - ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం!
రాష్ట్రంలో విభిన్న వాతావరణం - ఓ వైపు ఎండలు, మరోవైపు వర్షాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 3:15 PM IST
IMD Report 2026 : రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రాంతాల్లో మూడు రకాల వాతావరణ పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఓ వైపు ఎండలు, మరో వైపు ఉక్కపోత, ఇంకో పక్కన వర్షాలు, ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండ తీవ్రత, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్జైన్ తెలిపారు. ఆదివారం ఈ సీజన్లో అత్యధికంగా శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో 46.2 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైనట్లు తెలిపారు. అదే విధంగా కొప్పెరపాడులో 46.1 డిగ్రీలు, మరో 16 జిల్లాల పరిధిలోని 286 మండలాల్లో 41 డిగ్రీలకుపైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైనట్లు వెల్లడించారు. దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు మీదుగా విస్తరించిన ద్రోణి ప్రభావంతో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా ఉత్తర కోస్తాలో ఈ నెల 5, 6 తేదీల్లో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఉరుములతో కూడిన వర్షంతో పాటు గంటకు 50-60 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
దక్షిణ కోస్తాలో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని సూచించింది. అదే విధంగా అక్కడక్కడా మెరుపులతో కూడిన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో దుమ్ముతో కూడిన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అక్కడక్కడ వేడి, తేమతో కూడిన అసౌకర్యకరమైన వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయని పేర్కొంది.
రాయలసీమలోనూ ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల తేలికపాటి నుండి మధ్యస్థ వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అక్కడక్కడ మెరుపులతో కూడిన ఉరుముగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.
