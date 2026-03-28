వీడిన అమరావతి 'పైపుల దహనం' మిస్టరీ - నిందితుడిని పట్టించిన ఆ ఒక్క ఫొటో
రాయపూడి వద్ద మేఘా ఇంజినీరింగ్ పైపుల దహనం - పక్కా ప్రణాళికతో డీజిల్ దొంగిలించి నిప్పు పెట్టిన సెక్యూరిటీ గార్డు రాము - రాత్రి తీసిన ఫొటోలోని చిన్న వెలుగే పట్టించిన వైనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 5:38 PM IST
Amaravati Pipe Fire Case Solved : రాజధాని అమరావతిలో ఇటీవల జరిగిన పైపుల దహనం కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ ఘటనలో దిమ్మతిరిగే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. తనకు సెలవు ఇవ్వలేదనే కోపంతో, స్వయంగా అక్కడే పని చేస్తున్న సెక్యూరిటీ గార్డు రాము ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం పైపులకు నిప్పు పెట్టి అడ్డంగా బుక్కయ్యాడు. గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ ఈ కేసుకు సంబంధించిన విషయాలను వెల్లడించారు. నిందితుడిని అరెస్టు చేసినట్లు ప్రకటించారు.
సెలవు ఇవ్వలేదని కోపం : రాయపూడి సమీపంలో మేఘా ఇంజినీరింగ్ కంపెనీ పైపులు, సామగ్రిని నిల్వ చేసింది. దొండపాడుకు చెందిన రాము అక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డుగా పని చేస్తున్నాడు. ఘటనకు రెండు రోజుల ముందు రాము బంధువు ఒకరు చనిపోయారు. దానికోసం రాము తన సూపర్వైజర్ హనుమంతురావును సెలవు అడిగాడు. కానీ సూపర్వైజర్ సెలవు ఇవ్వలేదు. దీంతో రాము తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యాడు. పని ఒత్తిడి కూడా ఎక్కువైంది. పైగా ఏదైనా చిన్న ప్రమాదం జరిగితే కంపెనీ వాళ్లు భయపడి సెక్యూరిటీ గార్డుల సంఖ్యను పెంచుతారని అతడు అనుకున్నాడు. సిబ్బంది పెరిగితే తనపై పని ఒత్తిడి తగ్గుతుందని, సులభంగా సెలవులు ఇస్తారని ఒక ప్లాన్ వేశాడు.
డీజిల్ దొంగతనం, రాత్రికి రాత్రే స్కెచ్ : ఈ నెల 23న రాము ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు డ్యూటీ చేశాడు. ఆ రోజంతా సూపర్వైజర్తో సెలవు విషయమై గొడవ పడ్డాడు. సాయంత్రం 5.30 గంటలకు రాయపూడిలోని ఆఫీసుకు వెళ్లి సంతకం చేశాడు. కానీ రాత్రి కూడా డ్యూటీలోనే ఉండాలని అధికారులు చెప్పడంతో మరింత కోపం పెంచుకున్నాడు. డ్యూటీకి తిరిగి వచ్చాడు. అదే సమయంలో జనరేటర్లో డీజిల్ పోసేందుకు కొందరు వచ్చారు. వారి కళ్లుగప్పి రాము ఒక లీటర్ డీజిల్ను ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో దొంగిలించాడు. ఆ బాటిల్ను సిమెంట్ పైపుల దగ్గర దాచిపెట్టాడు.
నిప్పు పెట్టాడు, చేతులు కాల్చుకున్నాడు : రాత్రి 9.30 గంటల సమయంలో రౌండ్స్ తిరుగుతూ బ్యారక్ల వైపు వెళ్లాడు. దాచిపెట్టిన డీజిల్ను ఎండుగడ్డిపై పోసి పైపులకు నిప్పు పెట్టాడు. కొద్దిగా కాలిన తర్వాత మంటలు ఆర్పేసి, ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పాలనుకున్నాడు. కానీ మంటలు అదుపు తప్పాయి. పైపులు వేగంగా కాలిపోవడం మొదలైంది. రాము కంగారు పడిపోయాడు. వెంటనే అక్కడే ఉన్న కార్బన్ డయాక్సైడ్ సిలిండర్ తీసుకుని ఆర్పేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది.
పట్టించిన 'ఆ' ఒక్క ఫొటో! : ఈ కేసులో రాము చేసిన ఒక చిన్న తప్పు అతన్ని పోలీసులకు పట్టించింది. రాత్రి 10.20 గంటలకు అంతా బాగున్నట్లు అతను ఒక ఫొటో తీసి సూపర్వైజర్కు పంపాడు. ఆ తర్వాత 10.35 గంటలకు పైపులకు నిప్పంటుకుందని మరో ఫొటో పంపాడు. పోలీసులు అతడు ముందు పంపిన 10.20 ఫొటోను జూమ్ చేసి, క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ఆ చీకటి ఫొటోలో వెనుక వైపు చిన్నగా మంటల వెలుగు కనిపించింది. అంటే ఫొటో తీయడానికే ముందే అతను నిప్పు పెట్టాడని పోలీసులకు అర్థమైంది. అదే ఆధారంగా మూడు రోజుల పాటు గట్టిగా విచారించగా రాము తన నేరాన్ని అంగీకరించాడు.
రాజధాని ప్రాంతంలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం ఇది మూడోసారి. వరుస అగ్ని ప్రమాదాలను పోలీసులు సీరియస్గా తీసుకున్నారు. రాము సెల్ఫోన్ కాల్డేటా పరిశీలించి కుట్ర కోణంపైనా ఆరా తీస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా రాజధాని ప్రాంతంలో 6 చెక్పోస్టులు ఏర్పాటు చేశామని, రాత్రి వేళల్లోనూ డ్రోన్లతో ముమ్మర గస్తీ నిర్వహిస్తున్నామని ఎస్పీ వెల్లడించారు.
"డీజిల్ ఫిల్ చేయడానికి కొంతమంది వస్తారు. డీజిల్ ఫిల్ చేసే టైమ్కి అక్కడ ఉన్న జనరేటర్ నుంచి ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్తో ఒక లీటర్ డీజిల్ దొంగతనం చేసి ఒక బాటిల్లో పెట్టడం జరిగింది. ఆ బాటిల్ను అతను సిమెంట్ పైప్స్ దగ్గర దాచి పెట్టాడు. ఆరోజు ఉదయం అతని సూపర్వైజర్ హనుమంతురావుతో గొడవ జరిగింది. సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ వాళ్లు అతనికి సెలవు ఇవ్వడం లేదని, ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ చేస్తే సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ సంఖ్య పెంచుతారనే ఉద్దేశంతో ఈ నిప్పు పెట్టడం జరిగింది. ఇంకా ఈ కేసులో ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతోంది. ఏమైనా కుట్ర కోణం ఉందేమో దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. రాజధానిలో జరుగుతున్న వరుస అగ్ని ప్రమాదాలను సీరియస్గా తీసుకున్నాం. ఇప్పటి వరకు 3 ఘటనలు జరిగాయి. ఈ మూడు ఘటనలకు ఏమైనా లింక్ ఉందా లేదా అని దర్యాప్తు కొనసాగిస్తాం. రాజధాని అమరావతి ప్రాంతంలో ఎవరైనా ఎలాంటి తప్పు చేసినా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం."-వకుల్ జిందాల్, గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ
