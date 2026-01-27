వెస్ట్ బైపాస్ రాకతో భారీ వాహనాలు మళ్లింపు - నగరంపై తగ్గిన ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి
నగరంలోకి భారీ వాహనాలు రాకుండా నియంత్రణ - రోజుకు సగటు ట్రాఫిక్ నిడివి 50 కి.మీ.లోపే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 10:09 AM IST
Vijayawada West Bypass Updates : పశ్చిమ బైపాస్లో ఒకవైపు వాహనాలను అనుమతించడం వల్ల విజయవాడ నగరం పై ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి కాస్త తగ్గింది. ఈ ప్రభావం మహానాడు జంక్షన్ , స్క్యూ వంతెన వద్ద కనిపిస్తోంది. 2వ వైపు కూడా పనులు పూర్తి అయితే వాహన రద్దీ మరింత తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఆటోనగర్కు వచ్చే భారీ వాహనాలు ప్రస్తుతం నగరంలోకి వస్తున్నాయి. వీటికీ సమయాలను నిర్దేశిస్తే గనక మరింత వాహనాల రద్దీ తగ్గుతుంది. ఆ మేరకు అధికారులు అనుమతిస్తే ట్రాఫిక్ ప్రభావం మరింత తగ్గే అవకాశముంది.
ట్రాఫిక్ అవసరాల దృష్ట్యా గుంటూరు జిల్లా కాజ వద్ద సంక్రాంతికి పశ్చిమ బైపాస్పై వాహనాల రాకపోకలకు అనుమతించారు. దీంతో గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్కు ఏలూరు వైపు వెళ్లే వాహనాలు నగరంలోకి రావడం లేదు. గుంటూరు, విజయవాడ నగర పోలీసులు కాజ వద్ద ఉన్న వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్నారు.
కేవలం 19 కి.మీ. మాత్రమే: దీంతో నిత్యం వాహనాలతో కిటకిటలాడే నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గింది. సాధారణ రోజుల్లో వారధి నుంచి ఎనికేపాడు వరకు వాహనాలు నిలిచిపోతున్నాయి. సగటున దూరం రోజుకు 100 నుంచి 150 కిలోమీటర్ల ఉండేది. ప్రస్తుతం ఇది గణనీయంగా తగ్గింది. ఇప్పుడు రోజుకు సగటున 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల లేపే ఉంటోంది. ఇక వీకెండ్, హాలిడే రోజులైతే వాహన రద్దీ మరింత పడిపోయింది. క్రమంగా 19 కి.మీ. మాత్రమే నమోదు కావడం గమనార్హం.
పనులు పూర్తియితే రద్దీ తగ్గనుంది: ఏలూరు నుంచి వచ్చి గుంటూరు మార్గంలో వెళ్లేందుకు వాహనాలకు ప్రస్తుతం అనుమతించడం లేదు. ప్రస్తుతం కాజ వద్ద ఆ మార్గంలో ఇంకా పనులు పూర్తి కాలేదు. దీంతో చినఆవుటపల్లి వద్ద బైపాస్లోకి వాహనాలను పంపడం లేదు. అందుచేత విజయవాడ నగరంలోకి వస్తున్నాయి. వీటితో ఇంకా ట్రాఫిక్ రద్దీ నెలకొంటోంది. ఆ మార్గంలో కూడా పనులు పూర్తి అయితే చాలా మేరకు రద్దీ తగ్గే వీలుంది.
ప్రస్తుతం మళ్లింపు ఇలా: నగరంలోకి భారీ వాహనాలను ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల లోపు అనుమతించడం లేదు. గుంటూరు వైపు బైపాస్ ఎక్కిన మచిలీపట్నం మార్గంలో వెళ్లే వాహనాలను గొల్లపూడి నుంచి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు, మహానాడు జంక్షన్ నుంచి లేదా శక్తి కల్యాణ మండపం మీదుగా తాడిగడప 100 అడుగుల రోడ్డులోకి మళ్లిస్తున్నారు. ఏలూరు వైపు నుంచే వాటిని కేసరపల్లి నుంచి ఉప్పులూరు మీదుగా కంకిపాడు వద్ద ఉన్న మచిలీపట్నం రహదారి పైకి పంపిస్తున్నారు.
ఆటోనగర్కు భారీ వాహనాలు: వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఆటోనగర్కు భారీ వాహనాలు నిత్యం వస్తుంటాయి. వీటికి సమయాలను నిర్దేశించక పోవడం వల్ల భారీగా వాహనాలు నగరంలోకి వస్తున్నాయి. ఇది ప్రస్తుతం సమస్యగా మారింది. బైపాస్ 2వ వైపు కూడా పనులు పూర్తి అయ్యాక భారీ వాహనాలు ఆటోనగర్లోకి అనుమతించే వేళలు నిర్ణయించే వీలుంది. ప్రస్తుతం ఆటోనగర్ నుంచి బయటకు వెళ్లే వాహనాలపై నియంత్రణ ఉంది. ఉదయం 8-10 గంటలు, సాయంత్రం 4-8 గంటల మధ్య బయటకు వచ్చేందుకు అనుమతి లేదు.
అన్ని గ్రామాల్లో రహదారుల మెరుగుదల: గత ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోడ్లన్నీ గోతుల మయమయ్యాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా కూటమి ప్రభుత్వం గత ఏడాది సంక్రాంతి నాటికి పూర్తయ్యేలా పల్లె పండగ 1.0 కింద 4,300 కి.మీ. మేర రహదారులు పనులు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. వాటి కోసం ఉపాధి హామీ పథకంలో రూ.2,000 కోట్ల మెటీరియల్ నిధులు ఖర్చు చేసింది.
మరో 15,000 కి.మీ. రోడ్లు బాగు చేయాల్సి ఉండటంతో ఉపాధి పథకంతో పాటు ఇతర కార్యక్రమాలనూ అనుసంధానించి పల్లె పండగ 2.0ని ఇటీవల ప్రారంభించారు. ఇందులో 10,000 కి.మీ. రహదారుల పనులు చేపడుతున్నారు. మరో 5,000 కి.మీ. పనులు వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రతిపాదించనున్నారు. 2028 మార్చి నాటికి అన్ని గ్రామాల్లో రహదారులు మెరుగుపరచాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
