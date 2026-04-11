జగన్ పిచ్చి వాగుడుపై చర్చ అనవసరం - అమరావతే సరైన సమాధానం చెబుతుంది : సీఎం చంద్రబాబు
రాజధాని ఒక సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ ప్రాజెక్ట్- 5 వేల ఎకరాల ల్యాండ్ బ్యాంక్ విలువ భవిష్యత్తులో లక్ష కోట్లు- హైదరాబాద్ అభివృద్ధి మోడల్లోనే అమరావతి నిర్మాణం - 'ఈ3' కార్యక్రమంలో సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 5:09 PM IST
CBN on Capital Amaravati : జగన్ (మావిగన్) చేస్తున్న విమర్శలకు రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధే సరైన సమాధానం చెబుతుందని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. పిచ్చి పట్టినట్లు మాట్లాడే వారికి ప్రజలే పిచ్చోడి ముద్ర వేస్తున్నారని తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. అలాంటి వారి పిచ్చి వాగుళ్లపై చర్చ కూడా అనవసరమని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. మంగళగిరిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో జరిగిన తెలుగుదేశం నాయకుల శిక్షణా తరగతుల్లో సీఎం స్వయంగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో, పార్టీ శ్రేణులతో ఆయన పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.
లక్ష కోట్ల నిధి అమరావతి! : అమరావతి భవిష్యత్తుపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టమైన విజన్ను వివరించారు. రాజధాని అమరావతి అనేది ఒక స్వయం ఆర్థికాభివృద్ధి (సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్) ప్రాజెక్టు అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి ఏకంగా 5 వేల ఎకరాల ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉందన్నారు. ప్రస్తుత మార్కెట్ రేట్ల ప్రకారం ఎకరం రూ. 10 కోట్లు విలువ వేసుకున్నా, ఆ భూమి మొత్తం విలువ రూ. 50 వేల కోట్లు అవుతుందని లెక్కలు చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ఎకరం రూ. 20 కోట్లకు చేరితే, ఆ భూమి విలువ ఏకంగా లక్ష కోట్లకు చేరుతుందని వివరించారు. అమరావతి గురించి, ఇటువంటి వాస్తవాలు తెలియని వారు చేసే విమర్శలను అస్సలు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.
హైదరాబాద్ మోడల్ : అభివృద్ధి అనేది ఒకరోజుతో ఆగిపోయేది కాదని, అదొక నిరంతర ప్రక్రియ అని సీఎం తేల్చిచెప్పారు. హైదరాబాద్, బెంగళూరు నగరాలు నిరంతరం విస్తరిస్తూనే ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు, ఎయిర్ పోర్ట్, ఐటీ, నాలెడ్జ్ ఎకానమీ అన్నీ హైదరాబాద్ ఆదాయాన్ని అమాంతం పెంచాయన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర మొత్తం ఆదాయంలో 70 శాతం కేవలం హైదరాబాద్ నుంచే వస్తోందని తెలిపారు. తలసరి ఆదాయంలో తెలంగాణ దేశంలోనే తొలి స్థానంలో ఉందంటే, దానికి కారణం హైదరాబాద్ నగరమేనని స్పష్టం చేశారు. సైబరాబాద్ వల్ల హైదరాబాద్ నేటికీ అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉందన్నారు. రాజధాని అమరావతి కూడా అచ్చం ఇదే హైదరాబాద్ తరహాలో అభివృద్ధి చెందుతుందని సీఎం విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
కార్యకర్తల కోసం ప్రత్యేకంగా 'ఈ3' కార్యక్రమం : పార్టీ కోసం అహర్నిశలు కష్టపడే నేతలు, కార్యకర్తల ఆర్థిక బలోపేతానికి సీఎం చంద్రబాబు ఒక కీలక ప్రకటన చేశారు. నీతి, నిజాయితీలతో కార్యకర్తలను ఆర్థికంగా నిలబెట్టేందుకు 'E3' (ఎథికల్ ఎకనమిక్ ఎంపవర్మెంట్) కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తామన్నారు. సొంత కుటుంబం కోసం తాను ఎలా ఆలోచిస్తానో, తన టీడీపీ కుటుంబం కోసం కూడా అదే విధంగా ఆలోచిస్తున్నానని సీఎం భరోసా ఇచ్చారు.
క్లీన్ పాలిటిక్స్, పాజిటివ్ ఓట్లు : ఎన్టీఆర్ భవన్లో శిక్షణ తీసుకుంటున్న నేతలు, కార్యకర్తలతో సీఎం చంద్రబాబు కాఫీ తాగుతూ ముచ్చటించారు. వారికి పలు సూచనలు చేశారు. రాష్ట్రంలో క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ చేపట్టామని, క్లీన్ ఎనర్జీని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నామన్నారు. అదేవిధంగా క్లీన్ పాలిటిక్స్ కూడా చేస్తున్నామన్నారు. క్లీన్ పాలిటిక్స్కు కేరాఫ్ అడ్రస్గా టీడీపీని నిలిపేలా కార్యకర్తలంతా పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు.నాయకులు పాజిటివ్ పాలిటిక్స్ చేయాలని, పాజిటివ్ ఓట్లు పెంచుకోవాలని సూచించారు. గతానికంటే టీడీపీ ఓట్ బ్యాంక్ మరింతగా పెరగాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలన్నారు. రాష్ట్రం కోసం ప్రభుత్వం పడుతున్న కష్టాన్ని కూడా ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా వివరించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో పథకాల అమలు తీరుపై నాయకులు, కార్యకర్తల నుంచి ఆయన ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నారు. ప్రత్యర్థి పార్టీల దుర్మార్గాలను సామాన్య కార్యకర్త సైతం మెరుగ్గా విశ్లేషించేలా రాజకీయ అవగాహన పెంచుకోవాలని సూచించారు.
