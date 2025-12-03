ETV Bharat / state

అమరావతికి పాక్షికంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వ సాయం - పార్లమెంట్‌ హామీల కమిటీ ఆక్షేపణ

రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసుకొని వేగంగా పూర్తి చేయాలని సిఫార్సు, రాజధాని అభివృద్ధికి ప్రధాన ఆటంకాలుగా అస్పష్టత

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 3, 2025

Amaravati National Priority Project: ఏపీ రాజధాని నగరం అమరావతి అభివృద్ధి అన్నది జాతీయ, ప్రాంతీయ ప్రాధాన్యమున్న అంశమని తమిళనాడు ఎంపీ (ఏఐఏడీఎంకే) ఎం.తంబిదురై నేతృత్వంలోని రాజ్యసభ హామీల కమిటీ పేర్కొంది. దీని నిర్మాణానికి కేంద్రం తొలుత హామీ ఇచ్చినా, పాక్షికంగానే ఆర్థికసాయం చేసిందని ఆక్షేపించింది.

త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని సిఫార్సు: అయితే ఇప్పటికైనా కేంద్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసుకుని దీని నిర్మాణాన్ని త్వరితగతిన చేపట్టి పూర్తిచేయాలని తాజాగా సిఫార్సు చేసింది. అమరావతి నిర్మాణం గురించి 2019 జనవరి 1వ తేదీన బీజేపీ సభ్యుడు సుజనాచౌదరి రాజ్యసభలో అడిగిన ప్రశ్నకు అప్పటి ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్‌జైట్లీ అమరావతిలో ప్రభుత్వ భవనాల సముదాయ నిర్మాణం కోసం రూ.11,602 కోట్లు, అనుబంధ మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం రూ.39,937 కోట్లతో ఏపీ ప్రభుత్వం నీతిఆయోగ్‌కు డీపీఆర్‌ సమర్పించింది.

అనంతరం దానిపై నీతిఆయోగ్‌ కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధిశాఖ అభిప్రాయాలు కోరింది. అయితే అవి ఇంకా రావాల్సి ఉందని సమాధానం ఇచ్చారు. అప్పట్లో సభాముఖంగా ఇచ్చిన హామీ అమలు ఎంతవరకు వచ్చిందన్న అంశంపై ఈ హామీల కమిటీ అధ్యయనం చేసి మంగళవారం రాజ్యసభకు నివేదిక సమర్పించింది. అందులో కేంద్రానికి తగిన సిఫార్సులను చేసింది.

లోపించిన సమన్వయం, స్పష్టత: ఏపీ రాజధానిగా అమరావతి అభివృద్ధి అన్నది జాతీయంగా, ప్రాంతీయంగా చాలా ప్రాధాన్యమున్న అంశం. కేంద్రం దీనికి పాక్షికంగానే ఆర్థికసాయం చేసింది. క్షేత్రస్థాయిలో నిర్మాణ పనులు నిదానంగా సాగుతున్నాయి. అనిశ్చితిలో ఉన్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్రప్రభుత్వాల మధ్య సమన్వయం లోపించడం, సవరించిన ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదనలు సమర్పించడంలో జాప్యం, నిధులు, ప్రాజెక్టు అమలు ప్రణాళిక విషయాల్లో స్పష్టత లోపించడం రాజధాని అభివృద్ధికి ప్రధాన ఆటంకాలుగా మారాయి.

రైల్వే ప్రాజెక్టును వేగంగా పూర్తి చేయాలి: కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్‌ వేదికగా ఇచ్చిన హామీని తప్పనిసరిగా అమలు చేసి, ప్రభుత్వానికి ఉన్న విశ్వసనీయతను నిలబెట్టుకోవాలి. అభివృద్ధి విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజల నిజమైన ఆకాంక్షలను నెరవేర్చాలి. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదించి సవరించిన డీపీఆర్‌ను తెప్పించుకోవాలి. స్పష్టమైన ఆర్థిక రోడ్‌ మ్యాప్‌ రూపొందించాలి. ప్రాజెక్టు వయబిలిటీని మదింపు చేసి, ఇచ్చిన హామీని సాధ్యమైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని కమిటీ కేంద్రానికి సిఫార్సు చేసింది.

విజయవాడ- గుంటూరు- అమరావతి రైల్వే ప్రాజెక్టును వేగంగా పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని కూడా ఈ కమిటీ పేర్కొంది. ఈ ప్రాజెక్టు సవరించిన అంచనాలను రూ.2,047 కోట్లతో ఖరారు చేసినప్పటికీ, ఎప్పటిలోపు పూర్తిచేస్తామన్న విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పలేదని ఆక్షేపించింది.

రైల్వేశాఖ దీనిపై సంబంధిత శాఖలు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వంతో సంప్రదించి ఖర్చు విషయంలో వాటాల (కాస్ట్‌ షేరింగ్‌) సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని సూచించింది. ఈ ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన అనుమతులు తీసుకొని, సాధ్యమైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని సిఫార్సు చేసింది.

కేంద్రీయ వర్శిటీలోనూ సమస్యలు: అనంతపురంలో తలపెట్టిన కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయానికి 519 ఎకరాలు కేటాయించినా, మౌలిక వసతుల పరంగా ఇంకా చాలా సమస్యలున్నాయి. అప్రోచ్‌ రోడ్డు నిర్మాణం, విద్యుత్తు సరఫరా సమస్యలు పరిష్కరించాలి. క్యాంపస్‌ మీదుగా వెళ్లే హైటెన్షన్‌ విద్యుత్తు లైన్లు తొలగించాలని కమిటీ పేర్కొంది.

