అమరావతి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం - తొలి దశలో రూ.3,409 కోట్ల పెట్టుబడి

4,618 ఎకరాల్లో అమరావతి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం - తాడికొండ మండలం రావెల సమీపంలో స్థలం గుర్తింపు - గ్రామాల్ని తరలించకుండా స్థల ఎంపికలో జాగ్రత్తలు - భూసమీకరణా, సేకరణా అనేది త్వరలో నిర్ణయం

Published : May 15, 2026 at 10:06 AM IST

Amaravati International Airport : రాజధాని అమరావతిని అంతర్జాతీయ వైమానిక మ్యాప్‌పై నిలబెట్టే భారీ విమానాశ్రయ ప్రాజెక్టుకు రూపురేఖలు ఖరారు అయ్యాయి. తాడికొండ మండలం రావెల సమీపంలో 4,618 ఎకరాల్లో ఆధునిక సదుపాయాలతో విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించే దిశగా ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసింది. గ్రామాల తరలింపుల అవసరం లేకుండా జాగ్రత్తగా స్థల ఎంపిక చేస్తూ ప్రజాహితానికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. రూ.3,409 కోట్ల తొలిదశ పెట్టుబడితో భారీ సామర్థ్యంతో ఈ ప్రాజెక్టు అమరావతి అభివృద్ధికి గేమ్‌ ఛేంజర్‌గా మారనుంది.

గుంటూరు జిల్లా తాడికొండ మండలంలోని రావెల గ్రామం సమీపంలో సుమారు 4,618 ఎకరాల భూమిని అమరావతి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి అనువైన ప్రదేశంగా గుర్తించారు. రాజధానితో పాటు అటు గుంటూరు, విజయవాడ నగరాలతో సామీప్యత, అదే విధంగా వాటికి ఉన్న కనెక్టివిటీ (అనుసంధానత) వంటి వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ స్థలాన్ని ఎంపిక చేశారు. ఎంపిక చేసిన ప్రాంతం ప్రతిపాదిత అమరావతి అవుటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డుకు సమీపంలో ఉంది. రాజధానిలోని ప్రస్తుత సచివాలయం నుంచి సుమారు 15 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంది.

ఒక్క గ్రామాన్ని తరలించకుండా స్థల ఎంపికలో జాగ్రత్తలు: హైదరాబాద్‌లో శంషాబాద్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మాణం కోసం 4 గ్రామాల్ని తరలించారు. ఇక్కడ విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి ఒక్క గ్రామాన్ని కూడా తరలించకుండా, వాటినీ అభివృద్ధిలో భాగం చేయాలన్న ప్రభుత్వ విధానానికి కట్టుబడి గ్రామాల్ని తరలించకుండా స్థల ఎంపికలో జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఎంపిక చేసిన భూములు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న రాజధాని 2వ భూ సమీకరణలో లేవు. భూసమీకరణలో తీసుకుంటారా? భూ సేకరణకు వెళతారా? అనే విషయంలో రైతుల అభిమతానికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వం త్వరలో ఒక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముంది.

అమరావతి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి భారత విమానాశ్రయాల ప్రాధికార సంస్థ ఇప్పటికే ప్రీ ఫీజిబులిటీ స్టడీ పూర్తి చేసి పచ్చజెండా ఊపింది. రైట్స్‌ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ టెక్నో, ఎకనమిక్‌ ఫీజిబులిటీ రిపోర్టు సిద్ధం చేసింది. త్వరలో విస్తరించనున్న అనంతపురం- గుంటూరు జాతీయ రహదారి NH-544D విమానాశ్రయం పక్కగా వెళుతూ కోల్‌కతా-చెన్నై హైవేలో కలుస్తుంది.

తొలి దశలో రూ.3,409 కోట్ల పెట్టుబడి: అమరావతి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని భారీ బోయింగ్‌ 777 విమానాలు కూడా దిగేలా డిజైన్‌ చేశారు. తొలి దశలో 3,409 కోట్ల పెట్టుబడి అవసరమవుతుందని అంచనా వేశారు. ప్రయాణికుల రద్దీని బట్టి విమానాశ్రయాన్ని వచ్చే 60 ఏళ్ల కాలంలో ఐదు దశల్లో విస్తరిస్తూ వెళ్లేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. 2028-30 మధ్య విమానాశ్రయం నిర్మాణం పూర్తవుతుందని అంచనా. అప్పటి నుంచి మొదటి పదేళ్ల కాలంలో ఈ విమానాశ్రయం నుంచి రాకపోకలు సాగించే వార్షిక ప్రయాణికుల గరిష్ఠ సంఖ్య 63.5 లక్షలకు చేరుతుందని అంచనా వేసి, దానికి అనుగుణంగా తొలి దశ ప్రాజెక్టును డిజైన్‌ చేశారు.

తొలిదశ ప్రాజెక్టును 2,648 ఎకరాల్లో అభివృద్ధి చేస్తారు. 4 వేల మీటర్ల పొడవు, 60 మీటర్ల వెడల్పుతో ఒక రన్‌వే నిర్మిస్తారు. అమరావతిలో కేవలం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని మాత్రమే నిర్మించారు. దానితో పాటు విమానాల మెయింటెనెన్స్, రిపేర్స్, ఓవర్‌హాల్‌ సదుపాయం, హోటళ్లు, కమర్షియల్‌ కాంప్లెక్స్‌ల వంటి వాణిజ్య ప్రాజెక్టులతో సకల హంగులతో డిజైన్‌ చేశారు. 4,618 ఎకరాలకు గాను 3,823 ఎకరాల్లో విమానాశ్రయం, సంబంధిత సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. 795 ఎకరాల్ని వాణిజ్య అవసరాల కోసం కేటాయిస్తారు. అప్రోచ్‌ రోడ్డు కోసం మరో 200 ఎకరాలు అవసరమని గుర్తించారు.

