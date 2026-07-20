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'లుక్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్' - జెట్ స్పీడ్​లో అమరావతి 'ఐకానిక్ టవర్స్' పనులు

పునాది దశల సవాళ్లను జయించి శరవేగంగా శాశ్వత సచివాలయ నిర్మాణం - దేశంలోనే తొలిసారిగా డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీతో సచివాలయం నిర్మాణం - నేలను వీడి ఆకాశం వైపు దూసుకెళ్తున్న విభాగాధిపతుల ఐకానిక్ టవర్లు

Amaravati Iconic Towers Works
Amaravati Iconic Towers Works (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 7:15 AM IST

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Amaravati Iconic Towers Works : గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి చెక్ పెట్టి బాలారిష్టాలను దాటుకుని పునాది దశల సవాళ్లను జయించి నవ్యాంధ్ర కలలకు నిలువెత్తు రూపంగా అమరావతి శాశ్వత సచివాలయం శరవేగంగా ఆవిష్కృతమవుతోంది. దేశంలోనే తొలిసారిగా డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీతో నిర్మితమవుతున్న సచివాలయం, విభాగాధిపతుల ఐకానిక్ టవర్లు ఇప్పుడు నేలను వీడి ఆకాశం వైపు జెట్ స్పీడ్‌తో దూసుకెళ్తున్నాయి. రాష్ట్ర పరిపాలనకు శాశ్వత కేంద్ర బిందువుగా నిలవనున్న ఈ మహా నిర్మాణాలు అమరావతి రూపురేఖలను రోజురోజుకీ మార్చేస్తూ 'లుక్ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్'ను కళ్లముందు ఆవిష్కరిస్తున్నాయి.

సంప్రదాయ భవనాల్లా నిలువు స్తంభాలు, అడ్డ బీమ్స్‌పై ఆధారపడే నిర్మాణం కాదు ఇది. దేశంలోనే తొలిసారిగా డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీతో అమరావతి సచివాలయం, హెచ్‌వోడీ టవర్లు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. త్రిభుజాకార ఉక్కు నిర్మాణం, మధ్యలో పటిష్ఠమైన కోర్​వాల్‌తో ఈ ఐకానిక్ టవర్లు ప్రపంచస్థాయి ఇంజినీరింగ్‌కు ప్రతీకగా నిలుస్తున్నాయి. డయాగ్రిడ్ నిర్మాణంలో భవనంపై పడే బరువు ఒకే చోట కాకుండా మొత్తం నిర్మాణానికి సమానంగా పంపిణీ అవుతుంది. దీంతో భూకంపాలు, పెనుతుపాన్ల వంటి ప్రకృతి విపత్తులను కూడా ఈ టవర్లు మరింత సమర్థంగా తట్టుకునేలా రూపకల్పన చేశారు.

Amaravati works Updates : లోపల నిలువు స్తంభాలు లేకపోవడంతో మొత్తం ఫ్లోర్ స్పేస్‌ను కార్యాలయాలకే వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు విశాలమైన పని వాతావరణంతో పాటు స్టీల్ వినియోగం తగ్గడం వల్ల నిర్మాణం మరింత సమర్థవంతంగా మారుతోంది. 26 X 23 మీటర్ల విస్తీర్ణంలో నిర్మిస్తున్న కోర్​వాల్‌లో లిఫ్ట్​లు, మరుగుదొడ్లు, పాంట్రీ, ఫైర్ సేఫ్టీ వ్యవస్థలు అన్నీ ఒకేచోట ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఒక్కో అంతస్తు 50 X 50 మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉండి ఆధునిక పరిపాలనకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

జీఏడీ టవర్‌లో 16, మిగిలిన 4 టవర్లలో 15 చొప్పున లిఫ్ట్​లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఒకే షాఫ్ట్‌లో 2 కాప్సూల్స్ తిరిగే డ్యూయల్ కాప్సూల్ వ్యవస్థతో పాటు అవి ఢీ కొనకుండా అత్యాధునిక యాంటీ-కొలిజన్ టెక్నాలజీని అమర్చుతున్నారు. ఐదు ప్రధాన టవర్లతో పాటు 9 ఎమినిటీస్ బ్లాక్స్ నిర్మిస్తున్నారు. ప్రజాఫిర్యాదుల హాల్, సమావేశ మందిరాలు, బ్యాంకులు, పోస్టాఫీస్, లైబ్రరీ, జిమ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, చైల్డ్‌కేర్ సెంటర్, టెర్రస్ గార్డెన్స్‌తో ఇది సమగ్ర పరిపాలనా సముదాయంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది.

40 నుంచి 50 అంతస్తుల టవర్లు కావడంతో పునాదుల నిర్మాణమే అతిపెద్ద సవాల్​గా మారింది. వర్షాలు, నీటి సమస్యల మధ్య దాదాపు రెండేళ్లు ఫౌండేషన్ పనులకే పట్టినా ఇప్పుడు ఆ దశ దాటి భవనాలు మూడంతస్తుల ఎత్తుకు చేరుకుని శరవేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. విదేశీ జంపింగ్ ఫార్మ్‌వర్క్ టెక్నాలజీతో షట్టరింగ్‌ను నిమిషాల వ్యవధిలోనే పైఅంతస్తుకు తరలిస్తున్నారు. దీంతో రోజుల వ్యవధిలోనే ఒక్కో అంతస్తు పూర్తవుతూ నిర్మాణ వేగం 3 రెట్లు పెరిగింది.

డైమండ్ ఆకారంలో పైకి ఎదిగే డయాగ్రిడ్ నిర్మాణం ఇప్పుడు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సివిల్ పనులు శరవేగంగా సాగుతుండగా ఇదే వేగం కొనసాగితే అనుకున్న సమయంలోగా ఐకానిక్ టవర్ల ప్రధాన నిర్మాణం పూర్తికానుంది. అమరావతి పరిపాలనా గుండెకాయగా నిలవబోయే ఈ నిర్మాణాలు నవ్యాంధ్ర ఆశయాలకు శాశ్వత చిరునామాగా అవతరించనున్నాయి.

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