విజయవాడ చెంతనే బుల్లెట్ రైలు! - 13 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే అమరావతి హైస్పీడ్ స్టేషన్
Amaravati High Speed Rail Corridor: అమరావతి రైల్వే స్టేషన్ను విజయవాడకు కేవలం 13 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే నిర్మించనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనకు నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ కార్పొరేషన్ సమ్మతించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:50 AM IST
బుల్లెట్ రైళ్లు పరుగులు పెట్టేలా నిర్మించనున్న హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్లో అమరావతి రైల్వే స్టేషన్ను విజయవాడకు కేవలం 13 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే నిర్మించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనకు నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ కార్పొరేషన్ సమ్మతించింది. హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతి మీదుగా చెన్నై వెళ్లే ఈ కారిడార్ విజయవాడకు దూరంగా ఉంటే, నగరవాసులు బుల్లెట్ రైల్ కోసం స్టేషన్కు చేరుకోవడానికి రోడ్డు మార్గంలో వాహనాల్లో సుదూర ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి బదులు వీలైనంత తక్కువ దూరంలో ఉండేలా చూడాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావించింది. అందుకే విజయవాడకు 13 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే అందుబాటులో ఉండేలా అమరావతి స్టేషన్ను ప్రతిపాదించారు. హైదరాబాద్-అమరావతి-చెన్నై కారిడార్ ఏపీలోని దాచేపల్లి, అమరావతి, గుంటూరు, చీరాల, ఒంగోలు, కావలి, నెల్లూరు, గూడూరు, తిరుపతి మీదుగా చెన్నైకి చేరుకుంటుంది.
ఎలైన్మెంట్పై రైల్వే బోర్డే స్పష్టతనివ్వాలి: హైదరాబాద్–అమరావతి–చెన్నై కారిడార్ మొత్తం పొడవు 760 కిలోమీటర్లు కాగా, ఇందులో 518 కిలోమీటర్ల మేర ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిధిలోకి వస్తుంది. దీనికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అనుమతులు మంజూరు చేసింది. అయితే, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు ఎలైన్మెంట్ విషయంలో ఇంకా ఎటువంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. శంషాబాద్, భారత్ సిటీ, డ్రైపోర్ట్, హాలియా, వాడపల్లి మీదుగా ఈ కారిడార్ ఏపీలోకి ప్రవేశించేలా ఓ ఎలైన్మెంట్ను ప్రతిపాదించారు. ఇది హైదరాబాద్కు దూరమవుతుందని, ఈ కొత్త మార్గంలో కారిడార్ ఎందుకు అనేవాదన ఉండటంతో ఎలైన్మెంట్పై తేల్చడం లేదని తెలిసింది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి దీనిపై స్పష్టత ఇవ్వలేదు. దీంతో నేషనల్ హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (NHSRCL) అధికారులు ఫైనల్ లొకేషన్ సర్వే (FLS), డీపీఆర్ తయారీని కూడా ప్రస్తుతానికి పక్కనపెట్టారు. ఏ మార్గంలో కారిడార్ వెళ్లాలనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకున్నాక ఎఫ్ఎల్ఎస్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు. ఇదే విషయాన్ని ఇటీవల రైల్వే బోర్డుకు తెలియజేసింది. దీనిపై బోర్డు స్థాయిలో నిర్ణయం తీసుకోవాలని సూచించారు.
చెన్నై-బెంగళూరు కారిడార్లోనూ అంతే: చెన్నై-బెంగళూరు కారిడార్ విషయంలోనూ ఇదే విధంగా సందిగ్ధత నెలకొంది. గతంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వం పెరందూరు వద్ద విమానాశ్రయం నిర్మించాలని భావించింది. దీంతో చెన్నై-చిత్తూరు-బెంగళూరు హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ఎలైన్మెంట్ ఆ విమానాశ్రయానికి దగ్గరగా వెళ్లేలా ప్రతిపాదించారు. అయితే ఈ ఏడాది మే నెలలో అక్కడ ఏర్పడిన కొత్త ప్రభుత్వం, విమానాశ్రయ ప్రతిపాదనను పెరందూరు నుంచి మరో చోటుకు మార్పు చేసింది. దీంతో హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ ఎటు నిర్మించాలనే దానిపై స్పష్టత లేదు.
హైదరాబాద్-అమరావతి-చెన్నై కారిడార్ తిరుపతి మీదుగాను, చెన్నై-బెంగళూరు కారిడార్ చిత్తూరు మీదుగా వెళ్లేలా ప్రణాళిక ఉండటంతో ఈ కారిడార్లకు అనుసంధానం ఉండేలా తిరుపతి-చిత్తూరు మధ్య లింక్ కారిడార్ నిర్మించాలని ఏపీ ప్రభుత్వం గతంలో కోరింది. దీనికి కేంద్రం సమ్మతి తెలిపి, ఫైనల్ లొకేషన్ సర్వేకు ఆదేశించింది. ఇప్పుడు చెన్నై-బెంగళూరు కారిడార్ ఎలైన్మెంట్సై స్పష్టత లేకపోవడంతో, ఏపీ ప్రభుత్వం కోరిన తిరుపతి-చిత్తూరు లింక్ కారిడార్ ప్రతిపాదన తాత్కాలికంగా ఆగింది.
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