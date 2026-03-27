రాజధానిలో పైపుల దహనం కేసు కొలిక్కి - కాపలాదారే నిప్పు పెట్టినట్లు నిర్ధరణ

రాయపూడి సమీపంలో పైపులు దగ్ధమైన ఘటనకు కాపలాదారుడే కారణం - సెక్యూరిటీ గార్డు రాము నిప్పు పెట్టినట్లు ప్రాథమికంగా తేల్చిన పోలీసులు - నిప్పుపెట్టేందుకు కారణాలేంటి? ఎవరైనా ప్రోత్సహించారా?అన్న కోణంలో ఆరా

Published : March 27, 2026 at 10:49 AM IST

Amaravati Fire Mystery Solved Security Guard Behind Pipe Burning Incident : రాజధాని అమరావతిలోని రాయపూడి సమీపంలో పైపులు దగ్ధమైన ఘటనకు కాపలాదారుడే కారణం అని పోలీసులు నిర్ధారణకు వచ్చారు. ఘటనా స్థలంలో పని చేస్తున్న సెక్యూరిటీ గార్డు రాము నిప్పు పెట్టినట్లు తేల్చారు. అయితే ఇందుకు కారణాలేంటి? ప్రోత్సహించిన వారెవరైనా ఉన్నారా? అన్న కోణంలో ఆరా తీస్తున్నారు. రాజధాని ప్రాంతంలో వరుసగా 3 అగ్నిప్రమాద ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. కోట్ల రూపాయల విలువైన పైపులు ధ్వంసం కావడం వల్ల ఈ వ్యవహారాన్ని ప్రభుత్వం సీరియస్​ తీసుకుంది. వరుస అగ్ని ప్రమాదాల వెనుక గల కారణాలు అన్వేషించి బాధ్యుల్ని గుర్తించడానికి పోలీసు యంత్రాంగం ప్రత్యేక దర్యాప్తు చేసింది.

ఎవరెవరితో సంభాషించారనే విషయాల పై ఆరా : గుంటూరు అదనపు ఎస్పీ రవికుమార్ ఆధ్వర్యంలో 4 బృందాలు పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఘటనాస్థలిలో సాక్షులను పోలీసులు విచారించారు. పక్కనే క్యాంపుల్లో ఉంటున్న కార్మికుల వివరాలు సేకరించారు. ఫోన్​ కాల్స్ డేటా, అనుమానాస్పద వ్యక్తుల విచారణ ఘటనాస్థలిలో ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఏమైనా ఉన్నాయా? వంటి వాటి పై దృష్టి సారించారు.

క్లూస్ టీం, ఫోరెన్సిక్ బృందం ఇచ్చిన సమాచారాన్ని ఒక బృందం విశ్లేషించింది. పైపులు దగ్ధమైన సమయంలో సెల్‌ టవర్ సిగ్నల్స్‌ ఆధారంగా ఆ సమయంలో ఏ ఫోన్ కాల్స్ వెళ్లాయి? ఎంతమంది మాట్లాడుకున్నారు? ఎవరెవరితో సంభాషించారనే విషయాలపై ఆరా తీసి విశ్లేషించారు. అదే సమయంలో ఎవరెవరు ఆ ప్రాంతంలో సంచరించారనే కోణంలో గాలించారు.

కొంత సమాచారం సేకరించిన తర్వాతా సెక్యూరిటీ గార్డు రామును ఘటనాస్థలికి తీసుకెళ్లారు. ఆరోజు ఏం జరిగిందన్న అన్న విషయాన్ని అతడ్ని క్షుణ్ణంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. మంటలు ఏ సమయంలో ఎప్పుడు గుర్తించారు? ఏప్రాంతంలో గుర్తించారు? తొలుత ఎవరికీ సమాచారం ఇచ్చారు? మంటలు అదుపుచేయడానికి చేసిన ప్రయత్నాలేమిటి? ఎంత సమయంలో మంటలు విస్తరించాయి? వంటి అంశాలపై ప్రశ్నించారు.

కాపలాదారే పైపులకు నిప్పు పెట్టినట్లు నిర్ధరణ: పైపులకు కాపలాగా ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డు రాము నుంచి వివరాలు సేకరించారు. ఈ క్రమంలో పొంతన లేని సమాధానాలు చెప్పడంతో పోలీసులకు అతనిపై అనుమానం కలిగింది. అతడిని 2 రోజుల పాటు అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించి పలు వివరాలు రాబట్టారు. ఘటనాస్థలిలో ఆధారాలు, సాంకేతిక డేటా విశ్లేషణ, పలు మార్గాల్లో సేకరించిన సమాచారం మేరకు కాపలాదారే నిప్పు పెట్టినట్లు పోలీసులు నిర్ధరణకు వచ్చారు.

సిట్ అధికారి రవికుమార్, తుళ్లూరు సర్కిల్ ఇన్​స్పెక్టర్ (C.I) శ్రీనివాసరావు, సిట్ బృందంతో భేటీ అయ్యి జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ అగ్ని ప్రమాద ఘటన దర్యాప్తు పై చర్చించారు. గురువారం ఘటనాస్థలికి సెక్యూరిటీ గార్డు రామును తీసుకెళ్లారు. ఈనెల 23 రాత్రి ఏం జరిగింది అన్న విషయాన్ని మరోసారి సీన్ రీకనస్ట్రక్షన్ చేసి కొన్ని విషయాలు నిర్ధారించుకున్నారు.

రాజధాని అగ్నిప్రమాద ఘటన సాంకేతిక ఆధారాాల విశ్లేషణ ద్వారా కేసును కొలిక్కి తెచ్చినట్లు సమాచారం. అయితే కాపలాదారుడే నిప్పు పెట్టడానికి కారణాలు ఏంటి? అందుకు ఎవరైనా ప్రోత్సహించారా? దీని వెనుక ఏదైనా కుట్ర దాగి ఉందా? అన్న కోణంలో ఆరా తీస్తున్నారు.

