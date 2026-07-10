రాజధానికి భూములిచ్చిన రైతుల అసంతృప్తి - సీఆర్డీఏ సరిగా పట్టించుకోవట్లేదని ఆరోపణ
సమస్యల పరిష్కారంపై మీనమేషాలు లెక్కిస్తోందని రైతుల ఆవేదన - గ్రామ కంఠాలు, వీధి పోటు వంటి సమస్యలపై స్పందన లేదని ఆరోపణ - అమరావతి అభివృద్ధి సలహా మండలి పేరుతో కమిటీ ఏర్పాటుకు నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 9:26 AM IST
Amaravati Farmers Land Issues : రాజధానికి భూములిచ్చిన రైతుల సమస్యల పరిష్కారంలో సీఆర్డీఏ మీనమేషాలు లెక్కిస్తోంది. అసైన్డ్ భూములు, గ్రామ కంఠాలు, వీధి పోటు, ఎఫ్ఎస్ఐ పెంపు వంటి కీలక సమస్యల విషయంలో అధికారుల నుంచి సరైన స్పందన రావట్లేదని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన త్రిసభ్య కమిటీ దృష్టికి తెచ్చిన సమస్యలు కూడా ఇంకా పెండింగ్లో ఉండటంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇకపై ప్రభుత్వం, సీఆర్డీఏ అధికారులతో సంప్రదింపుల కోసం అమరావతి అభివృద్ధి సలహా మండలి పేరుతో ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు.
జగన్ పాలన ఐదేళ్లూ పోరాడుతూనే ఉన్న రైతులు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. కౌలు గడువును మరో ఐదేళ్లు పెంచడంతో కాస్త ఊరట చెందారు. అయితే రైతులకిచ్చిన ప్లాట్ల అభివృద్ధి, అసైన్డ్ సమస్యలు, గ్రామ కంఠాలు, జరీబు భూములు, భూసమీకరణ జరగని భూముల్లో ప్లాట్ల కేటాయింపు, వీధి పోటు, గ్రామాల మీదుగా వెళ్లే ప్రధాన రహదారులకు భూములివ్వడం వంటి సమస్యలు అలాగే ఉండిపోయాయి.
వీటన్నింటినీ రైతులు ప్రభుత్వం ముందుంచారు. వరుస క్రమంలో సమస్యలు పరిష్కరించేలా సీఎం చంద్రబాబు కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే తెనాలి శ్రావణ్కుమార్తో త్రిసభ్య కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. కమిటీ పలుమార్లు రైతులతో సమావేశమైంది. సీఆర్డీఏ అధికారులతోనూ చర్చించింది. కానీ ఇప్పటికీ చాలావరకు పెండింగ్లోనే ఉన్నాయి.
నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో జాప్యం - పరిష్కారంలో ఆలస్యం: సీఆర్డీఏ కమిషనర్లు తరచుగా మారడం వల్ల చాలా సమస్యలు మళ్లీ మొదటి నుంచి వినాల్సి వస్తోంది. దీనివల్ల నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో జాప్యం, పరిష్కారంలో ఆలస్యం జరుగుతోంది. సీఆర్డీఏ కమిషనర్కు తోడుగా ప్రభుత్వం ముగ్గురు ఐఏఎస్ అధికారులను అదనపు కమిషనర్లగా నియమించింది. అయితే కేవలం రైతుల సమస్యల పరిష్కారం కోసమే ఒకరిని నియమిస్తే సమస్యలపై అవగహన, పరిష్కారం సులువు అవుతుంది. కానీ అలా జరక్క సమస్యలు కొలిక్కి రావడం లేదు. చిన్న రైతులు తమ సమస్యలను త్రిసభ్య కమిటీ ముందుకు తీసుకురాలేకపోతున్నారు. నేరుగా సీఆర్డీఏ ఆఫీసుకు వెళ్తే సరిగ్గా స్పందించడం లేదని ఆరోపిస్తున్నారు.
కౌలు సరిగా పడటం లేదు: రాజధానిపై నమోదైన కేసులు సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఆర్ -5 జోన్ సమస్య అలాగే ఉంది. మరోవైపు గ్రామ కంఠాల గుర్తింపు, వీధి పోటు ప్లాట్ల మార్పు వంటి విషయాల్లో అన్యాయం జరుగుతోందని కొందరు రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. అసైన్డ్ భూముల విషయంలో జగన్ సర్కార్ నాడు సిట్ విచారణకు ఆదేశించడంతో రైతులు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కౌలు సరిగా పడటం లేదు. రిటర్నబుల్ ప్లాట్లు రిజిస్ట్రేషన్కు అవకాశం లేకుండా పోయింది. మరికొందరికి ఇంకా ప్లాట్లు కేటాయించలేదు. ఇవన్నీ పరిష్కరించాలని అసైన్డ్ రైతులు కోరుతున్నారు.
"మేము సీఆర్డీఏ కార్యాలయానికి వెళ్లి మా సమస్యలను చెబుతున్నా, అధికారులు వాటికి కనీస ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వర్గాలకు కూడా తగిన అవకాశం కల్పించాలి. అదే విధంగా రాజధాని నిర్మాణం కోసం భూములిచ్చిన అసైన్డ్ రైతులకు ఇప్పటికీ కౌలు రాలేదు." - రాజధాని రైతులు
అమరావతి అభివృద్ధి సలహా మండలి పేరుతో: రైతులకు ఇచ్చిన ప్లాట్ల అభివృద్ధి పనులు మందకొడిగా సాగుతున్నాయి. చాలా చోట్ల రహదారులు, విద్యుత్ సౌకర్యం కల్పించడంతో పాటు తాగునీరు, డ్రైనేజీ వసతులు ఏర్పాటు చేయాలి. వేల కోట్లు అమరావతిలో ఖర్చు చేస్తున్న ప్రభుత్వం రాజధాని గ్రామాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనను సరిగా పట్టించుకోవట్లేదని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో సమస్యల పరిష్కారానికి అమరావతి అభివృద్ధి సలహా మండలి పేరుతో కమిటీగా ఏర్పడాలని నిర్ణయించారు. రైతుల సమస్యల్ని వ్యక్తిగత కోణంలో కాకుండా ఉమ్మడిగా చూసి పరిష్కరించేందుకు సీఆర్డీఏ అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. సమస్యల్ని ప్రత్యేకంగా చూడాలనే అభిప్రాయం రైతుల్లో వ్యక్తమవుతోంది.
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