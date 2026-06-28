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'మళ్లీ విధ్వంసం సృష్టించాలని చూస్తే ఊరుకోం' - వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై రాజధాని రైతులు తీవ్ర ఆగ్రహం

అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అమరావతిని వైఎస్సార్సీపీ అంధకారం చేసిందని రైతుల ధ్వజం - మళ్లీ ఇప్పుడు అమరావతిలో అడుగుపెడతామంటే ఒప్పుకోబోమన్న రైతులు -రాజధానిగా అమరావతిని ఒప్పుకున్నాకే పర్యటించాలని స్పష్టం చేసిన రైతులు

Amaravati Farmers Fire on YSRCP Leaders
Amaravati Farmers Fire on YSRCP Leaders (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 7:17 AM IST

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Amaravati Farmers Fire on YSRCP Leaders : అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అంధకారం చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు మళ్లీ ఇప్పుడు అమరావతిలో అడుగుపెడతామంటే ఒప్పుకోబోమని రాజధాని రైతులు తేల్చిచెబుతున్నారు. రాజకీయాల కోసం గ్రామాల్లోకి వచ్చి కుట్రలకు పాల్పడుతామంటే సహించబోమని తెల్చిచెప్పారు. రాజధానిగా అమరావతిని ఒప్పుకున్నాకే ఈ ప్రాంతంలో పర్యటించాలని స్పష్టం చేస్తున్నారు. లేకుంటే ప్రస్తుతం ట్రైలర్‌ మాత్రమే చూశారని హెచ్చరించారు.

మూడు రాజధానుల నిర్ణయంతో తమ పొట్టకొట్టారంటూ వైఎస్సార్సీపీపై ఆగ్రహంగా ఉన్న అమరావతి రైతులు ఆ పార్టీ ముఖ్య నేతలు అమరావతి పర్యటనకు రావడంతో తీవ్రస్థాయిలో ప్రతిఘటించి నిరసన తెలిపారు. రెచ్చగొట్టేలా ప్రవర్తించిన వారికి గట్టిగా సమాధానమిస్తూ అడ్డుకున్నారు. ఉండవల్లి, పెనుమాక పరిసర ప్రాంతంలో ఇరువర్గాల మధ్య జరిగిన ఘర్షణ చివరకు రాళ్లు, కోడిగుడ్ల దాడికి దారితీసింది.

'మళ్లీ విధ్వంసం సృష్టించాలని చూస్తే ఊరుకోం' - వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై రాజధాని రైతులు తీవ్ర ఆగ్రహం (ETV)

ఏ ముఖం పెట్టుకుని వస్తున్నారు : అధికారంలో ఉన్నంత కాలం 3 రాజధానులని మాట్లాడి, అమరావతి రైతులను హింసించిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఇప్పుడు ఏ ముఖం పెట్టుకుని వస్తున్నారని రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మంగళగిరి మండలం ఎర్రబాలెంలో సమావేశమైన రాజధాని గ్రామాల రైతులు వైఎస్సార్సీపీ నేతల తీరుపై మండిపడ్డారు. అమరావతి రాజధాని కాదన్న నాయకులు ఇప్పుడు ఎలా పర్యటిస్తారని నిలదీశారు. అమరావతిలో అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతుంటే ఓర్వలేకనే గ్రామాల్లోకి వచ్చి కుట్రలకు పాల్పడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాజకీయాల కోసం అమరావతిలో అలజడలు సృష్టించేందుకే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వచ్చారని ఆరోపించారు. అమరావతికి ద్రోహం చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, ఈ ప్రాంతంలో పర్యటిస్తామంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊరుకోబోమని తేల్చిచెప్పారు. రాజధానిపై స్పష్టమైన ప్రకటన చేసిన తర్వాతే ఈ ప్రాంతంలో పర్యటించాలని తేల్చిచెప్పారు.

మళ్లీ విధ్వంసం సృష్టించాలని చూస్తే ఊరుకోం : రాజధాని కోసం భూములిచ్చిన మహిళా రైతులను బూటు కాళ్లతో తన్నించిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు ఈ ప్రాంతంలో అడుగుపెట్టే అర్హతే లేదని రైతులు స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జగన్‌ అమరావతిని నిర్వీర్యం చేశారని, ఇప్పుడు మావిగన్‌ పేరుతో మళ్లీ విధ్వంసం సృష్టించాలని చూస్తే ఊరుకోబోమని హెచ్చరించారు. సీఎం చంద్రబాబు రాజధానిని ప్రపంచ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దుతుంటే తట్టుకోలేక కొత్త కుట్రలకు తెర తీశారని మండిపడ్డారు. రాజధాని అమరావతిలోకి వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఎటువైపు నుంచి వచ్చినా అడ్డుకోని తీరుతామన్నారు.

వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై కేసు నమోదు : దాడులకు పాల్పడ్డారంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై రాజధాని రైతులు తాడేపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. తమపై రాళ్లు రువ్వారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. కులం పేరుతో దూషించడమే కాకుండా తమపై హత్యాయత్నం చేశారని పెనుమాకకు చెందిన టీడీపీ నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతల నుంచి ప్రాణహాని ఉందన్నారు. టీడీపీ నేతల ఫిర్యాదు ఆధారంగా దాడిలో పాల్గొన్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు ఉండవల్లి సీఐ వీరేంద్రబాబు తెలిపారు.

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