దుబాయ్ ఐ తరహాలో అమరావతిలోనూ ప్రాజెక్ట్ - కొత్త నిబంధనలతో మళ్లీ టెండర్లు
దుబాయ్ ఐ కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో నిర్మాణానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ - ఎత్తును బట్టి వ్యాపార అవసరాలకు అదనపు భూమి కేటాయింపు - ఎర్రుపాలెం - నంబూరు రైల్వే లైన్ భూసమీకరణకు పచ్చజెండా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 10:00 AM IST
Amaravati Eye project : రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరింత వేగం పెంచింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రిమండలి సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదముద్ర పడింది. రాజధానిలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించతలపెట్టిన 'అమరావతి ఐ' ప్రాజెక్టును వేగవంతం చేసే దిశగా అడుగులు వేసింది. ఈ మేరకు మంత్రిమండలి తీసుకున్న నిర్ణయాలను రాష్ట్ర సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి గురువారం మీడియాకు వెల్లడించారు.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన దుబాయ్ ఐ తరహాలో అమరావతిలోనూ 'అమరావతి ఐ' ప్రాజెక్టును ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. అయితే గతంలో పిలిచిన టెండర్లకు స్పందన రాలేదు. దీంతో ప్రీ-బిడ్ సమావేశంలో గుత్తేదారులు కోరిన మార్పులకు అనుగుణంగా నిబంధనలను సవరించి కొత్తగా టెండర్లు పిలవాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. దుబాయ్ ఐ కన్నా ఎక్కువ ఎత్తులో దీన్ని నిర్మించేందుకు ఎవరైనా ముందుకొస్తే వారికి ప్రభుత్వం తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. ఎంత ఎత్తు నిర్మించినా పార్కులు, గ్రీన్ జోన్ ఏర్పాటు కోసం తప్పనిసరిగా 5 ఎకరాలు కేటాయించాలి.
128 మీటర్ల నుంచి 170 మీటర్ల వరకు 5 ఎకరాల గ్రీన్ జోన్తో పాటు, 1 ఎకరాన్ని కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణానికి ఇస్తారు. 170 నుంచి 200 మీటర్ల వరకు 3 ఎకరాలు వ్యాపార అవసరాలకు ఇస్తారు. 200 నుంచి 250 మీటర్ల వరకు 4 ఎకరాల్లో కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ నిర్మించుకోవచ్చు. 250 మీటర్లకు పైబడితే 5 ఎకరాలను వ్యాపార అవసరాల కోసం లీజు ప్రాతిపదికన ఇస్తారు. ఈ ప్రాజెక్టును డిజైన్ బిల్డ్, ఫైనాన్స్, ఆపరేట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ పద్ధతిలో చేపట్టనున్నారు.
రాజధాని రైల్వే లైన్కు భూసమీకరణ : అమరావతి మీదుగా ఎర్రుపాలెం - నంబూరు మధ్య కొత్త బ్రాడ్గేజ్ రైల్వే లైను నిర్మాణానికి కేబినెట్ పచ్చజెండా ఊపింది. గుంటూరు జిల్లా తాడికొండ మండలం మోతడకలో 2,344.12 ఎకరాల భూమిలో 100 మీటర్ల బఫర్ జోన్తో ఈ లైన్, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు నిర్మించనున్నారు. ఇందుకు అవసరమైన భూసమీకరణ చేపట్టేలా సీఆర్డీఏ కమిషనర్కు అనుమతి మంజూరు చేశారు.
అమరావతి పరిధిలో మరిన్ని నిర్ణయాలు: హైకోర్టు భవన నిర్మిత విస్తీర్ణం పెరిగిన నేపథ్యంలో అదనపు కన్సల్టెన్సీ ఫీజులు, స్పెషలిస్ట్ కన్సల్టెంట్ల నియామకం కోసం రూ.206.59 కోట్ల అంచనాలకు ఆమోదం తెలిపారు. అమరావతిలోని క్వాంటమ్ వ్యాలీ టెక్ పార్కులో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సెంటర్కు ఇరువైపులా టి1, టి2 ట్విన్ ఆఫీసు టవర్ల నిర్మాణానికి ఎల్-1 బిడ్డర్ను ఖరారు చేసేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. అమరావతిలో జీఎస్ఐ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యాలయానికి 1.50 ఎకరాలు, ల్యాబొరేటరీ, మ్యూజియం కోసం ఎకరా రూ.4.1 కోట్ల చొప్పున 30 ఏళ్ల లీజుకు ఇవ్వనున్నారు.
2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రైతులకు కౌలు (యాన్యుటీ) చెల్లించేందుకు ఏపీ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి రూ.300 కోట్ల రుణం పొందేందుకు సీఆర్డీఏకు అనుమతి ఇచ్చారు. వైకుంఠపురంలో దేవాదాయ శాఖ ఇనాం భూములకు సంబంధించి రూ.122.20 కోట్ల పరిహారం చెల్లింపునకు ఆమోదం తెలిపారు.
విద్య, ఉపాధి రంగానికి పెద్దపీట: రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఆర్వీఎస్ యూనివర్సిటీ, ప్రగతి యూనివర్సిటీల ఏర్పాటుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఇందుకు ఏపీ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల చట్టంలో సవరణలు చేస్తూ ఆర్డినెన్స్ తీసుకురానున్నారు. కొత్త జిల్లాలకు అనుగుణంగా 15 జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి పోస్టులను సృష్టించారు. ఇందులో 50 శాతం పోస్టులను ప్రత్యక్ష నియామకం ద్వారా భర్తీ చేస్తారు. రాబోయే గ్రూప్-1 నోటిఫికేషన్లో 14 డీఈవో ఖాళీల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.
మౌలిక వసతులు, ఇతర ప్రాజెక్టులు: 2027లో జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాల కోసం ఉమ్మడి ఉభయగోదావరి జిల్లాల్లో 238 స్నానఘట్టాల నిర్మాణం, ఇతర పనుల నిమిత్తం రూ.210.06 కోట్లకు పరిపాలనా అనుమతులు ఇచ్చారు. హంద్రీ-నీవా సుజల స్రవంతి రెండో దశలో మిగిలిపోయిన ఐదు పనులను పూర్తి చేసేందుకు రూ.600.48 కోట్లతో పరిపాలనా అనుమతులు మంజూరు చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొబైల్ టవర్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వ భూములను అద్దె లేకుండా ఇవ్వడంతో పాటు, విద్యుత్ రాయితీ కల్పించేందుకు కేబినెట్ అంగీకరించింది.
చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయం కోసం డీ-ఫాం పట్టాలు లేకుండా సాగు చేస్తున్న రైతులకు ఎకరాకు రూ.12.44 లక్షల చొప్పున పరిహారం ఇచ్చేందుకు ఆమోదం తెలిపారు. కడప జిల్లా చెర్లోపల్లిలో 49.67 ఎకరాలు, వేములలో 51.37 ఎకరాలను సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల కోసం కేటాయించారు.
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