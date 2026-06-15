గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషనల్ హబ్గా అమరావతి - క్యూ కడుతున్న అంతర్జాతీయ స్కూల్స్
ఎడ్యుకేషనల్ హబ్గా ఎదుగుతున్న అమరావతి - ఇప్పటికే ఎస్ఆర్ఎం, డీఏవీ పాఠశాలలు ప్రారంభం - మరికొన్ని గ్లోబల్ స్కూల్స్ ఏర్పాటుకు భూముల కేటాయింపు - గ్లోబల్ స్కూల్స్ ఏర్పాటుపై రాజధాని రైతులు హర్షం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 9:47 AM IST
Amaravati Education Hub : రాజధాని అమరావతి గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషనల్ హబ్గా మారేందుకు వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. స్థానికంగా ఉన్న ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ స్కూల్స్తో పాటు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్కూల్స్ కూడా క్యాంపస్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఎస్ఆర్ఎం తాత్కాలిక క్యాంపస్ను ప్రారంభించింది. మరికొన్నింటి ఏర్పాటుకు పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. రానున్న విద్యా సంవత్సరం నుంచి పదికి పైగా అంతర్జాతీయ పాఠశాలలు కార్యకలాపాలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది.
ప్రజా రాజధాని అమరావతి సమస్యలను దాటుకుని సౌకర్యాల దిశగా ముందుకు సాగుతోంది. ఇప్పటికే న్యాయమూర్తులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఐఏఎస్ అధికారులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల గృహ సముదాయల నిర్మాణం పూర్తయి తుది మెరుగులు దిద్దుకుంటున్నాయి. ఇతర మౌలిక వసతుల పనులు కూడా వేగంగా సాగుతున్నాయి. వీటన్నింటితో పాటు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్కూల్స్ కూడా రాజధానిలో క్యాంపస్లు ప్రారంభించాయి. మరికొన్ని ఏర్పాటకు సిద్ధమయ్యాయి.
ఆకట్టుకునే తరగతి గదులు : ఇప్పటికే డీఏవీ పబ్లిక్ స్కూల్ అమరావతి రైతుల సమక్షంలో తుళ్లూరులో తాత్కాలిక క్యాంపస్లో స్కూల్ను ప్రారంభించింది. ఎస్ఆర్ఎం గ్రూప్ పాఠశాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ఏడాది నుంచే ప్రైమరీ నుంచి రెండో తరగతి వరకూ నిర్వహించేందుకు సిద్ధమైంది. పిల్లల కోసం ఆకట్టుకునే తరగతి గదులు, అధునాతన సౌకర్యాలను కల్పించారు. పిల్లలు చిత్రాలు, వీడియోలు చూసి నేర్చుకునే ఏర్పాట్లు కూడా చేసినట్లు పాఠశాల ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.
నాణ్యమైన విద్యకు ఎస్ఆర్ఎం ప్రసిద్ది చెందింది. 50ఏళ్ల నుంచి ఉన్నత విద్య అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం అమరావతిలో ఉన్నత విద్య ఉంది. పాఠశాల విద్యకు లోటు లేదు. అమరావతి విద్యార్థులకు వరల్డ్ క్లాస్ చదువు అందించేందుకు ఎస్ఆర్ఎం ఇక్కడ క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేసింది. ప్రపంచంలోని విద్యార్థులందరూ ఎలాంటి అత్యుత్తమ విద్యను పొందుతున్నారో దాన్ని మేము ఇక్కడి పిల్లలకూ అందిస్తాం." -మాలతి, ఎస్ఆర్ఎం స్కూల్స్ ప్రతినిధి
అమరావతిలో బెడ్ఫోర్డ్ స్కూల్ : ఇంగ్లండ్లో 470 ఏళ్లకు పైగా విద్యారంగంలో విశిష్ఠ సేవలు అందిస్తున్న బెడ్ఫోర్డ్ స్కూల్ అమరావతిలో క్యాంపస్ ప్రారంభించనుంది. దీని కోసం సీఆర్డీఏ తుళ్లూరులో 8 ఎకరాల భూమి కేటాయించింది. ఈ సంస్థకు మొహాలీనలో క్యాంపస్ ఉంది. హైదరాబాద్ ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీతో కలిసి పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. మోంట్ఫోర్ట్ ఇంటర్నేషనల్ అకాడమీకి నెక్కల్లులో 3 ఎకరాలు కేటాయించారు. అత్యాధునిక అకడమిక్ బ్లాక్ నిర్మాణ పనులు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. చిన్మయ విద్యాలయ సంస్థ సైతం ఇటీవల భూమి పూజ చేసింది. గ్లోబల్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కోసం శాఖమూరులో 4 ఎకరాలు భూమి కేటాయించారు.
జపాన్, సింగపూర్, యూఏఈ వంటి దేశాల్లో జీఐఐఎస్కు క్యాంపస్లు ఉన్నాయి. మన దేశంలోనూ ఐదు క్యాంపస్లు ఉండగా ఆరోది ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ర్యాన్ ఇంటర్నేషనల్, పొదార్ ఇంటర్నేషనల్ వంటి సంస్థలకు కూడా ప్రభుత్వం స్థలాలు కేటాయించింది. మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పిల్లల కోసం కేంద్రీయ విద్యాలయ కూడా నెలకొల్పనున్నారు. దీనికి కూడా ప్రభుత్వం భూమి ఇచ్చింది. రాజధానిలో అంతర్జాతీయ స్కూల్స్ క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేయడంపై రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"మన స్కూల్లో యాక్టివిటీ బెస్డ్ లెర్నింగ్ అనేది ఉంటుంది. క్వాలిటీ అనేది మనం ఇక్కడ మెయిన్టైన్ చేస్తాం. పిల్లల మూడ్ను బట్టి మనం చదువు చెప్పాలి. మనకి నచ్చినట్లు మనం చెప్పకూడదు. ఈ జెనరేషన్కు తగ్గట్లు మనం టీచ్ చేయాలి. అందరికీ ఒక దగ్గర అన్నీ తెలుసుకునేలా, అన్నీ నేర్చుకునేలా చదువు చెప్పాలి."-రాజేశ్వరి, ఎస్ఆర్ఎం స్కూల్ టీచర్
"బయట ఉండే స్కూల్స్ కంటే బెటర్గా కొంచె ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు అన్నీ పెట్టుకుని వాళ్లకు అర్థం అయ్యే విధంగా యంగ్ మైండ్స్ని మనం చెప్పే టాపిక్స్ ఈజీగా అర్థం చేసుకునే విధంగా మేం డిజైన్ చేసుకున్నాం. సీబీఎస్ఈ సిలబస్ను ఫాలో అవుతున్నాం."-శ్రీదేవి, ఎస్ఆర్ఎం స్కూల్ టీచర్
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