గడువులోగా రాజధాని పనులు పూర్తి చేయాలి: ఏడీసీ సీఎండీ లక్ష్మీపార్థసారథి
అమరావతిలో నిర్మాణ పనులు పరిశీలించిన అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ సీఎండీ - ట్రంక్ రహదారులు, ఎల్పీఎస్ లేఔట్ల పనులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన - కొండవీటివాగు వరద నియంత్రణ పనులను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 4:47 PM IST
Construction Works in Amaravati : రాజధాని అమరావతిలో చేపడుతున్న ట్రంక్ రహదారులు, ఎల్పీఎస్ (లాండ్ పూలింగ్ స్కీమ్) లేఅవుట్ల నిర్మాణ పనులను అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ (ADC) సీఎండీ డి. లక్ష్మీపార్థసారథి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. నిర్ణీత గడువులోగా పనులన్నీ పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నిర్మాణ పనులను నిర్దేశిత కాలంలో పూర్తి చేసి, రాజధాని అభివృద్ధి వేగానికి మరింత ఊపునివ్వాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
నియంత్రణ పనులు వంద శాతం పూర్తి కావాలి: ఉండవల్లి, పెనుమాక గ్రామాల పరిధిలో కొండవీటివాగు వెంబడి 3.75 కిలోమీటర్ల మేర జరుగుతున్న వరద నియంత్రణ పనులను సీఎండీ క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా పనుల ప్రగతిపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ, వచ్చే వారం రోజుల్లోగా 100 శాతం లక్ష్యాలను చేరుకోవాలని అధికారులకు గడువు విధించారు. వరద ముప్పు లేకుండా శాశ్వత పరిష్కారాలు చూపాలన్నారు.
ఈ-6, ఎన్-9 రహదారులపై ప్రత్యేక దృష్టి: వెలగపూడి నుంచి అనంతవరం వరకు నిర్మిస్తున్న ఈ-6 రహదారి అత్యంత కీలకమైన వీఐపీ మార్గమన్నారు. అందుకే ఈ పనులను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. అనుసంధాన రహదారుల నిర్మాణంలో ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా తగిన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. అనంతరం ఎన్-9 రహదారిలో నిర్మిస్తున్న సైక్లింగ్, వాకింగ్ ట్రాక్లను సైతం పరిశీలించి, నాణ్యతా ప్రమాణాల విషయంలో రాజీ పడకూడదని స్పష్టం చేశారు.
రైతుల లేఅవుట్లపై సమీక్ష: రాజధాని కోసం భూములిచ్చిన రైతులకు కేటాయించిన ఎల్పీఎస్ లేఅవుట్ల అభివృద్ధి పనుల పురోగతిని ఆమె ప్రత్యేకంగా సమీక్షించారు. ముఖ్యంగా జోన్-9 బ్లాక్-6, జోన్-5సీ బ్లాక్-4 పరిధిలో జరుగుతున్న మౌలిక వసతుల కల్పన పనులను పరిశీలించారు. రైతులకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం లేఅవుట్లను సకాలంలో సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్ది అప్పగించేందుకు ఇంజినీరింగ్ యంత్రాంగం నిరంతరం శ్రమించాలని పిలుపునిచ్చారు.
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