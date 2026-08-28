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అమరావతికి 'వాటర్‌ వే' - కృష్ణా నదిలో జలమార్గం ద్వారా సామగ్రి తరలింపు

కృష్ణా నదిలో జలమార్గం ద్వారా అమరావతికి సామగ్రి తరలింపు - సామగ్రి రవాణాలో సమస్యలకు చెక్ పెడుతున్న జలమార్గం - ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో ఫెర్రీ రేవు నుంచి సామగ్రి తరలింపు

Amaravati Materials Via Krishna River
కృష్ణా నదిలో జలమార్గం ద్వారా అమరావతికి సామగ్రి తరలింపు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 8:41 AM IST

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Amaravati Materials Via Krishna River : వేల కోట్ల రూపాయల ఖర్చు! శరవేగంగా సాగుతున్న పనులు! ఇలా రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతుంది. ఈ నిర్మాణ పనులకు కావాల్సినంత సామగ్రి సమయానికి రోడ్డు మార్గం ద్వారా అందించగలమా అంటే అనుమానమే! అయితే కృష్ణా నదిలో అందుబాటులో వచ్చిన జలమార్గం సరకు రవాణాలో ఎదురయ్యే కష్టాలకు చెక్ పెడుతోంది. అసలేంటీ జలమార్గం? ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది? సామగ్రిని ఎలా తరలిస్తున్నారు?

కృష్ణా నదిలో జలమార్గం ద్వారా అమరావతికి సామగ్రి తరలింపు (ETV Bharat)

514 టన్నుల భారీ బార్జ్‌ : రాజధానిలో పనులు జెట్‌ స్పీడ్‌లో సాగుతున్నాయి. మౌలిక వసతుల నిర్మాణానికి భారీ మొత్తంలో సామగ్రిని వినియోగిస్తున్నారు. గ్రావెల్‌, మెటల్‌, క్రషర్‌ డస్ట్‌, సిమెంట్‌ లాంటి వాటిని నిర్మాణ ప్రదేశాలకు సకాలంలో తరలించాలి. దీంతో రోడ్డుతో పాటు జలమార్గాన్ని వినియోగిస్తున్నారు. కృష్ణా నదిలోని జాతీయ జలమార్గం-4 ద్వారా సామగ్రిని రాజధానికి చేరవేస్తున్నారు. ఎన్టీఆర్​ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం వద్ద ఫెర్రీ రేవు నుంచి 514 టన్నుల భారీ బార్జ్‌ ద్వారా కృష్ణా నదిలో సరకు రవాణా చేస్తున్నారు.

ఈ బార్జ్‌లో ఇరవై టిప్పర్ల సరకు రవాణా చేసే అవకాశం ఉంది. ఫెర్రీ నుంచి ఉద్ధండరాయనిపాలెం, తాళ్లాయపాలెం గ్రామాల సామగ్రిని తీసుకెళ్తున్నారు. అక్కడి నుంచి టిప్పర్లు ఆయా నిర్మాణ ప్రదేశాలకు వెళ్తున్నాయి. ఈ జలమార్గం వల్ల డీజిల్‌ ఖర్చులు, ట్రాఫిక్‌ జాం ఇబ్బందులు తప్పుతున్నాయని వాహనదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"ఒక ట్రిప్‌ వెళ్లేందుకు 40 నిమిషాలు పడుతుంది. వచ్చేటప్పుడైతే వాహనాలు ఖాళీగా ఉంటాయి కాబట్టి 25 నిమిషాల్లో వచ్చేస్తాం. జలమార్గంలో వాహనంతో పాటు సరకు, సిబ్బందికీ ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. ఒక రోజులో 3 ట్రిప్పులు వేస్తాం. రోడ్డుపై వెళ్తే గంట, గంటన్నర పడుతుంది. టోల్‌గేట్‌ దగ్గర ట్రాఫిక్‌ ఉంటే రెండు గంటలు కూడా పట్టొచ్చు. దీంతో చాలా ఆలస్యం అవుతుంది. అమరావతికి వెళ్లి అన్‌లోడ్‌ చేసి మళ్లీ తిరిగొస్తాం.గ్రావెల్‌ను తీసుకెళ్తున్నా. ఎంత సమయం పడుతుందంటే నలబై నిమిషాలని చెప్పారు. రోడ్డుపై వెళ్లే 2-3 గంటలు పడుతుంది. ఇక్కడ సురక్షితంగానే అనిపిస్తోంది. ఈ వాహనం చాలా సురక్షితంగా ఉంది". - వాహనాల డ్రైవర్లు

అమరావతి నిర్మాణంలో ఈ జలమార్గం మరింత విస్తృత సేవలు అందించనుంది. భవిష్యత్​లో సమర్ధవంతమైన, ఆర్థిక, పర్యావరణహిత ప్రత్యామ్నాయ రవాణా సాధనంగా మారనుంది.

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TAGGED:

AMARAVATI MATERIAL TRANSPORT
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