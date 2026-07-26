ఆటకు సిద్ధమా? - వచ్చేస్తోంది అమరావతి ఛాంపియన్ షిప్
మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికితీయాలన్న లక్ష్యం, ప్రతిభకు ప్రోత్సాహం కల్పించాలన్న ఉద్దేశం - ఆగస్టు 5 నుంచి 15వ తేదీ వరకు జిల్లాస్థాయి పోటీలు - 20 నుంచి 25 వరకు రాష్ట్రస్థాయిలో
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 11:18 AM IST
Amaravati Championship 2026 : క్రీడల్లో ప్రతిభ ఉందా? కానీ సరైన వేదిక లేదని బాధపడుతున్నారా? మీ కోసమే రాష్ట్ర క్రీడాప్రాధికార సంస్థ (శాప్) ‘అమరావతి ఛాంపియన్ షిప్-2026’ పేరుతో రాష్ట్రస్థాయి క్రీడా సంబరాలకు తెరలేపింది. గ్రామీణ ప్రాంతాలు, పట్టణాలనే తేడా లేదు. మట్టిలో మాణిక్యాల్ని వెలికితీయడమే లక్ష్యంగా యువ అథ్లెట్లకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర క్రీడాప్రాధికార సంస్థ (శాప్) సువర్ణావకాశం కల్పిస్తోంది. వారిని జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయిలో రాణించేలా చేయడమే ముఖ్యోద్దేశంగా ‘అమరావతి ఛాంపియన్షిప్-2026’ క్రీడా సంబరాలు జరగనున్నాయి.
ఇందుకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 175 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో దాదాపు 3 లక్షల మంది క్రీడాకారులు పాల్గొంటారని అంచనా. ఈ మెగా టోర్నమెంట్లో అండర్-17 (బాలురు, బాలికలు), అండర్-23 (పురుషులు, మహిళలు) వయో విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహించనున్నారు. 12 క్రీడాంశాల్లో మూడు విడతలుగా పోటీలు జరుగుతాయి. రెండు విభాగాలు, నాలుగు కేటగిరీల్లో వీటిని నిర్వహిస్తారు.
అర్హులు ఎవరంటే: అండర్-17, 23 విభాగాల్లో 12 క్రీడాంశాల్లో పోటీలు జరగనున్నాయి. బాల, బాలికల విభాగాల్లో వేర్వేరుగా నిర్వహించనున్నారు. పోటీల్లో పాల్గొనాలనుకునే ఇంటర్, డిగ్రీ, పీజీ చదువుతున్న విద్యార్థులు పుట్టిన తేదీ, వయసుకు సంబంధించిన ధ్రువపత్రాలు తప్పనిసరిగా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
ఎంపిక ఇలా:
- రాష్ట్రంలోని అన్ని నియోజకవర్గాల్లో అసెంబ్లీ స్థాయి సెలక్షన్లు నిర్వహించి క్రీడాకారుల్ని ఎంపిక చేస్తారు.
- ఆసక్తి గల క్రీడాకారులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://sports.ap.gov.in/#/home/indexలో ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. జిల్లా స్థాయిలో డీఎస్డీవో (DSDO)లను సంప్రదించవచ్చు.
- ఎంపిక సమయంలో అభ్యర్థులు తమ ఆధార్ కార్డు, స్టడీ సర్టిఫికెట్, వయో ధ్రువీకరణ పత్రం తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి.
- మెగా పీటీఎం (PTM) కారణంగా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో మినహా అన్ని చోట్లా ఆదివారం నుంచి ఎంపిక ప్రారంభమై, ఆగస్ట్ 2 వరకూ కొనసాగుతుంది.
- జిల్లా స్థాయి పోటీలు: ఎంపికైన క్రీడాకారులకు ఆగస్ట్ 5 నుంచి ఆగస్ట్ 15 వరకూ జిల్లా స్థాయి పోటీలు జరుగుతాయి.
- రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు: జిల్లా విజేతలకు ఆగస్ట్ 20 నుంచి ఆగస్ట్ 25 వరకూ రాష్ట్రస్థాయి పోటీలు నిర్వహిస్తారు.
- విజేతలకు ఆగస్ట్ 29న జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు చేతుల మీదుగా బహుమతులు అందజేస్తారు.
ప్రయోజనాలు ఏంటంటే: ప్రథమ స్థానానంలో నిలిచిన వారికి రూ.20,000లు, ద్వితీయ స్థానానికి రూ.15,000ల నగదు బహుమతితో పాటు ధ్రువపత్రం ఇస్తారు. అలాగే విజేతలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, విద్యా సంస్థల్లో 3 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలని కోరుతూ ప్రభుత్వానికి శాప్ ప్రతిపాదనలు పంపింది.
12 విభాగాల్లో పోటీలు : ఆర్చరీ, బ్యాడ్మింటన్, బాక్సింగ్, బాస్కెట్బాల్, చెస్, హాకీ, కబడ్డీ, ఖోఖో, యోగా, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, వాలీబాల్, అథ్లెటిక్స్ వంటి 12 విభిన్న క్రీడాంశాల్లో మూడు విడతలుగా ఈ ఎంపికలు సాగుతాయి.
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