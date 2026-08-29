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పిల్లల చదువుతో పాటు క్రీడలకూ సమాన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి: స్పీకర్​ అయ్యన్నపాత్రుడు

అమరావతి ఛాంపియన్‌ షిప్‌ ముగింపు కార్యక్రమం - వేడుకల్లో పాల్గొన్న పలువురు ప్రముఖలు - విజేతలకు నగదు బహుమతిని అందజేసిన ప్రముఖులు

Amaravati Championship 2026 Closing Ceremony
ఘనంగా అమరావతి ఛాంపియన్ షిప్ ముగింపు వేడుకలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 7:04 PM IST

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Amaravati Championship 2026 Closing Ceremony : జాతీయ క్రీడా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుపతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం శ్రీనివాస ఆడిటోరియంలో శాప్‌ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అమరావతి ఛాంపియన్‌షిప్‌-2026 రాష్ట్రస్థాయి ముగింపు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి వచ్చిన క్రీడాకారుల సందడితో ఆడిటోరియం క్రీడా సంబరాలను తలపించింది. విజేతలకు నగదు బహుమతులు, ప్రోత్సాహకాలు అందజేయడంతో పాటు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభ కనబరిచిన క్రీడాకారులను ఘనంగా సత్కరించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో స్పీకర్‌ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు, క్రీడల శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి, మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, ఎమ్మెల్యేలు ఆరణి శ్రీనివాసులు, సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్‌రెడ్డి, శాప్‌ ఛైర్మన్‌ రవినాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు. జ్యోతి ప్రజ్వలన అనంతరం జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం సందర్భంగా హాకీ దిగ్గజం మేజర్‌ ధ్యాన్‌చంద్‌, తెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా గిడుగు వెంకట రామమూర్తి చిత్రపటాలకు నివాళులర్పించారు.

ఘనంగా అమరావతి ఛాంపియన్ షిప్ ముగింపు వేడుకలు (ETV Bharat)

విజేతలకు నగదు బహుమతి అందజేత: రాష్ట్రస్థాయి అమరావతి ఛాంపియన్‌షిప్‌లో విజేతలైన క్రీడాకారులకు స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు రూ.92 లక్షల ప్రైజ్‌ మనీ అందజేశారు. అలాగే జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికల్లో పతకాలు సాధించిన 264 మంది క్రీడాకారులకు రూ.8.80 కోట్ల ప్రోత్సాహకాలను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు మాట్లాడుతూ తల్లిదండ్రులు పిల్లల చదువుతో పాటు క్రీడలకూ సమాన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించారు. క్రీడలు ఆరోగ్యంతో పాటు క్రమశిక్షణ, ఓర్పు, నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందిస్తాయని చెప్పారు. ఆటలతో భవిష్యత్తు ఉండదనే అపోహను వీడాలని, క్రీడలను చదువుతో అనుసంధానం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. క్రీడల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో మరింత ప్రాధాన్యం కల్పించేలా క్రీడా కోటా పెంపుపై అసెంబ్లీలో తీర్మానం తీసుకొస్తామని ప్రకటించారు.

ప్రపంచ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొనేలా: మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో క్రీడారంగానికి పూర్వవైభవం తీసుకురావడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలిపారు. అమరావతిలో 500 ఎకరాల్లో అత్యాధునిక స్పోర్ట్స్‌ కాంప్లెక్స్‌ నిర్మాణం జరుగుతోందని, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతిలోనూ భారీ క్రీడా మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రపంచ స్థాయి పోటీల్లోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి క్రీడాకారులు పాల్గొనేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకెళ్తోందన్నారు. మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మాట్లాడుతూ గ్రామీణ స్థాయి నుంచి ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులను గుర్తించి తీర్చిదిద్దేందుకు శాప్‌ ద్వారా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నామని చెప్పారు. పాఠశాలల్లో క్రీడా మైదానాలు, వాకింగ్‌ ట్రాక్‌లు అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

ఆసియా బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డులో చోటు: మరోవైపు అమరావతి ఛాంపియన్‌షిప్‌కు ఆసియా బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డు దక్కింది. ఆసియా బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌ ప్రతినిధి హరీష్‌ చేతుల మీదుగా క్రీడలశాఖ మంత్రి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి, శాప్‌ ఛైర్మన్‌ రవినాయుడు అందుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన ఈ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో 26 జిల్లాల నుంచి అండర్‌-17, అండర్‌-23 విభాగాలకు చెందిన 9 వేలకుపైగా బాలబాలికల క్రీడాకారులు పాల్గొని పోటీలను విజయవంతం చేశారు.

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